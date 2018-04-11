前段时间，一部由网友假想出来的“脑洞剧”——《淑女的品格》，登上了热搜，火遍朋友圈。虽然这部作品仅仅是个概念，并非真实存在，但也反映出一个现象：越来越多的观众，对能够反映当下女性生存状态的影视作品兴趣浓厚。





应市场所需，讲述女性在北京真实生存状态的网剧——《北京女子图鉴》开播。这部剧不仅描述了怀揣梦想北上的女性奋斗史，更重要的是，它以女性从懵懂到清醒的过程，解开了“为什么来北京”，和“为什么留在北京”的困惑。





《北京女子图鉴》由优酷自制，雄孩子传媒、大将传媒联合出品，黎志执导，张佳编剧，戚薇领衔主演。讲述了以陈可（戚薇饰）为代表的独身女性在北京真实的恋爱与生活。这部剧已于昨日在优酷独家上线。





“北京女子”为什么没有那么“饿”？







看到剧名，难免令人联想起《东京女子图鉴》（以下简称《东女》）。没错，《北京女子图鉴》正是由优酷引进东京正版版权，进行本土化改编而成。这个改编并非将发生在东京的故事搬来北京换个演员和场景，而是希望做出一个姐妹篇的概念，根据北京十年来的经济发展和生活环境，挖掘、书写和记录年轻女性在北京的生存状态。





女性在北京真实的生存状态是什么？陈可初来北京的经历映射出大大的两个字——懵懂。









在求职时，每个面试官都必会问陈可一个问题：“为什么要来北京？”在《东女》中，女主绫从年少就开诚布公坦露自己的欲望——成为备受羡慕的人，所以她一定要去东京。陈可却并不清楚，这与我们的教育环境与文化背景息息相关。





中国与日本不同。在成年之前，我们来自家庭和学校的教育都只有一个目标——考大学，对选择专业和未来，并没有特别明确的想法。大学毕业后，大家在找工作时所得到的指导信息往往也是奔着大城市、待遇好两个要求去努力，希望能够过更好的生活。因此，很多人都做了与本专业毫不相关的工作。









陈可和大多数普通人一样，普普通通的学历，普普通通的出身，没有多么明确的目标，非要如何不可，或该朝哪个方向走。更多的是知道自己不想要什么。





所以她离开家乡，逃离那种一眼就能看得到底的人生，奔赴一个她所知道的金光闪闪的大都市——北京。她觉得只有去北京才能有自己想要的生活，虽然北京的生活究竟是什么样的，她自己心里也不清楚。





比如在事业上，她做过小公司的前台、外企的策划、商务代理等等，公司、行业不断更换，每次更换都是因为她清楚知道，目前的工作于她并不适合。









这何尝不是我们自己的经历呢？初来北京，没有人脉没有资源，我们只能被动接受与自己期望值并不匹配的工作，而无法主动选择，但这并不代表你永远只能做这样的工作，“骑驴找马”是每个在北京打拼的年轻人找工作的真实写照。





爱情也是如此。在剧中，陈可经历了好几段爱情故事：有怦然心动的校园初恋，有令人咬牙切齿的渣男，遇到过有缘无份的爱情，也在迷惘时，尝试过妥协将就。









她的每次遇见和离开我们都感同身受，因为那些故事都真真切切发生在我们身边。





去年，《东女》在中国大热。女主角绫有清晰的目标、有强大的欲望，从东京最底层一步步往上爬。那种“饥饿”的状态令人动容，也备受争议。相比“东京女子”，《北京女子图鉴》中的陈可更像是我们身边的人，我们自己。









几乎每个年轻的女孩都走过陈可这条路。年少时总觉得自己很特别，与周围的人格格不入，甚至对上一代人的认命和甘于平凡有种恨铁不成钢的愤懑。长大后渴望离开熟悉的环境和事物，凭借一腔热血和初生牛犊不怕虎的冲劲，来到了北京，想尽办法在这里落脚、扎根，在努力可达到的范围内，尽可能去选择过更好、更向往的生活。





就这样，没有引路人，没有启明灯，我们一边努力，一边摸索，在充满未知的北京慢慢前行。





从“北漂”到“北奔”，真正的清醒是找到了自我







在《北京女子图鉴》开播前的宣传中有这么一句话“没有目标的叫北漂，有目标的叫北奔。”









这句话令人印象深刻。





过去，“北漂”是追寻梦想、拼搏奋斗的代名词。但在这部剧中，有明确的目标，且心甘情愿为了目标奔波，这样一群勇敢追梦的人被冠以新的名词，即“北奔族”。两个不同的字将北上年轻人的两种状态区别开来。





如果说初来北京的陈可是懵懂的，被动的“漂”，那么后期的她则在各种跌跌撞撞中变被动为主动，慢慢成长为为了目标奔波的“北奔族”。









没来北京之前，陈可通过各种渠道听到传说中的北京，繁华、耀眼，黄金遍地，触手可得。但真正到了北京后才发现，北京的路上，其实连石子都没有。





带着美好愿景闯北京的陈可，一上来就被现实狠狠敲击：借住在好同学、好兄弟处，结果对方图谋不轨，自己只能深夜出走；马不停蹄地找工作，却屡屡碰壁，期望薪资从六千降到“按你们的标准”，却仍没有等来一个机会；计划好和男朋友一起去北京闯荡，左等右等，男友分手的电话在寒冬深夜打来，没工作没住所的陈可，连心都无处安放了。





残酷吗？残酷。可这就是现实。现实生活中没有玛丽苏，也没有天上掉馅饼的幸运，大都市为人们提供多种可能性和包容性，却也傲慢又残酷，你想要的，只有拼尽全力靠自己去争取。









在坎坷中认清现实的陈可慢慢成长。





比如掌握应聘的技巧，让自己薪资翻倍；比如抓住一切机会，实现自己的目标；再比如从不善言辞，变得可以游刃有余地处理好各种人际关系。





许多大大小小的转折，让陈可对人生的方向感、目标感越来越清晰。最重要的是，她的成长不仅仅是事业上成功、经济上独立、人生目标明确，而是在经历懵懂、跌倒、迷失后，她真正找到了自我、认识了自我。









反观现实生活中的很多人，我们穷尽一生都在寻找真正的自我：有的人实现了自己对人生的想象，喂马、劈柴、周游世界；有的人则活成了别人羡慕的样子，体面的工作、不错的收入、美满的家庭，就像《东女》中绫想要的那样；还有的人在迷茫与焦虑中不断地调整自己的目标，以便日子没那么难过。





陈可的十年，解开了同在北京“奔”着的我们的困惑。





一直以来，国产剧中的女性总是带着女主光环出场，品貌出众，身世或显赫或凄惨，之后一路开挂。这样的女性需要依托于男性才能成长，而反映其自身的欲望、心机时，也都出自情非得已的自我保护，始终无法照见属于其个人的奋斗和成长史。





这种无法容纳普通人的剧集难以令普通观众产生共鸣。





而欧美、日韩电视剧中的女性题材尽管独树一帜，精品频现，却始终由于地域、文化的差异，有种高级感和距离感，令中国观众难以接近。









如《北京女子图鉴》这种真实而现实的女性题材令人惊喜。





此外，剧中还有一处惊喜是剧尾的彩蛋，这些彩蛋是对本集剧情的一种解析，希望观众可以从不同的角度看待事情和人物。比如陈可初恋男友杨大赫（魏大勋饰）与她分手的真正原因，究竟是移情别恋还是另有隐情？再比如张超（刘畅饰）一直反对陈可买名牌包包，可背后，他又做了什么？这些反转非常耐人寻味。









【文/小熊星】

