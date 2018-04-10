昨天上午，在北京会议中心，中广联电视制片委员会年会上，国家广电总局电视剧司司长毛羽做了报告，传达全国电视剧创作规划会议精神。









2017年，涌现出了一大批叫好又叫座的电视剧作品。去年全国电视剧各类制作机构一共生产、完成，并获得发行许可证的电视剧314部、13470集，同前一年相比部数减少了19部，集数减少了1397集，电视剧的产量进一步趋于稳定，趋于理性。





现实主义作品回归是一个强烈的趋势，这里面既有政策因素，也有广大观众的呼唤。观众们在厌倦了那些虚假想象、有违历史真实的作品之后，更加渴望贴近自身生活的作品。像《鸡毛飞上天》、《人民的名义》、《情满四合院》等一系列作品的走红，证明了他们创作方向的正确，也说明了观众渴求这样反映社会现实的作品。





“去年报到电视剧司来要求立项备案的剧，部数超过了1600部，集数将近7万集。”这是一个十分庞大的规模。面对这样一个规模，电视剧司在加强宏观调控的同时，也在努力加强微观服务。在未来一段时间内，电视剧司将把更多精力放在微观服务和创作指导上。









电视剧司将按照规划会议的精神，致力于发展高质量电视剧，推动制片公司拍出经得住老百姓评价和时代检验的作品，打造永不落幕的中国剧场。一个有意思的改变是：以往要求出“里程碑式”的作品，现在要求出“分水岭式”的作品。





需要注意的是，电视剧创作的现实主义倾向不能是伪现实主义，过去很多作品错把现实生活的场景当成现实主义精神，成为当代生活在场的缺席人。这样的作品不是扎根现实的，观众不会真正喜欢这样的作品。





毛羽重申，要创作出真正的现实主义作品，就要“增强群众意识和人民情怀，胸中有时代，心里有人民，肩头有责任，从人民群众日常的生活中挖掘素材，从人民群众的劳动创造中提炼主题，在人民群众的甘苦承担和拼搏奉献中汲取情感，体悟生活的本质，将个人的荣辱悲欢与国家改革发展融为一体，以个体生命和个体角色的丰富性共同折射出伟大时代的波澜壮阔。”









放眼电视剧行业，有数量没质量，有高原缺高峰，抄袭、模仿、千篇一律的问题，仍然没有得到彻底解决，这也成为困扰行业发展的症结。





“我国的电视剧从2003年开始就步入了一万集的时代，十几年的时间里，一直稳定在15000集左右，去年是13470集，尽管这样，我们的生产数量也是牢牢地占据着世界第一的位置。”作为世界上最大的电视剧生产国，缺乏足够的精品是不行的，所以必须优化产业结构，淘汰冗余产能。





针对电视剧行业库存积压严重，播了但观众视而不见，看见了但焦点不实，以及美誉度低等问题，行业要重视起来，拿出解决办法。





关于演员“天价”片酬的问题，毛羽说：“影视明星片酬过高，挤压了影视制作其他环节的投资，也直接影响了一部电视剧的质量，加之个别的明星浮华奢侈的生活方式，也引发了社会上对收入差距过大、贫富不均的议论和不满。”





针对这一问题，解决思路主要集中在三个方面：政府规范引导，行业自律有效执行，各方协同综合治理，以优化影视制作成本比例，促进演员的片酬更加合理。









控制演员片酬，有助于改善电视剧行业的很多乱象。高片酬催生了高成本，可万一达不到收视率目标，就无法收回成本，这就催生了收视率造假的问题。收视率数据没有可信度，造假横行，就会造成恶性竞争，扰乱市场秩序。





针对这种现象，毛羽说：“总局已经建立了协调打击机制，一旦发现收视率造假的信息，第一时间会报告公安部，现在打假工作已经开始了，案件一经查处，将向社会曝光。”





电视制片委员会会长张明智（左）总结发言





除了重拳出击，打击收视率造假外，还要积极推动行业自律。400多家制片单位签署了抵制收视率造假的自律承诺书。制作企业公开承诺不造假不买假，接受社会和政府的监督。设立举报电话，接受会员单位的举报，强化相互监督，把参与造假的单位列入黑名单，并开除出协会，依法依规予以惩戒。

毛羽强调说，电视剧依然是视频媒体最看重的核心竞争资源，是文化领域最具活力的中坚产业。去年电影的票房收入559亿，去年电视剧的广告收入、版权收入、付费收入、海外收入加起来已经到了1020亿。特别是电视剧独特的美学体系，使它成为最受欢迎和关注的大众艺术。目前看，发展的基础坚实，行业的信心十足，未来的前景更加可期。

【文/赵春晖】