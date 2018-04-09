编者按



2014年，网剧元年。2017年，网剧成年。过去4年是网剧大发展的时代。网剧已经是和电视剧无法分开你我，但足以分庭抗礼的艺术形式。网剧的发展过程中，有很多编剧、导演、制片人和投资人发挥了关键的作用。我们这组“网剧10人”系列报道，也是试图通过对10位代表人物职业生涯的梳理和创作制作理念的分享，勾画出网剧波澜壮阔的来路，方兴未艾的当下，以及不可限量的未来。今天是第九篇，我们与《河神》和《我叫黄国盛》的出品人陶昆聊了聊。





回顾网剧并不长的发展历程，从“量增”到“质变”的2017年的确是值得大书特书的一年。





细数这一年所涌现的网剧“门脸儿”作品，由工夫影业出品的两部剧集又格外攫人眼球：一个是再造志怪世界的《河神》，一个是嬉笑怒骂的《我叫黄国盛》。





之所以备受瞩目，一方面跟工夫影业的有口皆碑的电影背景有关——全行业似乎都在用“电影品质的胜利”，来总结《河神》的成功经验。





另一方面又跟两部剧的模式有关。这一长一短两部剧，恰好端坐于网剧发展的“天平”两极：一个指向与电视剧比肩的复杂叙事，一个指向网剧初始时的碎片化形态。最大化地展现出了网剧的可能性。





陶昆





“我觉得网剧还没到一个被界定的时候。”对此，工夫影业总经理陶昆这么解释。





作为坐镇“工夫”制片口的老将，陶昆也是这两部剧集的幕后策动人。不过，在他看来，《河神》和《我叫黄国盛》的成功，跟所谓的“电影模式”、“电影感”关系并不大。









入局网剧，等了两年的“工夫”







虽然“工夫”的第一部网剧等到2017年才跟观众见面，但《河神》的开发却早在2014年，“工夫”刚拿下《河神》版权的时候，就开始了。





“当时，倒是没有刻意去发展网剧这条业务线，只是觉得《河神》肯定不适合拍电影。”在《河神》的小说里，有天下霸唱攒集多年的天津市井志怪，故事的容量、题材的尺度都很难和大银幕匹配。这时候，陶昆想到了网剧。





2014年的网剧市场，像《暗黑者》《灵魂摆渡》这样的强情剧，刚刚在以《万万没想到》为代表的“碎片化”喜剧中，杀出一方阵地。





这个时候，要拍《河神》这样的网剧，谈何容易？





于是，《河神》就进入了长达两年的开发期。在这期间，既有剧本的孵化，也有制作难点上的攻克，但更重要的还是等合适的时机。









“制作上最大的难点是如何解决‘河’的问题。河神河神，河的问题要是不解决，这个项目就根本不成立。”《河神》中有大量的水面戏、水下戏和码头戏，考虑到拍摄成本和难度，到真河中去拍是不可能的。好在“工夫”的团队有丰富的制作经验，在筹备时期，就定下了码头搭景+绿幕技术的方案雏形。





水下戏





在剧本创作和商讨制作方案的同时，团队一直在做的事就是测算。“就是应对这样一个平台，这样一个题材，我们大概花多少钱，能够把剧的品质做到水准线以上。”《河神》的筹备一直伴随着对市场容忍度的摸索，直到2016年陶昆才觉得时机成熟。





为了《河神》的拍摄，“工夫”发掘了新的制作团队，并且为田里等主创专门成立了子公司“闲工夫”。





“当时我跟田里说过，你把电影学院学的，都可以一股脑地装进去。”在陶昆看来，网剧的探索空间比电影大很多。尤其在对技法和叙事手法的实验上，网剧的篇幅，观众非连续观看的体验，都能让创作者更放得开手脚。









田里也确实没有让工夫影业失望，从长镜头到各种杂耍蒙太奇，从思维宫殿的异度空间到重回犯罪现场的情景再现，几乎集集都有亮眼的“实验”手法。





“现在很多剧，在讲故事的时候都是一环接一环，很密集，一直下去。我们缺少透气的东西，就像中国艺术中留白一样的东西，缺少对视听语言、剧作结构的雕琢，这些并不是电影特有的。”





如果说“一天定生死”的电影市场因残酷让人很难探索的话，陶昆觉得网剧还存在这个“试错”空间。就像《河神》，它被观众认可，并不是因为它具有一种混融统一的风格，它的风格恰恰就是杂糅感、探索感。









“知人”方法论和《我叫黄国盛》的诞生







谈及工夫影业这两年的网剧开发，就不得不提它在2016年成立的三个子公司：工夫真言、闲工夫和工夫小戏。





这三个年轻公司的成立，正是工夫影业一以贯之的“知人”方法论与年轻团队碰撞的结果。





每个子公司，都由一个风格独特、个性鲜明的制作团队组成。分公司的形式既能给他们提供最充足的资金保障、制作指导，也能保证自由的发展空间和有效的股权激励。





“陈国富导演曾在多个场合说过，工夫影业是因人而做事，不是因事儿而找人。在网剧的开发上，我们依然坚持这个逻辑”，陶昆解释道。









如果说，这个方法论在承制《河神》的闲工夫身上体现的还不甚明显的话，那么“逆势而为”的《我叫黄国盛》和其背后的工夫小戏，就充分证明了工夫影业“知人”方法论在网剧开发上的“奇效”。





今年年初，由工夫小戏和搜狐视频联合出品的一套迷你剧《我叫黄国盛》，在网络上受到热捧。在这部只有6集，每集不到20分钟的短剧中，一个叫黄国盛的“精分”主角，每集以不同的职业、身份出现，针对一个当下流行的“风口”概念，讽刺戏谑，直到癫狂。这模式像极了6、7年前网剧萌芽时的状态，与如今“唯大是尊”的主流网剧趋势几乎背道而驰。









“首先肯定还是因为团队的意愿，‘小戏’这拨人本来是以这种戏谑的小品见长。我们倒是觉得可以就这种题材、这种格式标准上做些探讨，保持开放的心态。”





对于这个作广告出身的团队，工夫影业并没有做过多限制，只是建议他们做成系列。





“我觉得网剧，应该有很多种类型和很多种长度，包括每一集的长度、一部又多少集。” 在陶昆看来，比照美国的成熟经验，网剧并不会固定到一种模式上。





《我叫黄国盛》的尝试，既是内容表达上的一次尝试，也是一种模式上的探索。虽然也有失误之处，却是工夫影业乐于看到的实验。





“也许是我自己内心的焦虑吧。年龄大了，可能在有些方面，会变得更激进”，陶昆笑着说。





不过，根据工夫影业的项目布局，“小戏”并不会继续小下去。





未来一两年内，工夫影业的三个子公司都有较大的网剧项目在开发中：闲工夫有《河神2》、工夫真言有《动物管理局》，工夫小戏接手的则是大风刮过的悬疑言情代表作《张公案》的改编。









目前，张公案的导演已经敲定，是导演与后期剪辑能力俱佳的导演杨帆。





“他是一个经历很特殊的导演，很有个性。我们在他身上寄托了很多期许。未来《张公案》也会结合他的个人风格。”问及让新人挑大梁，是否担心风险。陶昆笑着说：“我们的工作，就是让大家看到这种可能性嘛。以人为核心，我们花了这么长的时间磨合出的一套体系，不会轻易改变的。”







“工夫”牌网剧不是电影模式







虽然工夫影业的电影品质在行业有口皆碑，陶昆自己也因为《寻龙诀》《火锅英雄》等电影作品为观众熟知。但他认为“工夫”在网剧上的成功，并不是因为把“电影模式”带到了网剧中。







“一个新兴的内容媒介，应该有应对它的媒介内容。场子不一样了，把式也得不一样。我们不该把电影凌驾于其他所有内容之上。”去掉那些标签化、定义性的东西，归根结底还是取决于通过什么手段跟观众建立某种连接，“这跟什么模式、网感、什么年龄是没有关系的，它跟人和人之间的交流有关系，我觉得我们要回到这个最基本的点去看待这个事。”





相对于外界看好“工夫”的奇幻特长、特效功底，陶昆反倒认为自己早几年的电视剧制片经历帮助很大。从《似水年华》《夜半歌声》到《双面胶》《王贵与安娜》，他的电视制片履历，也见证着本世纪头十年中国电视剧创作的辉煌。









“现在网剧的体量跟我们那时候做电视剧时差不多，都是20-30集。很多没有电视剧制作经验的人，往往会忽略这个量带来的工作艰辛度以及成本估算。另外从创作层面上来说，剧集跟观众的连接比电影也要更紧密。”





对于付费观看和未来网剧的发展模式，陶昆提出了一个很有意思的“方便面”理论：





“好多年以前，其实有很多品牌的方便面。但是，后来在竞争中就只剩下一种——康师傅，包括各种口味的康师傅。但是现在，尤其在很多高端超市，方便面品牌又多了起来。为什么？大家的消费水平高的，口味不一样了，会为不同品牌付费了。如果说，付费对内容有什么影响，我觉得会促进细分化，垂直的东西会有市场。”









与此相对，未来工夫影业的网剧开发也会有两种做法： 一种是跟平台合作，遵守别人对于内容格式的要求；另一种是要去尝试的小众的新题材——比如废土文化（科幻亚类型，多为末世题材），并且去探索和题材相匹配的模式。





“我们还是会有这样探索的执念。”陶昆笑着说：“未来的付费观模式，会为某些更小众、细分，更有观赏门槛的东西，找到它对应的观众。到那时，对创作来说，只要敢于去尝试，没准儿就行。”







【文/铁皮小鼓】