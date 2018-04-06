还有不到半个月，第37届香港电影金像奖就要正式颁发了，就在人们议论今年入围的众多电影质量平平的时候，今年的终身成就奖适时出炉。





是谁获此殊荣？





答曰：楚原。









这是中国武侠电影史上绕不开的名字。





楚原年轻有为。23岁那年，他是中国最年轻的电影导演，拍出了《湖畔草》。





而他拿出那部叫好叫座、赚了无数人眼泪的《可怜天下父母心》时，也才刚刚26岁。









楚原作品卖座。当年圈内有个绰号赠给楚原，即“楚千万”，意为单部电影的票房超过一千万台币。因为作品屡屡大卖，所以片约不断，几十年间居然拍摄了130部以上的电影。





楚原开风气之先。他是第一个把古龙小说搬上银幕并大获成功的人，开创并发扬了奇情武侠一脉，被认为是最能拍出古龙神韵的导演。





然而做到这些的大导演楚原，却并非学电影出身，当年他在大学所学的专业，是和电影风马牛不相及的化学。





一个本该去实验室摇试管的化学家最后却扛起摄像机执了导筒，这不能不说是一个有趣的转行。





从《爱奴》到《七十二家房客》







楚原进入演艺圈的最初是想做演员的，可无奈身材矮小，所以就去做了编剧和助导。凭着踏实肯干和对电影的敏锐判断，楚原很快就成为了导演，确切说，他曾经是中国最年轻的导演，23岁。相比前辈导演张彻等人熬到30才出头，可谓是春风得意。





楚原最初所拍的电影，均为粤语电影，可惜1969年之后粤语片已经山穷水尽，不得已，楚原改拍国语片。那段时间最值得一提的有两部片子：《龙沐香》和《爱奴》。





《龙沐香》这部片子，是楚原武侠片的起点，虽然本片故事陈旧，亮点不多，但是楚原后来表现出的风格特点都可以在此找到雏形。







《爱奴》里的经典吻戏





《爱奴》在中国电影史上，是一部值得大书特书的电影。印象里两个女孩子接吻的桥段不多，经典那就更是稀少，至于程小东的《东方不败之风云再起》中的经典场景是否从中得到启发，则是很多影迷们津津乐道的话题。





《东方不败之风云再起》里的经典吻戏







1972年，《爱奴》被英国《视与听》杂志评为两颗星，这个评星极为难拿，并被该杂志一位影评人列为该年“世界十大影片”，中国文艺电影被英国人如此推崇，这是第一部。







这么一部传奇的电影，很少有人知道它的剧本居然是楚原从废纸堆里捡出来的。邵氏编剧众多，剧本也特别多，很多压仓底的剧本无人问津，《爱奴》的剧本就是楚原从没人愿意拍的剧本里发现的。





不得不说楚原眼光独到，这个剧本的作者后来给关锦鹏写了《阮玲玉》和《胭脂扣》、给许鞍华写了《投奔怒海》、给张彻写了《大决斗》，他就是三获香港电影金像奖最佳编剧的邱刚健。至于新世纪之后北上大陆，为冯小刚写《夜宴》口碑不佳，那都是后来的事儿，但是当年的邱刚健，写起剧本来真是让人叹服。





《爱奴》浪漫的表现手法，是楚原在奇情武侠方面的一次大胆尝试。从《龙沐香》到《爱奴》的风格探索，给楚原日后在古龙武侠片中大展拳脚奠定了基础。





《爱奴》之后，楚原迎来了自己导演生涯中的第一步转折——翻拍《七十二家房客》。









翻拍历来是出力不讨好的，拍得精彩了，观众会说原著底子好，搞砸了，背锅的一定是翻拍的导演。当有了“翻拍”沦为“翻车”的顾虑之后，导演难免束手束脚。





《七十二家房客》的底本源于舞台剧，描写了抗战胜利初期上海市民的困苦生活和当时的腐败政府，有着很强的现实指向和讽刺意味。现实指向的片子往往受众广泛，加上舞台剧这么多年演出的锤炼，剧本的扎实程度远非一般作品可比，所以《七十二家房客》的票房火爆在很多人意料之中的，但是没有人能料到它居然能火到这般地步：香港当年最卖座的电影，同时也是香港自开埠以来票房最高的电影 ，一口气卖出了五百六十多万港元。





那一年被击败的众多的电影里，最有名的莫过于李小龙的《龙争虎斗》。要知道楚原刚刚进入邵氏的大门时，第一部接手的电影就是罗维导演的《火并》，楚原补拍了和改动了一些戏份，影片质量应该说还是可以的，但是一上映就撞上了李小龙的《唐山大兄》，最终结果可想而知。如此说来，楚原算是一雪前耻，找回了自己丢掉的场子。







可尽管《七十二家房客》让楚原声誉鹊起，获得了邵氏老板邵逸夫的器重，但是楚原内心对这部片子并不喜爱。楚原真正想拍的电影是类似《爱奴》那样的浪漫奇情电影，毕竟他骨子里洋溢的是风花雪月，而不是去翻拍舞台剧。





获得邵氏器重的楚原，在接下来的日子里连续拍了六部电影，可除了《香港73》稍微卖出去一些票房外，其余的都是惨淡收场。电影圈本就是极为现实的地方，没有人会去找一个赔钱的导演不断拍片。1975年，楚原已经连续9个月没有拍片了，曾经风光无限的大导演，陷入了极为困窘的地步。

命运有时就是这样，当一个人沉沦谷底的时候，他可能就要开始攀登一座新的高峰了。





“别说《流星蝴蝶剑》，就是《老鼠田鸡蛇》，我都喜欢”







1975年的香港电影市场非常不景气：在此两年前李小龙离世，曾经在市场上叫好叫座的张彻武侠片也已走了下坡路，至于《七十二家房客》式的讽刺喜剧，也在众多模仿中走到了山穷水尽的地步。只有许冠文、许冠杰、许冠英三兄弟的作品还能维持票房，可惜一年一部的产出过于缓慢，整个香港电影界都在思考路在何方？





穷则思变，这一年，楚原入行二十年整。





在无戏可拍的日子里，楚原埋头剧本创作。他瞄准了金庸的武侠小说。从《书剑恩仇录》到《射雕英雄传》，楚原写了大量的分场大纲和故事概要，没有一个通过的。





金庸没戏了，换古龙吧！每次谈剧本，老板都会请楚原在一家上海餐馆吃饭，可惜楚原每次带着剧本都是失意而归，久而久之，甚至对那家餐馆也心生畏惧。





也许是冥冥之中自有天意，某天楚原愁眉苦脸地进入餐馆，打算接受新的失败时，他发现多了一位客人：倪匡。





倪匡





倪匡是香港电影界的金牌编剧，写起剧本来又快又好，不过一般人也请不动。





虽然楚原入行时间不短，也跟倪匡在同一公司，但是在邵氏里，还轮不到他拍倪匡写的剧本。





倪匡听说楚原在写古龙小说剧本，就随口一说：“你喜欢古龙的小说，他现在那部《流星蝴蝶剑》非常好，是改编《教父》的，如果你要拍古龙，这部最好。 ”





当邵老板把征询的目光投向楚原，问他喜不喜欢《流星蝴蝶剑》时，楚原意识到，一个极为难得的机遇来了。









多年后，楚原撰文回忆那一刻，依旧感慨万千：“其实当时我根本未看过那故事。但九个月来剧本都不通过，别说《流星蝴蝶剑》，就是《老鼠田鸡蛇》，我都喜欢。就这样邵先生就叫倪匡先生替我写剧本。真多亏倪匡先生一句话，我九个月后才通过一个剧本，有戏拍。”





在邵老板的邀请下，倪匡为楚原写了《流星蝴蝶剑》，可当楚原拿到剧本的那一刻顿时傻眼了。原来倪匡删去了小蝶、孟星魂等四个主要人物，把剧本写成了一部权力斗争的故事。香港电影圈里都知道倪匡的习惯是从来不改剧本，写成什么样就是什么样。





怎么办？就这么拍还是再做修改？毕竟小蝶、孟星魂等角色太过重要，于是楚原使劲浑身解数，说服了邵氏的高层，允许他修改剧本。





楚原在保留倪匡权力斗争的基础上，添回了四个角色，并加入爱情、友情和动作悬疑元素，把《流星蝴蝶剑》拍成了一部新型的武侠电影。





在戏拍出来以后，试拷贝的时候邵氏三老板邵仁枚的儿子在现场。看完用英语甩了一个词：“垃圾！”楚原虽然没在现场，可这也足够难堪了。





邵逸夫把楚原找过来，说戏不错，但是拍得深了点，怕观众看不懂，旁边有位先生给出了一堆主意，楚原就按照这些法子，把一些场景补拍了一遍，出主意的这位先生，名叫蔡澜。





蔡澜





1976年，《流星蝴蝶剑》在台湾上映，这是古龙小说第一次首次改编为电影，迅速在台湾引起轰动，楚原又重新回到了万众瞩目的地步。









见识了这些人情冷暖，楚原感慨道：“电影界只要卖钱，就什么错事都对，反过来就罪大弥天，什么事都错。 ”这番心得，他后来又跟某位年轻后辈叨叨了一番，那位年轻后辈牢记于心，投身电影行业，部部赚钱，在香港电影困窘到很多人无法开工的时候，他的电影还能大卖，让无数业内人士有饭吃，此君名为王晶，当然了，这是后话。





给李嘉诚拍“命题作文”







《流星蝴蝶剑》的巨大成功，让邵氏迅速把下一部古龙小说的改编提上日程了，接下来的《天涯明月刀》同样在台湾大卖。从此古龙小说、倪匡剧本、楚原导演这样一个金三角式的组合，成为了武侠片卖座的保障。





随着《白玉老虎》、《明月刀雪夜歼仇》、《多情剑客无情剑》的大卖，楚原也迎来了自己人生中的巅峰时刻。可就在此时，楚原拍了一部潮州戏曲片《辞郎洲》。至于为什么放着赚钱的武侠片不拍，去拍一部戏曲片，还得从某场宴会说起。







话说邵先生宴请几位潮州大亨，宴前放映了《流星蝴蝶剑》，几位大亨看完之后说为什么不给潮州人拍部电影，带头发言的不是别人，正是李嘉诚。于是邵先生立即请来了楚原，楚原到场后悄悄地告诉邵先生说：“潮州戏曲一定不会卖座。”但邵先生只笑笑，说：“几十万，让他们高兴高兴吧。”





几十年后楚原回想起这段来，还是觉得挺开心，因为这恐怕是他导演生涯中最没有压力的一部片子。笔者曾找来此部片子观摩，可以说相当不错，可惜当年上映只有三天，卖了八万票房而已。毕竟哄大亨开心，对楚原而言更像是玩票。





对待不玩票的古龙武侠片，楚原就态度严谨多了。





楚原很文艺，所以往往在意境上下功夫，可影棚里的布景山水就做得粗糙了。





以今天的眼光来看显得十分廉价，但是它所衬映的境界可是深得古龙作品韵味。后来多少导演翻拍古龙，比楚原拍得好的，笔者未见。







楚原曾经自我调侃，离了干冰和枫叶，他拍不了武侠片。也许是化学出身的原因，楚原格外钟爱那些云遮雾绕的场景，这让他的片子往往有一种飘渺之感。搭配上枫叶，更是意境寥远。









古龙身世坎坷，所以作品往往注重人物内心，行为逻辑均不能以常理视之，而楚原跳脱的思维，深厚的学养都把这些困难一一化解了。加上倪匡的助力，所以楚原的奇情武侠自成一派，魅力非凡。





楚原拍摄粤语片十五年，效力邵氏十五年，随后又投身演艺事业，在各类电影电视剧里客串龙套，和和气气，从不摆姿态，像这样开风气之先经验丰富的导演，放眼影坛，实在是凤毛麟角。





56岁那年，楚原在自传里写到“星光没有变，只是我发上已斑斑”。岁月的印记都是光影给予的荣耀，这个终身成就奖，年过八旬的楚原当之无愧。





【文/赵春晖】