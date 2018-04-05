这个三月，对于邵兵来说是个收获季。





大银幕上，我们刚在《坏爸爸》中，见识了他跟叛逆儿子的一翻较量。紧接着，央视一套的《沙海老兵》里，又看到了他饰演的英雄团长。扎根边疆的故事还没讲完，真人秀《青春有搏击》又在东方卫视接棒开播。









在这档主打励志热血的竞技真人秀里，邵兵和赵文卓分别担任队长，带领素人搏击爱好者组队竞技。这也是邵兵在电视屏幕上的综艺首秀。





为素人搏击打Call，耿直大叔的综艺首秀







选择《青春有搏击》这挡竞技综艺试水真人秀，对邵兵来说并不是偶然。





在踏上演艺道路之前，年轻时的邵兵曾是一名专业运动员。事实上，20岁之前的他一直专注于皮划艇运动，从未想过体育之外的人生。然而，因为伤病，邵兵不得不在巅峰时期退役。这让他过早地经历了光环褪去、人生转向的巨变。









“谁说人就一定会成功，一定会拿冠军？没有人想输，但这个是一个过程。生活中首先要学会挨打，才能再次站起来。”比起输赢，更重要的是站起来的勇气。





在运动生涯中体会到的这些感悟，成为了邵兵长久以来的信念。





在《青春有搏击》为素人提供舞台让他们跟拳王对抗的赛制中，他看到了类似的体育精神：“搏击爱好者打得再好，也不可能打败拳王。但他们站在这个拳台上，撑上一分钟，就是勇者。”









因为理念相投，在节目录制过程中邵兵发挥得很尽兴。遇到喜欢的选手，他会上台给她披上自己的上衣，顺便秀下肌肉实力；看到把街舞跳到出神入化的搏击爱好者，他干脆把儿子也“出卖”了，送去跟人学街舞。





率真、耿直再配点专属的冷幽默，这档综艺让观众认识了生活中的邵兵。









二度携手高希希，《沙海老兵》演绎真实革命英雄







除了综艺上的试水，最近，由邵兵主演、高希希执导的电视剧《沙海老兵》也刚刚在央视一套黄金档收官。





在这部少见的讲述驻疆老兵故事的电视剧中，邵兵饰演了一位年龄跨度三十多岁的团长。表演过程中，邵兵坦言找到了近几年演戏经历中少有的畅快。





“这是我跟高希希导演第二次合作，上次是《血战长空》。剧中的搭档，邵峰、霍青、李依晓……本来也都是朋友，演起战友感觉就特别亲。”邵兵回忆起这部剧的拍摄经历还很感慨。拍摄前为了解角色思维，他阅读了大量文献、报纸。拍摄时，几个主演凑在一起就是聊戏、聊角色，完全投入到创作里。









“包括我们几个人的肤色，也全是晒黑的，都不用靠化妆。”在沙漠拍戏时，为了让身体状态更接近驻疆老兵，邵兵坚持骑自行车上下戏。每天50公里沙漠公路，他说：“又能晒黑又能减肥，多好。”





邵兵调侃说，自己就像是余秀华写的那样，过的是一个摇摇晃晃的人生。几次倒下，几次站起。“不过，做演艺就要经受住身体上、物质上、心理上的各种考验，要做真的艺术，否则不就是倒退了吗？”





大叔有“视”场：正剧史剧的顶梁柱，IP、偶像剧的“定心石”







细察近两年的电视剧市场，有一明一暗两大趋势颇值得关注。





这“一明”是个下行趋势，指的是“高颜值、小清新加爱情元素”这个一直被奉为收视圭臬的“配方”，正逐渐失效。





这“一暗”是个上升趋势，指的是由中生代演员撑起的一波“大叔剧”，逐渐在市场上形成品牌，成为“高品质、好口碑”的代名词。





回顾去年的电视剧市场，从古装智谋剧《军师联盟》到名著改编剧《白鹿原》，从改革正剧《鸡毛飞上天》到现实题材都市剧《一起长大》，组团来袭的大叔在各个题材领域大展身手，成为了作品口碑与热度的“吸金石”。









近两年，升级“大叔”的邵兵，也打开了演艺事业的新局面。不仅在正剧、史剧中继续耕耘，也凭借演技和阅历，在武侠、玄幻、偶像等类型作品中成为了“定心石”。





先说正剧、史剧。除了前面提到的《沙海老兵》，由邵兵主演、唐国强担任总导演的历史大剧《袁崇焕》也已经杀青。在这部剧中，邵兵再次挑战了极大的年龄跨度，演绎了这位明末著名将领从无名小卒成长为民族英雄的一生。









为了重塑袁崇焕的“热血将军”形象，邵兵在剧中不仅要展现肌肉力，还常要顶着极热的天气，身穿40多斤重的盔甲骑马舞剑。面对如此挑战，邵兵始终坚持在一线，即便在腰伤复发的情况下也没有请假。





在主打年轻受众的武侠、玄幻、偶像剧中，邵兵这两年更是人气大增，成为剧迷口中的“别人家的爸爸”。





去年大热的新版《射雕英雄传》里，他饰演了郭靖的父亲郭啸天。虽然戏份不多，但由邵兵、李宗翰和邵峰精彩开场的“风雪惊变”，绝对是这部剧赢得“良心”和“品质”口碑的重要原因。





在新颖的特工题材偶像剧《麻辣变形计》中，邵兵饰演了一位特种兵出身的职业保镖教官，同时他还是剧中男主（马可饰演）又当爹又当妈的养父。





不少剧迷表示，像这种帅、酷、贴心的“别人家的老爸”，也只有邵兵才能拿下了。









除此之外，邵兵继《幻城》中的冰王之后的又一反派尝试——青春航空大剧《壮志高飞》中的腹黑总裁，也将在今年跟观众见面。





演艺事业破局的同时，邵兵的导演处女作《一起长大》也在去年正式播出。





去年春天，《一起长大》作为江苏卫视“大叔剧”的主力之一登陆黄金档，以黑马之势闯入同时段电视剧收视前三。





这部剧里，已经在演艺圈里打拼20多年的邵兵，把自己人到中年对婚姻、亲情的认知，悉数融入到了创作中，将落魄大叔和鬼马萝莉在人生低谷时期的一段“相伴成长”娓娓道来。









近几年，随着生活感悟的积累，邵兵的创作表达欲也越来越浓厚。目前他已经在酝酿自己的第二部导演作品。“下一部剧会聚焦婚姻题材，从矛盾深入下去，尝试着去挖掘其中更深的人性问题。”据了解，邵兵导演的新剧将于今年下半年开拍。





最后的小贴士：每周三晚11点，东方卫视播出的《青春有搏击》，率真耿直的邵兵大叔跟你不见不散。





【文/铁皮小鼓】