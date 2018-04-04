开年以来，国产剧市场显得颇为平静，既少有高讨论度的话题之作，也缺乏高评分的口碑之作。这样的平静，与古装剧集的集体跳水不无关系。近几年的古装热，已让观众养成了固定的观看习惯，因此，古装剧的缺失令很多人的观剧兴趣也随之减弱。

近日，由姚昱竹担任总制片人，高先明执导，蒋依依、吴佳怡、代超、朱圣祎、阿拉蕾、李亦航、魏巍等人主演的古装神话剧《哪咤降妖记》主视觉海报曝光，引发了不少观众的兴趣。









《哪咤降妖记》以经典神话传说为蓝本，讲述了陈塘关总兵李靖第三子哪咤（蒋依依饰）与东海公主小龙女（吴佳怡饰）共同携手斩妖除魔、破解邪恶力量的神话冒险故事。这部剧以更具现代幽默感的情节铺陈、吸引力十足的趣味冒险模式，五大法宝少年英雄联盟人物组合，将网生代的新鲜元素植入东方传统文化中，令人眼前一亮。





日前，我们对话了这部剧的总制片人姚昱竹，她向我们讲述了这部剧的创作历程。





类型稀缺、人物稀缺，《哪咤降妖记》渴望再塑经典







在拥有渊源历史文明的中国，神话剧作为最富想象力的剧种之一，有着庞大的受众基础。1986年的《西游记》、1990年的《封神榜》、2005年的《宝莲灯》等经典神话剧，在播出时都曾收获万人空巷的效果，尤其是86版《西游记》，时至今日，仍是暑假复播的经典神剧之一。





但近年来，随着网络IP改编的火热，古装玄幻、仙侠类剧集泛滥溢出，能够展现中国传统文化的神话剧却在逐年减产。







若要追根溯源，玄幻、仙侠类作品大多由神话传说演变而来，或借其器，或用其名，剧情、人物、背景等内容再另行创造。这些类型在剧情的丰富程度上看似有着更自由的施展空间，但网络文学IP故事背景过于悬浮、情节和人设同质化严重、缺乏历史文化的厚重感等“先天缺陷”，也使得此类剧集难以长久地吸引观众，更难出经典。









正是看到了神话剧的稀缺，姚昱竹认为，《哪咤降妖记》的出现不仅能够弥补当下的市场空缺，更希望能以此为起点，重新唤起观众对中国古代神话、对传统文化的追捧。





为什么一定是哪咤？姚昱竹的回答是“稀缺”。





哪咤和孙悟空一样，都是家喻户晓的经典神话人物，中国人对他的故事耳熟能详。据说，杨柳青年画里那个抱鲤鱼的胖娃娃，就闪烁着婴儿哪咤的身影。

尽管哪咤深受人们喜爱，但多年来，以其为主角的优秀影视作品却非常稀缺。令观众印象最深刻的还是1979年版的动画电影《哪吒闹海》，影片中那句“爹爹，你的骨肉我还给你，我不连累你”听得令人心疼。

小哪咤身上那种青春热血、勇于担当、正气凛然的精神曾影响了一代又一代年轻人。时至今日，这些中国传统价值观依然具备重要的现实意义，对当下年轻人有着积极、正向的引导。

所以，姚昱竹认为，应该将哪咤的故事重新搬上荧屏。这次，不仅以哪咤为主角，继承传统文化之精髓，同时也要以契合当代文化语境的全新视角和叙事语言，演绎这个承载传统价值观念和文化信仰的神话故事。

以成长丰富哪咤形象，直击亲子教育中的痛点



如何保留经典神话传统的精髓、又赋予人物新的内涵，其实是一项很大的挑战。

经典神话有其自身魅力，能够恒久流传，然而时代在变，流行元素也在变。一味复制，满足不了口味丰富的大众审美；重新演绎，稍不留神就会失去原来的味道，被观众所诟病。

对于改编分寸的掌握，姚昱竹表示，首先要保证哪咤的人物性格、特征、精神不能变，在此基础上，进行丰富内容，并将网生代的新鲜元素植入其中。

世人喜爱哪咤，多是因其嫉恶如仇、敢作敢当的英勇精神。所以在《哪咤降妖记》中，哪咤这种伸张正义、不畏艰辛的意志力，以及为了理想勇往直前的英雄形象不会改变。









而为了进一步丰富哪咤的形象，使剧情更具看点，《哪咤降妖记》在尊重和深挖中国传统文化的同时，致力于更多创新的表达。





据姚昱竹介绍，在《哪咤降妖记》中，既有“哪咤闹海”这样的经典故事，也有发生在“哪咤闹海”之前和之后的延展，重点为突出哪咤成长的过程。





例如在剧中，“哪咤闹海”之前，小哪咤在昆仑学院的学艺之路。让哪咤进入校园，和其他师兄弟一同学艺的设定，淡化了哪咤的神性，将他塑造成了一个有血有肉、鲜活灵动的少年。学艺、修仙、成长的过程，贴近了当下年轻人的生活，同时又在此过程中展现出哪咤身上具有人性特征的部分。让这个经典神话故事有了新的生命与活力。









“哪咤闹海”之后，神话传说中，他经历剔骨剜肉、莲花再生，归于太乙真人门下。而在剧中，哪咤的涅槃重生需要付出两个代价：一、寻回法宝，二、帮助小龙女降服妖怪、复兴水族。这个降妖除魔的冒险历程，让哪咤勇敢无畏的精神得到了进一步彰显，更重要的是，通过这个过程，能够让哪咤成长起来，从一个少年气盛的小英雄转变为一个有志有为的青年楷模。





在神话传说中，哪咤和孙悟空一样，叛逆好斗、反抗束缚。但他又与孙悟空不同，因为从出生到成长的过程中，哪咤在不同时期呈现出不同的特质，既是神也是人，是中国文学形象中的一个特例。





在以哪咤为主角的作品中，大多都愿意展示他成仙前的时期，因为那时候哪咤身上作为人的特征最为突出。不论他以孩童的形象在人间，与东海诸神抗争，与父亲决裂。这些都是一种少年心性的表现，对父母的观念，也多是不理解、不赞同。这些都是每个人成长过程中必然的经历。









很多人在十几岁的叛逆期，都有过一些大胆出格的行为，犯过错，对父母总有各种不认同。父母对这个阶段的孩子往往一筹莫展，教育方式也总是简单粗暴。刀剑相碰，火光四射。





本剧希望以此展现哪咤的成长，也希望以此来反映这种错误的教育方式，让孩子和父母都能互相理解、互相包容，正确处理这个特殊阶段的亲子关系。







蒋依依反串，演出时代感的哪咤







《哪咤降妖记》在选角期间，曾有过一个非常引人瞩目的“悬疑事件”，即开机近一个月迟迟未公布主演哪咤的扮演者，剧中其他演员纷纷在微博上喊话，争演哪咤，引发网络猜测不断。





这个角色的神秘感维持到主演蒋依依现身，但她的反串出演令人更加惊讶。

对于选择女性反串哪咤一角，姚昱竹坦言这是多方考量后的最优选择。

早在项目筹备阶段，姚昱竹就对能够出演哪咤这个角色的演员有过很多备选。

在剧中，少年哪咤的年龄是16、17岁，而且要求唇红齿白，但如今，随着大众生活水平的提高，这个年龄段的少年们普遍身高都在180公分上下，放眼整个演艺圈，能够符合这个形象的少年演员非常稀有。

最终选择由蒋依依反串是因为她自幼演艺经验丰富，其本人形象、气质也与角色十分贴合。值得一提的是，她还是位跆拳道高手，跆拳道锻炼中让她拥有了与其他女孩不同的英武之气。

目前曝光的海报中，蒋依依版哪咤没有传统文学作品中固有的红肚兜和双髻造型，而是金盔铁甲手持乾坤圈，一头小脏辫，目光灼灼、英气逼人，表现出哪咤大有神通却机灵活泼的特点。

近年来影视作品中的反串角色非常少见，如林青霞、叶童般的经典形象更是凤毛麟角。京剧演员艾金梅曾在86版西游记中反串哪咤，给观众留下了深刻的印象，但那版哪咤的戏份和形象丰富程度都有一定局限性。蒋依依如何诠释这一版哪咤的形象？值得期待。



【文/小熊星】