电视剧与广告向来分不开，从调侃广告时间过长的“广告中插播电视剧”到“电视剧中不得插播广告”的规定，再到各类创意中插和近乎“丧心病狂”的影视剧广告植入，电视剧的商业性要求它必须具有盈利空间。



而随着制作成本的增加，很多剧的广告植入数量也一直在增加，甚至出现了古装剧里有购物网站、民国剧里主角喝21世纪的饮料这些不合逻辑的现象，着实招来了不少吐槽声。



但是，广告对一部剧的营收来说又是必不可少的。那么，如何合理地将电视剧与商业品牌融合，将价值最大化呢？擅长市场研究、深谙观众心理的华策出了新招。





华策、奥美双方高层合影





4月2日，华策和顶尖广告公司奥美签订了战略合作协议，宣布双方成立“华策奥美娱乐营销坊”，志在从品牌战略、品牌突破、品牌创新的高度创造品牌娱乐营销新模式。





签约仪式





华策奥美营销坊是什么？做什么？为什么要做？





先从这个名字有点长的“组织”说起。



华策奥美营销坊是什么呢？简单而言，是华策和奥美各自贡献出核心人才，组成针对影视剧做娱乐营销的专案组。据了解，目前，这个工作组已经开始了具体操作，针对华策在春推会上发布的18部新剧，从剧本阶段便已介入，深入研究剧中故事与广告品牌价值的对接。华策集团首席市场官徐浩宇预计，“今年夏天可能就会有合作的案例产生”。









而之所以将之称为“坊”，也有实验、先锋的意思。徐浩宇表示，“对于影视行业来说，娱乐营销还是个称得上小小蓝海的领域，我们希望能趟出一条路，真正将娱乐产品与营销结合起来，将价值最大化。”



目前，品牌植入创意的主要提案方是广告代理公司，影视公司一般不参与，通常只能较为被动地接受品牌植入需求，甚至有不少影视行业从业者抵触和反感品牌植入，这就导致影视剧品牌植入严重向品牌商一方的需求倾斜，品牌植入生硬突兀也就在所难免了。





华策集团首席市场官徐浩宇（左）与北京奥美整合行销传播集团副总裁钱薇（右）互赠礼物





华策奥美营销坊的成立，标志着影视公司主动参与品牌植入创意过程，寻求更多与品牌方沟通的机会，平衡电视剧内容要求与植入品牌需求。



在目前的很多合作中，影视资源与品牌主的营销策略和节奏经常无法同步。比如很多时候，品牌主希望对优质影视剧进行产品植入时，影视剧已经完成了拍摄；影视内容制作方寻求优质品牌合作机会时，又错过了品牌主的新品宣传节点。这在无形中，便会造成资源浪费，不能达到最优配置。因此，华策奥美营销坊如果沟通得当，是可以促进电视剧行业发展的。







华策+奥美，双方的这次娱乐整合营销动作靠谱吗？





答案是肯定的。



在所有的影视公司中，华策可谓最为关注和了解市场的一家。其出品的电视剧，常有搅动市场的热门选手，比如《三生三世十里桃花》《微微一笑很倾城》《楚乔传》《致我们单纯的小美好》等等。



2017年，《三生三世十里桃花》的热播，让合作品牌泸州老窖的桃花醉系列款款脱销。



2016年，华策出品的《微微一笑很倾城》与《倩女幽魂》手游进行了一次深度的营销联动。剧中几乎所有涉及游戏的内容都通过《新倩女幽魂》进行了还原，比如对贝微微和肖奈感情有极大促进作用的落霞峰场景，一红一白两身影，发丝随风动间仿佛心也迷醉在绚烂的夕阳中。



这样的设置，不仅让剧中的游戏世界更加真实，手游也匹配剧情中的女贼抢亲等玩法，让玩家在手游中也能感受到原汁原味的“微微一笑很倾城”，助力《倩女幽魂》手游强势冲榜。





华策集团创始人、总裁赵依芳





可以说，华策在娱乐整合营销上已有了丰富的经验。华策集团创始人、总裁赵依芳表示，“在娱乐营销方面，我们并不是新手，但从头到尾系统化、专业化地对品牌及电视剧内容进行研发还是第一次。”



专业的人做专业的事。内容是创意产业，广告公司是生产创意的地方，对客户的需求更了解。两者结合，不是两个一片空白的小白相加，而是在各自领域都已成熟的双方的强强联合。



奥美虽多专注于服务商业广告商，但其实早已开始了娱乐营销的研发，并有了一些案例。比如为电影《功夫熊猫》做城市形象植入，与因特尔合作为李宇春打造MTV等等。





北京奥美整合行销传播集团总裁滕丽华





华策与奥美双双将娱乐营销作为战略层面的合作，而并非一锤子买卖。未来，双方将以“共同储备、共同工作、共同提案、共同服务”的理念来进行影视剧的品牌植入及针对剧集播出的一系列营销活动。





电视剧品质回归年，营销不负内容价值





作为爆款频出的影视制作公司，华策显然对目前在娱乐整合营销方面的开发还不满意，事实上，它的潜力确实未得到充分挖掘。



据统计，2016年、2017年其出品的电视剧在当年卫视收视和视频网络点击排名前十名中均占比30%，《三生三世十里桃花》《楚乔传》两部作品的播放量更是双双突破400亿。



2018年，政策导向、市场表现等都倾向品质之作。粗制滥造、仅靠炒作噱头已不能赢得观众的喜爱，而观众的抛弃，对一部电视剧来说是灭顶之灾。因此，越来越多的创作者高举“内容为王”旗帜，以质量争高下。



华策在坚持所长的同时，全线出击，拥有多达18部的豪华剧集片单，总集数达到848 集以上，包括《甜蜜暴击》《创业时代》《橙红年代》《凰权·弈天下》《独孤皇后》《悲伤逆流成河》等剧。



这些剧都有冲击“爆款”的可能，热播效果指日可待。







这样的大环境下，对内容的整合营销便成了重中之重。通过品牌方与影视出品方间的有效对接，让内容的价值发挥至最大，也从一定程度上保证故事逻辑和场景合理性，尽量避免不合时宜的尴尬，而这，也是尊重内容的要求。









另外，华策和奥美的合作也将涉及到国产剧出海的项目，双方各自利用自身的优势，帮助品牌提升国际影响力。



徐浩宇表示，“中国现在可以说是世界上最大的影视市场，也就是娱乐市场，技术和产品已然成熟，但文化却一直未完成有效输出。在现在的市场背景及人才培养现状下，我们有机会成为亚洲第一的内容输出国，因此，文化出海势在必行。”



华策奥美营销坊的成立，于这两个不同领域的巨头公司来说，是双赢的。华策增加营收是必然的，奥美则拓宽了自己的服务渠道，他们的合作具有示范意义，给更多的影视从业者和广告从业者提供了可参考的例子。至于效果，等着瞧。





【文/jin】

