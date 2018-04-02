这篇剧评，我们想在剧集本身以外，扯点别的。





1903年12月17日，莱特兄弟驾驶飞机试飞成功，人类第一次实现翱翔天空的梦想。

人类对天空的探索是永无止境的，技术的更迭也是飞快的，就在十来年后的1914年，无人机问世了。时至今日，无人机的发展已走过了百年历程。《南方有乔木》作为一部融合多种元素的都市剧，其中最大的一个亮点就在于紧跟时代，紧贴万众创业的时代背景，并以“无人机”这一高科技产品为载体，吸引了观众的眼球。



除了自拍，无人机还能干点什么？这部剧告诉你真正的中国智造多厉害



无人机，只是短视频软件里被广泛应用自拍的娱乐工具吗？剧集在这里给出了多元回答，其中无人机的一项用途是——在某集南乔（白百何饰）爬山的时候，遇见了一位晕倒的登山客。崎岖的山路，复杂的地形，使得救护车很难及时抵达现场展开救援行动，但是救人是争分夺秒的事情，任何延误都可能导致抢救不及时。南乔利用无人机送药，大大缩短了救援时间成功救下了登山客。这个情节并非编剧的凭空想象，无人机救命，已有前例。

以下这则新闻蕴含了一个可能很多人都不知道的信息：在无人机领域，中国已经在技术上遥遥领先，实际上，全世界民用无人机70%以上都由中国厂商制造。

美国北卡援救案例微博新闻截图

中国的无人机事业从无到有，后来居上。提到中国的无人机，绕不过大疆和亿航。2015年在美国权威商业杂志《快公司》评选出的十大消费类电子产品创新型公司中，大疆是唯一一家中国本土企业，在谷歌、特斯拉之后位列第三。 而亿航的发展则走向另一个方向——载人无人机。听起来是不是很科幻？不，在去年的珠海航展上，亿航的载人无人机成功试飞，为未来打开了一扇窗。

“中国智造”的脚步可以说越走越快了。在这个大背景下，《南方有乔木》的出现才显得格外有现实意义，对于理解剧中的一些场景设置也更有帮助。譬如说，剧集播出后，无人机送外卖，无人机表白，都登上过热搜，但抛开这些模仿剧情情节的搞笑自制，我们也发现，有无人机的飞手特别感慨，他们自发地安利这部剧，安利无人机的现实用途和广阔意义。无疑，电视剧作为最通俗的大众娱乐消费产品，其播出显然已经推动载人无人机早日进入社会大众的视野，造福人类。

豆瓣飞手安利截图

理想主义闪光，创业远不止财富自由，而是指向更远的远方



回到剧情，在首周流量艺人形成的热闹后，目前剧情慢慢走向深度：南乔研发的无人机总出问题，而送药的这次经历让南乔找到了自己无人机的问题究竟出在何处：不是之前怀疑的飞控系统，而是导航系统。剧中的这一设置，非常写实地戳中了无人机行业的一个痛点：导航。比如，虽然去年顺丰已经拿到了国内首张无人机牌照，但是有牌照并不意味着可以大规模推广，摆在无人机推广道路上最大的问题就是高精度的3D地图。

此前大多数地图都是2D为主，3D地图因为采集难度大，费时费力，所以3D地图的数据库很匮乏。可是如果没有足够精确的3D地图，那精确导航就是纸上谈兵。

再就是精准定位。目前国内的北斗系统可以做到厘米级别的精确定位，但因其军用特性决定了不可能对民用市场开放，所以民用无人机的研发方向只能是米级别的定位。如果定位不准的话，往往会造成无人机降落位置的偏差，在商用送货、快递到家等场景，很容易造成东西送错地方的尴尬，从而带来很大的损失。

不仅如此，无人机试飞还会面临更多的挑战。除了所有创业企业都会面临的诸如资金问题，在时樾（陈伟霆饰）陪伴南乔对新款无人机进行数据排查与实地试飞时，无人机遭遇恶劣气候无法返航而坠机，两个人冒着大雨在山区中寻找无人机。这段剧情不光拉近了两人关系，而且也反映了科技创新所要面临的实际困难。随着安宁（秦海璐饰）的出场，南乔的无人机事业将进一步遭到打压。相比于很多只谈恋爱的国产都市剧，《南方有乔木》在情感和现实的平衡方面做得不错。

该剧制片人徐晓鸥曾表示，《南方有乔木》对原著小说一处比较重要的改动是，将原先结尾女主参加TED演讲，实现个人人生理想，改为研究前文提到过的载人飞行器，也就是在珠海航展上令世界瞩目的亿航184。“这些创业者的理想主义打动了我们的电视剧创作团队”，徐晓鸥说。

而这一改动也让剧集的立意，从个体实现财富成功，指向了更深远的人类福祉。对一部电视剧来说，福祉这个词汇是不是有点大而无当？但是在Space X上天后，很多原先嘲笑理想主义的人闭了嘴。理想不死。

确实，和其他行业相比，无人机领域似乎还多了些理想主义的色彩，比如网上的无人机论坛。在论坛里面那些无人机爱好者们很多都是自己写代码，然后把自己的代码放到论坛里面跟大家共享，进一步去设计轨迹等等。在剧中，南乔也做出了和现实中这些单纯可爱又可敬的程序员们同样的选择，不顾商业机密，开放了源代码，只为让无人机事业整体上发展更加迅速。

剧中时樾送南乔无人机表白，这份心思说明他懂南乔。就像剧作家廖一梅说的那样：“每个人都很孤独。在我们的一生中，遇到爱，遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。”这样的故事最能打动观众，引起共鸣。剧中人选择了关于人类未来的事业作为自己一生的志向所在，那观众自己呢？不管剧中的情感关系如何发展，关于人生价值层面的思考，是《南方有乔木》的一大贡献。



【文/王城如海】