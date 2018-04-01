昨天，海口观澜湖，“第二届中国（海南）电影投资高峰论坛”举行。严歌苓、束焕、汪海林、宋方金等电影编剧，冯小刚、李少红、尹力等电影导演，任仲伦、王中磊、张昭等电影投资人，以及兼有导演和演员身份的陈思诚、张歆艺等明星，围坐在一张大圆桌上，就中国电影的市场和创作问题展开研讨。

声称自己“很温和”的冯小刚，在开场白中就点到了一个让不少人头疼的产业话题——票补。随后就是一石激起千层浪，电影大佬和创作者们纷纷发言：声讨者有之，回护者有之；要求取消者有之，断言无法消除者有之。

凡是真正的话题，都有丰富的延展弹性，终究无法定于一尊。下面是探讨过程的实录，看完了定能加深对这一问题的认识。

导演冯小刚：



我们现在讨论电影的事，我抛砖引玉我想说一下关于票补的问题。希望这次论坛上面各位专家咱们好好聊聊，票补这个事对于中国电影是促进还是破坏。可能在座很多人参与了票补的事，宣传费加上票补一个多亿，超过了电影制作费本身了。这个恶性循环让年轻导演、公司、小片怎么生存，他没有票补根本进不了电影院，他一日游。

所以，今天有票务平台的老大，又有大的制片公司的老总，正好也有宣传、影评方面的专家，所以我是希望这个论坛能够对我们的电影的产业发展，有一个比较实际的讨论。我说得很温和，不要说冯小刚炮轰票补，我们是一个论坛，我们大家在这里做一个详细的论证和讨论。





现在大家被这个事绑架了，下不来了，为什么好莱坞没有搞票补，为什么所有事一到中国变味了，包括买收视率、票补什么都不真实，完了比谁有钱。这个电影应该比的还是作品，而不是谁有钱可以砸。有没有可能今后没有票补了，就是这个市场变成了一个真正的市场了。







阿里巴巴影业集团淘票票总裁李捷：







我反对票补，历次媒体采访，我都非常鲜明反对票补。票补的诞生跟互联网公司分不开，这里先说一下背景。



票补的产生，其实在购票从线下往线上转型的时期。当时中国70%—80%的购票在柜台，现在春节是90%，最高峰大年初二的时候我们历史数据突破92%，92%的观众在互联网平台购票。这个全世界少有的。中国观影用户非常幸福的，购票非常方便。当年平台竞争，票补是一个武器，拉动观众份额。这两年票补发生一个大的转移，去年票务平台投入的票补应该是八九亿之间，但是2017年片方自己投入的票补应该高达12亿左右，整个市场投了20多亿的票补。事实上已经不是互联网主投票补了。









2015年开始，票补变成了片方竞争的手段。票补对于拉动观众进入电影院有好处，但是今年春节电影局下达19.9元的限价令，真的老百姓因为差这个钱不看电影吗？显然不是。所以，今年我认为这个话题有非常积极的意义。



但票补短期内没有办法消失，主要的原因还是电影院的上座率比较低，整个电影院也就15%左右的上座率，大部分的电影院经营并不好，只有20%—30%电影院处在盈利状态，70%—80%的电影院属于略平或者亏损状态，这种情况下有可能出现两个趋势，一个趋势是互联网平台的票补继续缩小，因为我们已经完成了历史使命，就是把用户从线下购票往线上购票的转型，这个拉动已经结束了；另外，片方票补竞争，投入票补最大，并不一定票房最好，反而还是内容说话，今年之后片方把自己的竞争中心往内容转。今年三月份开始，片方和平台投入的票补，大大少于去年的同期，今年春节档，包括贺岁档《芳华》这些好的作品出现，大家发现钱花在内容上最有效而不是票补。





这种趋势下，票补为什么不会消失？因为影院还是靠票价拉动上座率的。简单来讲，票补肯定在缩小，但还会有，比如说一些促销活动。



我的结论是这样的，这个事肯定在改变，这两个月的数据已经证明了片方投票补的意愿大大减少，这个是很好的势头，但是票价降低还是最有效的拉动老百姓看电影的手段。其实电影最大的问题不是电影本身，是年轻人的娱乐时间被互联网视频和游戏侵占了，其实大家在争夺用户的有效时间。所以我认为票补不能完全消失，但是绝对不能成为电影竞争唯一武器。







新丽电影总裁李宁：







我以前是做发行的，我是院线出来的，现在在内容公司。



票补出现到现在，要从两个方面去看，一个是好的一面，在线售票确实让观众便捷地在线选座，可以不用排队买票，也培养了全国四五线城市的观众看电影的习惯。









问题是低价票愈演愈烈，刚开始说片方不投钱，是平台投钱，现在变成了片方投钱，预算三五千万票补，现在几乎所有大片都是这样，这个变成了给我们设的圈套，所有制片公司不能不去做。这次电影局统一规定：春节档最低售票19.9元，还是起到一定效果，不要搞出8.8元、6.6元的票价。去年全国平均票价34.1元，相当于星巴克喝一杯咖啡的钱，这个太廉价了。



我认为票补就得强行取消，只有不允许票补出现，无论平台方还是制片方，我们要把更多的钱投入创作、宣传、发行当中。

华谊兄弟副董事长王中磊：





互联网进入电影行业，利用票价拉动购票，带动大量新的观众进入电影院。现在的票补，他们已经减成8亿了，片方变成12亿了。其实我们确实被绑架了，不想掏这12个亿，因为每年华谊电影制作发行上面已经有将近20亿的投入，如果再有10亿这样的投入，负担是非常大的。









像《老炮儿》，《芳华》，包括去年年底的《前任3》都碰到这样的问题。我们做制片、拍摄的时候就有预算，也会给到所有的投资人，像《老炮儿》投资人拿到我们的预算四千万，我们结算时加上宣发，投资可能高达七千万。很多投资方不理解，你们华谊是不是有黑幕，我们只能不断解释，票补三千万让我们掏了。你们拍这么好的电影为什么还要掏？那样的竞争环境下，如果你不掏，我就告诉你友商那里补了多少钱，你不补的话，电影院不给你排场。





今年春节电影局不允许有低票价进行票务竞争，但是据我了解很多片方用了别的招：我们不降票价，拿出真金白银买票锁场！确实，内容提供商有的时候被这些新的商业模式给绑架了，有的时候会左右我们创作的初衷，甚至有的时候迷信做这个事可以办成事，电影拍得好不好不重要，开画之初的票补功课下足了就能够办成事。



特别开心的是，去年下半年到春节档，我们看出来了：优质的内容其实是观众最认可的。就连《芳华》的中老年观众都会网上购票了，不需要用低票价拉动了。同意李宁的想法，就是取消票补，避免恶性循环。

阿里巴巴影业集团淘票票总裁李捷：





春节档19.9元限价，票补来讲没有减少很多。原因是春节上调了票价，19.9元只是老百姓买票的票价控制在一个低价，但是因为整个票价上调，所以中间票补依然存在的。



这里想讲一个观点，只要有影院经营困难的问题，票补就不会退出。票补不管怎么样，光明正大把钱补用户了，靠票价拉动用户。线下锁场锁座这个不控制，可能下一阶段片方的票补停了，公开的宣发竞争变成了完全暗箱操作的竞争，这个更加麻烦。









我们不能忽视影院的利益，因为影院是整个电影链条里面最重要的一个端。那个端其实有非常大的经营困难，就是现实情况必须要盈利，必须要把每天的座位卖出去，我们片方把票补停了，互联网平台把票补停了，很容易，可能出现线下操作锁座的问题，对于电影伤害更大。

上影集团董事长任仲伦：





前几年的票价比较低，有一次我在外地出差路过一个银行，银行电子屏幕上面说，凡是在这里储蓄的，一年一块钱可以看电影。我看了之后触目惊心，如果我们观众实际拿到的票价如此之低的话，消费心理会是怎样的？





所以我是坚决拥护票价不能低于19.9元，今年春节档的高票房也有它的功劳。我从内心来讲又觉得19.9元还是低了，票价是不是可以不低于30块钱。十年前我们的票价也就是这个水准甚至比它更高，十年之后我看了京沪两地的工资收入增长了很多倍，我们的票价没有涨，还是30块钱左右。十年前30块、50块，觉得我们票价太高了，今天无论哪个渠道售票不低于30块钱，大家都是可以接受的。









第二，单部影片的排片率，不要轻易超过30%。每个档期三部影片如果排30%以上，把90%影院排片都占了，如果再加上票补，锁场，过多的营销，同档期的其他影片排片率都会很低很低，还没有上场基本就已经输掉了。





2017年国产影片970部，其中790部故事片，一年有52周，有多少影片可以排上去？除了行政干预以外，我们各大行业协会能不能有一点行业内部的引导或者规则，这个也很重要。

乐创文娱董事长张昭：





总的来讲，票补是中国电影的毒药，会让电影越来越没有尊严。





过去五六年互联网公司进入电影行业是不太成功的，我也是其中一员，其实进来的时候并没有切到电影行业的本质。它的本质是价值，如果在价格上面打转，就把电影行业往下拉了。









坏都坏在“竞争”二字，票补这个事，跟排片有关，跟上座率有关，但是实际上我现在不太愿意进入春节档。春节档霸屏现象尤其严重，春节档根本不是内容驱动的档。中国电影没有必要这样竞争。





我们电影行业指望互联网公司提供观众消费心理的大数据，这个有助于我们拍的片子跟观众趣味对接，而不是在价格层面大战。这会失去进入大电影行业的本来意义。





怎么样把电影做得让观众更喜欢看？票补平台其实转变成一个用户营销平台才对，这个内容的数据才是最重要的。电影行业的人其实真的还是要减少竞争心理，做好用户需求方面的功课。

导演李少红：





本来我们主旨演讲很多准备好了，小刚让我们一下子直奔主题了，我觉得准备好的发言还有机会，围绕着刚才小刚的提议，陈思诚导演的《唐人街探案2》也是春节档受益的一方，可以请他谈一下他的体会。他在春节档四部影片当中成绩非常优秀的，我不知道这是不是你准备的主题？





导演、演员陈思诚：





我觉得各方有各方的难处，但是确实可以制定一个相对来说比较阶梯性的票价限定，比如说重点档期像国庆、春节可以票价定得比较高，因为这个时候看电影是一种刚需；比较冷的档可以票价定得稍微低一点，包括暑期档，可以给学生制定低票价。





之所以现在出现各种各样的问题，还是因为我们电影工业不够成熟，很多新兴的领域无法可依。如果未来有比较严明的规定会更好，电影创作者能够做到的就是帮助组织一块丰富完善这些游戏规则，我相信会越来越好。





清华大学教授尹鸿：





我特别赞同，当时平台票补对于中国电影进入三四线城市确实起到很重要的作用，我们大城市不太有感觉，但是中小城市票价的敏感性非常强，高十块钱、低十块钱真的是很大的差异。





但是现在变成了制片方的票补。这跟中国电影产业链有很大的关系，接近50条电影院线高度分散，互相之间出现了恶性竞争。我们去年做了一个统计，光排在票房前50位的国产片，它的出品主体就超过三十家，也就是实际上制作端高度分散，但是我们的售票端基本上2+1三大票务平台占到了70%—80%的票务，所以看这个产业结构，一下子就知道会面临问题。









为什么美国不出现这个局面？美国不管是当年的八大还是现在的五大，美国电影协会对于整个票价的控制力是非常强的。不允许就是不允许，他们控制市场上80%以上的资源，所以非常有利于形成行业规则。



我们这里形不成行业规则，制片方高度分散，影院方高度分散，现在只是票务平台算是垄断竞争格局，所以未来这个方面的问题更多，你会发现两头其实都未必得利，互联网对于中国电影发展起了非常重要的作用，因为互联网是纯市场化的，所以非常容易集中。我们有大量国有院线，差异化的竞争做不了，一个城市40个院线竞争，萝卜好卖谁还敢卖白菜。





刚才任总讲的一个观点，美国一个规定，一个区域里面，你的单一媒介覆盖超过了35%，就属于垄断竞争了，这是绝不允许的，这个是当年美国的联邦通讯委员会专门制定的一个规则。我们反对不正当竞争，相关法律有表述没有细则，将来可不可以通过行业协会，找到一个大家共识的比例，单日排片不能超过35%，或者不能超过40%。这样票补的有限性就出来了，你要霸屏锁住80%的影院就有问题，这个是可以操作研究的。







第二，关于票价的问题，说不低于19.9元或者说不低于30块。中国人工资收入不一样，考虑不同的区域工资，不同的最低票价的限制政策。同一个规则，每天下午五点之前的票价灵活度百分之多少，不同区域的灵活度多少，这样才能可操作，否则变成了我们单方面讨论问题，还是需要提出一些具体方案执行，靠道德呼唤基本上不起作用。







【文/五指山】