出演刘平（刘协），马天宇没有丝毫犹豫，尽管这个人物在历史上名声不算好，性格也不讨喜，但他还是只看了一集剧本就立即拍板，“剧情非常好，故事情节非常紧凑，让人没有喘息的机会，那种快节奏是我最喜欢的类型。”









的确，第一天开播时，《三国机密之潜龙在渊》（以下称《三国机密》）就因为节奏快、情节密度大吸引了很多观众，获得了3小时播放量破亿的好成绩。





随着剧集热度的攀升，原本 “并不被看好”的汉献帝也逐渐变得面目可亲，尤其马天宇与万茜饰演的“帝后”之间的“饺子吻”视频曝光后，被网友们竞相模仿，一时红遍网络。







一个角色，三种状态，这个汉献帝有点不一样







《三国机密》改编自马伯庸同名小说，和其他三国题材影视剧不同，这部剧不再是以往人们所熟知的三分天下论，而是以在历史上存在感较弱的汉献帝及东汉王室为中心。这个视角足够独特，对演员来说，也足够有挑战。





在史料记载中，描述汉献帝刘协的笔墨并不多，很多人对他的印象也许只停留在“挟天子以令诸侯”那句话上。在以往的三国题材影视作品中，他也都是“傀儡”皇帝的设定，“懦弱”是其标签。





所以，作为一个影视形象，这个角色观众基础薄弱、人设不够讨喜，不能算是演员最好的选择，尤其在一部人物众多的大戏中，稍不注意就很容易被其他观众基础深厚的英雄人物盖过光芒。而马天宇却丝毫没有因这些原因犹豫，他坚信这个角色能够散发自己的光彩。事实证明，《三国机密》中的这位汉献帝，的确有些不一样。









在《三国机密》中，最大的改编亮点是汉献帝的身份之谜：真正的刘协因病身亡，而被其孪生弟弟刘平顶替。马天宇在整部剧中扮演的是刘平，这个角色的表演非常复杂。





尽管刘协只有死亡的出场镜头，但在整部剧中，这个人物却无时无刻不存在，因为刘平被要求代替他出现，并执行他未完的抱负。马天宇既要演出仁厚良善的刘平，又要作为刘平，在人前演绎一个无处参照的幻影——刘协，而且不能有丝毫差错。其中分寸的拿捏相当不容易。





比如，刚出场的刘平，性格单纯、心地善良，面对争斗、杀戮心中不忍。即便是遇到强盗，他也心存善念，愿意给其改过自新的机会。而遭逢巨变后，他被迫入宫，面对身世的秘密，他既迷茫又惊慌，看到真正的汉献帝亡故，面对两位嫂嫂瞒天过海之计不知所措。









这种单纯的阳光少年，本身就与马天宇的气质十分贴合，演绎起来，自然得心应手。真正的难点在刘平进宫之后的转变。





相比性格单纯的刘平，已经病逝的刘协有着远大的理想和抱负，多年来，面对汉室的衰败，四周的狼子野心，他运筹帷幄、杀伐决断，即便临死前，还制定下一系列计划试图复兴汉室。所以，初扮汉献帝时，刘平一面要强装镇定演出哥哥的果敢坚毅，一面怕被揭穿内心又惴惴不安、惊慌失措。









马天宇对此时的刘平又要做出另一种处理。“他是既想去完成好，又不知道怎么去做，这时候就会手足无措，起初要听从别人安排。比如在说每一句话的时候他都要斟酌一番，斟酌完之后还要看皇后的反应。”这种内心无比挣扎，脸上还要波澜不惊的表现，都被马天宇诠释得细致而有层次。





剧集一开场，信息量就大得惊人，演员的演绎也要随剧情的发展马不停蹄地推进。刘平从一个单纯无知的乡野小子，到扮演天子卷进朝堂之争的情绪、神态、微表情都被马天宇拿捏得颇为到位，其心理变化历程也被较为准确地展现出来。









随着剧中刘平的不断成长，后期的刘平还会展现出与前期、与刘协都不同的另一种状态：既有原本的仁爱善良，也有刘协的果敢坚毅，在政治上还有自己的见解和抱负。因此，马天宇需要在剧中演绎出不同时期的三种状态。





马天宇对刘平这个角色的理解是，“一个需要一路成长起来的角色。”在他看来，刘平就像是一个玩游戏的新手，初来乍到不知道规则的时候总是茫然不知所措，一旦有人协助，知道该怎么玩的时候，他会一边听身边人的建议，一边在听建议中加入自己的想法，最后，在逐步成熟中完成自己的政治理想。









在目前更新的情节中，刘平的成长弧线已经十分清晰。比如面对处处紧逼的满宠，刘平帝王之威爆发，声色俱厉地训斥了这个郭嘉的“走狗”，不止影壁后的皇后欣慰地笑了，观众也长舒一口压抑多时的闷气。怒斥贾诩的一场戏更是被他演绎得爆发力十足。面对诛杀了哥哥妻儿和忠臣的张绣、贾诩，刘平怒火攻心却要稳住情绪，对贾诩连续几段反问诘责，将其罪行劣迹一桩桩历数，此时，刘平气极反笑的演绎把情绪推至极点。





在这些戏份中，马天宇与几位老戏骨对戏时，展现出的人物心理和状态都很“稳”。







深入角色内心，为汉献帝扫清标签







很多人不喜欢汉献帝，源于他历史上“懦弱”的名声：贵为皇帝，却半生被人挟持，成为一个身不由己的“傀儡”。马天宇在看待这个角色时，印象最深的是剧中一句台词，“生不逢时”。





他不以史料记载或者其他作品中的评价来看待这个人物，看角色时，他更希望走进他的内心，设身处地感受角色的处境。“他生在那个年代，汉室已没落，曹操又过于强大，他虽不甘命运的捉弄，试图抗争过，但始终对抗不了历史的进程。”





马天宇印象最深的一场戏是让刘平真正产生心理变化的部分。由于某种原因，刘平和伏寿等人之间产生了矛盾，负气出走。此时的刘平满腹委屈，马天宇能够深切体会，刘平那种被自己最信赖、最亲近的人欺骗的感受：失望、痛苦。但与此同时，刘平的情绪却需要马上进行转折，因为出宫的一路上，刘平看到了百姓在饱受疾苦，内心受到极大震撼。对百姓的仁爱立即压抑住了内心的不快，由此刘平也认清了方向、坚定了目标，重新回归朝堂。









这场戏正向观众展示了一个真正的汉献帝，他不是甘做傀儡、碌碌无为的末代天子，而是一个心存仁爱、目标坚定的帝王。历史上也有此真实记载，兴平元年(194年)，三辅大旱，谷价腾贵，长安城中甚至发生了人吃人的事件。刘协下令开仓赈济，并严惩赈灾中中饱私囊的官员，救济了长安城中的饥民。





刘平的仁爱之心即便在自己面临危险的时候也没有动摇过。在剧中，刘平的身份被太监张宇识破，危急时刻，刘平仍然心存善念，劝解皇后放过对方。有网友评论：“刘平对老太监那段真的很感人，张宇跪下去那一瞬间，是真的被他打动和折服。”而戏外的观众也随着马天宇的演绎被这个汉史上“不讨喜”的人物所打动。





仁爱之外，刘平在政治斗争中，也绝不是个“懦弱之辈”。建安五年（公元200年），刘协曾暗下“衣带诏”，密谋诛杀曹操，夺回权位。虽然最终没能成功，但这个末世帝王微弱而坚决的抗争不能被磨灭。









马天宇更希望自己能够为观众扫清汉献帝身上的种种标签，让这个角色作为一个活生生的人，站在观众面前，给观众看，他的性格、他的想法、他的挣扎和他的无奈。





从呆萌可爱的方兰生、狠戾决绝的晋磊、悲情寂寥的慕容白，到一身贵气的王元芳，马天宇演绎过很多角色。在他看来，每个角色对自己而言都极为特别，每个角色中也都能收获成长。刘平亦是，刘平的复杂、多面和人物弧光让他有了很多新的感悟，而他温润却暗藏锋芒的气质，也把刘平这样一个成长型的角色塑造得丰富有层次。





马天宇





在演员这条路上，马天宇希望能够凭借角色一点点积累，无限生长。在刘平之后，在角色中快速成长的马天宇还会带来哪些惊喜？拭目以待。





【文/小熊星】