“2017年实现归母净利润1.94亿元，较上一年同期增长49.83%。”

嘉行传媒，这个一年做出四部热门剧，2年实现估值200倍飙升的明星公司究竟业绩如何？昨天，嘉行传媒2017年报的发布，满足了不少人的好奇心。

不过，过去一年嘉行传媒的成绩并不仅仅体现在净利润上。

从剧集上看，收视率破2的“黑马剧”《漂亮的李慧珍》，现象级爆款剧《三生三世十里桃花》，2018年初收视登顶的职业剧《谈判官》以及开年来“一枝独秀”的古装IP剧《烈火如歌》，嘉行传媒的四部剧，可以说无一哑火、各有千秋，这在近年竞争如此白热的电视剧行业，很是难得。

同时，剧集的成功也带动了艺人知名度的升级。随着影视剧的热播，以迪丽热巴、张彬彬为代表的第一批签约艺人迅速成熟。旗下艺人代言、活动以及经纪签约数量与单价的上升，让嘉行传媒去年的营业收入中，艺人经纪收入的增长与剧集收入平分秋色。

不过，更重要的是，在主导项目、承制剧集、参投影视剧等多种合作方式上的成功证明了嘉行传媒剧集制作能力的成熟。“造星”与“造剧”双轮驱动的模式也受到了业界的认可。

“嘉行在过去几年成长过程中的探索和积累，都集中在2017年里有效地转化成了比较好的成绩表现。”对此，嘉行传媒创始人、CEO曾嘉如此总结。



大剧造星，承制剧中找到的跃升跳板



回顾嘉行传媒的2017年，开年“双响炮”《漂亮的李慧珍》和《三生三世十里桃花》无疑是两部具有重要意义的作品。

如果说《漂亮的李慧珍》证明了嘉行在对青春题材上，对年轻人审美趣味的准确把握，那么《三生三世十里桃花》的意义则更关键：它不仅是为嘉行赢得诸多合作伙伴信任的转折点，也同时证明了承制大剧以带动艺人发展的可行性。

经过《三生三世十里桃花》一役，不仅杨幂的热度持续上扬，嘉行第一批签约艺人迪丽热巴、张彬彬、高伟光等同样迅速成熟。他们以新人状态进入嘉行，经过阶梯式的体系培养，又在嘉行的承制大剧中接受“实战”，最终凭借角色形成具有辨识度的个人气质，成为吸粉“磁石”。

以在剧中饰演凤九的迪丽热巴为例，她在剧中演绎的傻白甜小狐狸，萌态尽显却不显甜腻，讨喜的人设加上过硬的演技让她通过此剧收获了大量粉丝。

今年初开播的《烈火如歌》中，迪丽热巴就跃升为独挑大梁的大女主，游刃有余地把少女如歌的活泼与纯真呈于屏上，获得了原书作者明晓溪的肯定和原著粉的“盖章”。

再加上她今年备受关注的待播剧《一千零一夜》和《三生三世枕上书》，迪丽热巴显然已经成长为一位既有演技又有“关心度”的一线艺人。

承制大剧的成功经验也为嘉行各个领域的新合作打开了空间。其中，去年3月与完美世界的“联姻”也造就了嘉行传媒的又一次成功升级。

这种升级并不仅仅是资本上的。

就在嘉行传媒发布年报的同一天，《烈火如歌》的同名手游也正式开测。对于《烈火如歌》这个IP在影视和游戏的多领域开发是嘉行传媒和完美世界“联姻”后的第一个成果。

而这款手游，是目前业内里少有的在影视筹备期便开始同步开发游戏的项目。其与影视在美术置景、人物设置、故事线索、整体风格乃至推出节奏上都实现了高度结合，是一次真正意义上的影游联动。

“我们和完美世界的合作是多方面的，除了资本和影游联动之外，从前期完美旗下百度文学、纵横中文网的IP源头的项目合作，到电视剧的联合开发再到与完美旗下的导演工作室的合作，这些都在有计划地推动进行。”

在曾嘉看来，影游联动可以成为公司继艺人经纪、影视之外的新探索方向。同时，与完美世界的合作也将为嘉行传媒的影视剧开发打开空间。

目前，嘉行传媒与完美世界合作的第二个成果——合作开发的剧集《趁我们还年轻》已经杀青进入后期制作阶段，预计今年也将和观众见面。

星剧联动，一年四部稳步提升“造剧力”



在第一批签约艺人逐渐成熟后，嘉行传媒在影视剧的开发上更加放开了手。“嘉行在电视剧制作上的合作模式是非常开放的，这几年的作品里有参投、有承制，也有主导开发的项目”，嘉行传媒副总经理赵若尧补充说。

除了优质的承制能力之外，嘉行传媒在项目孵化、主导开发剧集上也积累了不少经验。

以周播剧《漂亮的李慧珍》为例，嘉行传媒抓住周播剧受众年轻化的趋势，在筹备期就明确了它轻松、温暖、减压的风格。“我们给这个故事里增加了更多的烟火气，可以迅速让年轻观众在剧中找到自己。”

这些在原有的创作方向上根据周播剧的特色做的进一步调整，确实让《漂亮的李慧珍》满足了年轻观众的收视需求，让他们在工作和学习之余释放压力，同时也感受李慧珍式的乐观和活力。



不过，说到破2的收视成绩，就不能不说嘉行传媒“星剧联动”的独特优势。

作为一家有艺人经纪特长的公司，嘉行传媒在主导开发的剧集中，既可以针对艺人特质定制合适项目，也可以根据艺人特点对项目进行调整。

《漂亮的李慧珍》中，正是迪丽热巴、张彬彬、李溪芮所饰演的这些与演员本人之间或反差互补、或本色还原的角色，让整部剧有了张力，引起了年轻人的共鸣。 这也正是这部剧集造就破2收视率的根本原因所在。

目前，嘉行传媒还在寻求着更广阔的剧集开发、制作空间。

“我们跟各大网络文学平台都在跟进适合我们开发的项目，同时也在原创剧本和编剧人才方面进行了储备。而基于嘉行制作的口碑和强有力的制片能力，作者们也会直接与我们沟通IP，合作方也乐于让我们参与主导开发项目。”

为了对项目进行评估甄选，嘉行传媒建立了一整套题材、剧本和剧组人员筛选制度。“我们会充分利用创作团队多年的从业经验，挑选适合我们开发的，也符合我们制作能力的项目。”

在曾嘉看来，除了在制作上一如既往的“精品化”坚守，扩大影视题材来源，开发、承制、参投并进，在业务层面上稳扎稳打夯实基础，将会是2018年嘉行传媒在影视制作上的基本方向。



艺人储备，新人进阶式培养稳定输出内驱力



在影视制作上的稳步发展，也对新一批艺人的发掘和培养提出需求。在这一方面，嘉行经验丰富。

对于签约嘉行的艺人，嘉行构建了一套特色鲜明的“人才升级计划”，并且通过长周期的全约协议形成了一套稳定的“一线明星+上升新星+新人储备”的艺人体系。

“嘉行的人才升级计划，其实就是一套完善的造星系统。”在曾嘉看来，新人的培养应该是阶段化、阶梯式、立体化的。

“首先，在传统专业院校发掘有潜力的新人，保证他们有扎实的基础教育。然后，在进入市场前再通过聘请具有国际先进表演培训理念经验的老师为他们进行培训，从台词、表演、形体、时尚、从业规范、心理建设等多方面进行提升，针对具体技能做拓展。进入市场后，还要根据他们不同的需求和成长情况再做定制化培训，让他们更加丰富起来。”

除此之外，在具体的经纪人与艺人的分配上，嘉行还独创了利于资源流动的“多对多”的组合交叉模式。

不同于传统经纪公司按工作人员分组负责几个艺人的模式，嘉行是以艺人分组配备完整的工作团队。“工作团队成员会交叉负责不同艺人工作，这种模式可以有效地开放资源，同时更避免因利益捆绑导致公司内部组和组之间、艺人和艺人之间的恶性竞争”，赵若尧补充说。有了科学的经纪人制度，再加上嘉行大剧制作能力的加持，嘉行系艺人总能迅速成熟走进市场便顺利成章。

“嘉行的影视剧制作和艺人经纪是两个完全独立但相互高度支持的业务板块。”针对业内对嘉行传媒的一些误解，曾嘉解释说：“从艺人经纪角度讲，我们的艺人一定是要更多推向市场的。嘉行自家的剧只是市场的一部分，供艺人去选择考虑。从影视制作方面讲，我们会优先选择更有利于艺人成长的项目做开发，但制作上始终是以演员和角色的契合度作为选角要求，也非常乐于和市场上更多的艺人、公司、平台进行合作。”

【文/铁皮小鼓】