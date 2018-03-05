作者：马涌

来自：人民日报

过了正月十五，2018年的春节档可以说是正式结束了。

在这个充满了大起大落的春节档里，没有人敢提前下判断。如今尘埃落定，终于可以为这个春节档做一总结。

惊喜是必然的。据统计，春节档七天总票房破57亿元，同比增长66.94%，观影总人次1.44亿，同比增长58.9%，都是创纪录的成绩。但是几部大片之间的成败风云，比大盘无疑更有看头。

这个春节档，数得上的电影，除了大年三十提前抢跑、最后却以7亿票房成为陪跑的《西游记女儿国》之外，真正缔造了史上最火春节档的，是三部超20亿票房的大片：《红海行动》《唐人街探案2》《捉妖记2》。三部风格各异的电影，在票房走势上也出现三种不同的势头，个中原委，非常值得玩味。

首先是红遍全国的《红海行动》。

战争片。主旋律。“儿童不宜”的血腥。《红海行动》的每一个标签，都和“春节档”显得如此不搭。没有强势流量明星参演，和同档期电影相比堪称“小透明”的孱弱宣发，加上《战狼2》热潮之后，许多人认为国内市场对主旋律商业片正处在疲劳期，《红海行动》定档春节档，和各种喜剧合家欢“刚正面”，被一些网民称为“自杀式定档”。

首映日大年初一，猫眼电影数据显示，《红海行动》仅获得11.4%的排片和10.1%的日票房占比，在《捉妖记2》欢庆破五亿票房和中国影史单日最高票房的时候，《红海行动》的1.28亿票房就像一只丑小鸭。

然而，从大年初二起，当所有贺岁档电影都按照往年惯例，走进票房下降通道时，《红海行动》却逆市狂涨。而且一涨涨到了大年初六、单日2.5亿票房。

这意味着，在整个春节假期里，《红海行动》的票房始终在上涨。这在历年贺岁档里，绝无仅有。





年初二开始，各媒体也纷纷注意到这部黑马影片，在舆论场的推波助澜之下，《红海行动》完成了从“热播片”到“话题片”“现象级”的转变。至此，票房增长已不能用常规的市场惯例来预测了。上班之后，同事间的口碑相传激发了又一波观影高潮，票房日占比再破40%，统治“后春节档期”，25亿票房依然后势强劲。

观众的口碑成了《红海行动》逆袭的关键。猫眼9.5、豆瓣8.5的打分笑傲整个春节档，特别是在偏爱文艺片、小众片的豆瓣，《红海行动》的8.5分堪称战争片、动作片的头一档，与公认的影史经典《黑鹰坠落》《谍影重重》《终结者2》等平分秋色。真材实料的军事场面，毫不造作的故事情节，真实、干练、火爆、惨烈，给观众带来全新的主旋律电影观影体验。而观众也用汹涌的票房回报了这部心血之作。

然后是春节档的“中坚力量”：《唐人街探案2》。

《唐人街探案2》算是一个春节档喜剧的标准模板：一个口碑良好的前作，几个耳熟能详的明星，一个不过不失的剧本，删去些沉重负面的，加上些喜庆欢乐的。登登广告，发发软文，放放预告片，再去热门综艺和地方台春晚露露脸，都是打造春节档电影的、教科书般的正常操作。春节档，前半场票房不敌《捉妖记2》，但也不差，连续5天破3亿；后半场口碑不如《红海行动》，可也不差，猫眼9.2豆瓣7.1，属于良品一档。而这一前一后的不过不失，反倒“闷声发大财”，悄咪咪卷走28.6亿票房，低调荣登春节档第一名。





客观讲，《唐人街探案2》的艺术成色不如前作，在前作口碑最佳的悬疑部分，功力不进反退。但明眼人不难看出，这并非力有不逮，而是刻意迎合春节档期基调的结果。事实证明，这一决策在商业上是成功的：不仅成功扩大了影片的受众群，在艺术性上的妥协也保持在“看了不吃亏”的红线之内，自然吸金多多、财源滚滚。

《唐人街探案2》代表了春节档喜剧片最为成熟稳健的运作方式。事实上，如果说票房登顶的《唐人街探案2》是春节档的最终赢家，那么获胜的关键恰恰不在“棒”，而在“稳”。不犯错，回报观众最基本的期待，这也未尝不是一条能够学得来的成功之路。

最后要说说《捉妖记2》。

作为曾经登顶国内影史票房榜的《捉妖记》的续作，《捉妖记2》可以说是含着金镶玉汤匙出生的。但老实讲，《捉妖记2》是这个春节档到来前，最不让我“消停”的一部：

它的宣传攻势，太“满”了。

用“铺天盖地、无孔不入”来形容《捉妖记2》的宣发，毫不为过。上网，蹦出《捉妖记2》的贴片广告；看新闻，满眼是《捉妖记2》海报片花主题曲的营销事件；吃个麦当劳，胡巴合作汉堡赫然在菜单之上；就连央视春晚的舞蹈里，也有胡巴布偶摇摇晃晃的身影。《捉妖记2》甚至创造了国产贺岁片到农村“刷墙”宣发的历史，堪称超越电影本身的视觉奇观：

然而，纵然宣发铺天盖地，营销内容却显得尤为空洞单薄：除了“胡巴要来啦，胡巴好萌呀”之外，电影本身有啥可期待的？并不知道。

这波宣发堪称一语成谶。

汹涌的宣传攻势下，《捉妖记2》未映先火，预售破3亿，首日票房破5亿，破中国影史单日票房纪录，为此猫眼电影一度给出了43亿的票房预估。但首映日之后，这股“火”却一泻千里：票房陡崖式下跌，猫眼评分8.1大幅低于《唐人街探案2》和《红海行动》，豆瓣5.2分跌破及格线。大量的网友评论电影低幼、空洞，甚至连好评也只能说说“胡巴很萌，孩子很喜欢”。在梦幻开局之后，以21亿票房居三强末席，数字固然不小，但如果算上一众明星片酬、所谓顶级特效的制作价格、去农村刷墙的宣发成本，这个成绩恐怕并不能让人满意。

《捉妖记2》可以说把电影之外的功夫做到了极致，3亿预售5亿首日票房，代表的是宣发对票房影响力的上限。最终不尽人意的成绩，仅仅因为：电影本身，太单薄了。重金炮制的“明星 广告”续命金丹，这次只够提上一口气。

说到这里，我们基本可以理出一个脉络：靠口碑逆袭的《红海行动》，因口碑“减速”的《捉妖记2》，四平八稳的《唐人街探案2》，虽然开局形式各有不同，但最终的票房成绩却与口碑“正相关”。宣传、包装、营销的威力依然在，但电影品质真正成为了决定性的力量，“一边挨骂一边大卖”的光景不再。

观众眼里的好电影，会有更好的票房。看起来很理所当然的事，却是飞速发展的中国电影市场，兜兜转转才终于找回的“初心”。

回首近年来的电影市场发展，票房腾飞的背后，是各种各样的争议声：天价片酬、演技问题、跟风抄袭、水军泛滥、过度营销、票房欺诈……每一条都指向一个论点：电影商业上的成败，并不取决于电影本身的品质。比起扎扎实实拍出一部好电影，赚钱另有捷径。市场爆发式增长时，泥沙俱下似乎无可避免，但电影市场的“价值回归”何时到来，却没人能给出一个准确的时间。

2016年，中国电影票房增速放缓，有人惊呼拐点到来。但从今天来看，那更像是爆发之后的调整期。如果说2017年重新开始加速的票房增幅，还存在“百年不遇”《战狼2》的偶然因素；那么今年这个破纪录的春节档，则可以带来实打实的欣喜：票房总量上涨，固然是好消息；但以口碑为导向的、更加良性的票房结构，或许预示着更加关键的转变。

重视影片自身品质、不轻易为“外物”所动的观众，将会成为开启电影市场良性循环的新“奇点”。

好电影值得高票房。因为是“理所当然”的事，所以也没什么长篇大论好讲。最后我只说一句话：

这个春节档的观众很棒，请继续加油。