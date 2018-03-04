娱乐圈两大“巨头”刘烨、雷佳音成挚友，狂追麻辣女教师林依晨。这个新鲜有趣的组合，你好奇吗？

由刘俊杰执导，刘烨、林依晨、雷佳音、胡先煦、郭姝彤、李建义等主演的现实题材剧《老男孩》，将于今晚19:30登陆湖南卫视金鹰独播剧场播出，爱奇艺、芒果TV全网首播。

吴争（刘烨饰）的不羁生活被澳洲相识的林小欧（林依晨饰）和从天而降的儿子萧晗（胡先煦饰）彻底改变，告别独居生活，学会包容和接纳。

当小男孩撞上“老男孩”，当青春期少年遇到桀骜不驯的老爸，这样强烈的化学反应让吴争这个有点儿不靠谱的老男孩，告别一人吃饱全家不饿的生活，有了牵挂，一路成长。

“我拿到剧本的时候，一下子就被剧名吸引了。其实每一个男人的心中都住着一个男孩，不管他年纪多大，这个男孩一直都在。”

导演刘俊杰

导演刘俊杰很喜欢《老男孩》这个故事，正如剧中所说的那样，“年少不知爱，知爱不少年”。从男孩成长为男人，需要经历生活的淬炼，方能真正领悟到亲人之爱、朋友之爱、伴侣之爱的真谛，由爱生发的责任感会让“老男孩”真正长大。

编剧高蓉蓉则阐述了“老男孩”背后的现实性：“老男孩实际上是一个非常有代表性的男性群体。爱不是自由的反面，爱是治愈。”以他们代表的“中国式老男孩”生理虽然成熟，但内心依旧纯真，老男孩历经亲情、友情、爱情的历练，一步步找回初心，心有情怀，男孩不老。

葆有一颗赤子之心的一群男孩遭遇生活出的种种难题，是《老男孩》故事的开始。

剧中吴争和林小欧的爱情，开始于阴差阳错的相遇，又因为因缘际会而成为老师与学生家长，在相处中，二人逐渐地培养出了默契，擦出爱情的火花。

预告片中，林小欧与吴争在机场告别，一个不想走，一个想挽留。但却都开不了口，爱情的两难时刻总是最能触动人心最柔软的地方。

《老男孩》预告片⬇️

建议在Wi-Fi环境下观看！



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正如英国作家毛姆在小说《面纱》中描写“情不知所起”的爱情，“我从来都无法得知，人们是究竟为什么会爱上另一个人，我猜也许我们的心上都有一个缺口，它是个空洞，呼呼地往灵魂里灌着刺骨的寒风，所以我们急切地需要一个正好形状的心来填上它。”

刘俊杰跟几位主演在理解人物命运的基础之上，融入了很多自己对生活和感情的体悟，让故事在剧本的基础之上，更加生活化和风格化。

“《老男孩》现在的演员搭配是我心中最棒的组合，我们在现场聊戏的时候，经常会碰撞出很多火花，我们都是在很放松的状态中工作，拿出自己心底里的东西，想跟观众分享，而不仅仅是饰演一个角色。我不会设定演员该如何表演这场戏，而是大家一起聊，在规定情境中去碰撞想法。”

在刘俊杰看来，《老男孩》是一部从真实生活中生发出的戏，剧中人遇到的大小琐事、事业和情感困惑，是每一个人在日常生活中都可能会遇见的。

近几年定居上海的刘俊杰，更加切实地感受到都市人生活的节奏与状态，他把自己对角色的理解，对生活的体悟，对人物内心世界的微妙变化都融入到镜头语言中，用质朴的方式呈现出来。

“我并不要求演员照本宣科地表演，而是让他们的表演很自然，很生活，与角色融合之后的表演才能呈现给观众一个有温度的戏剧。”

非常幸运，刘俊杰和刘烨、林依晨、雷佳音等演员在现场沟通非常顺畅，想法也都很接近，剧中有很多浑然天成的东西，都是演员的即兴发挥。

当然，即兴发挥都是在可控范围内，在规定情境之中，而不是搞怪和无厘头。

一些生活化的台词经过专业演员的即兴处理之后，会产生非常有意思的东西，既符合演员的特质，又在理解剧本的基础之上融入了新鲜的元素。

据刘俊杰讲述，在拍戏现场经常会有对手演员之间碰撞出精彩的火花，让他拍案叫绝。“因为每个人每一天的状态都是不一样的，当演员理解人物之后，一旦他进入场景，就会融入这个角色，产生出很多好的想法。我们剧组的演员都是愿意分享的人，愿意跟大家一起分享对生活的感悟、对情感的理解，这对塑造角色非常有帮助。”

让刘俊杰记忆犹新的一场戏，体现出了“老男孩”间友情。男人间的友谊往往不用过多的语言来表达，而是通过心与心的交流，彼此在需要的时候默默陪伴。

雷佳音饰演的史非跟刘烨饰演的吴争是铁哥们儿，在史非订婚的时候，吴争送给自己的哥们儿一首歌，在刘烨唱歌的时候，刘俊杰在监视器后面热泪盈眶，男人友谊的默契和坚定，让他动容。

最终，老男孩们都会长大，学会承担责任，学会更好地去享受爱、享受生活。这也正是刘俊杰想通过《老男孩》告诉观众的事，“做你想做的事，爱你想爱的人，要用一颗勇敢的心，去面对挫折和困难。”

《老男孩》由华策克顿旗下上海好剧影视发行有限公司、中南文化北京千易时代文化传媒有限公司、爱奇艺联合出品。今晚19:30将登陆湖南卫视金鹰独播剧场播出，爱奇艺、芒果TV全网首播。



【文/胡摩】

