3月2日上午，由北京市委宣传部策划、北京电视台《档案》栏目承制的六集大型纪录片《中国1927》，在北京电视台举行看片会。

来自党史、军事、社科、传媒等领域的专家学者、部队、大学生代表，及30多家媒体记者提前观看了这部纪录片的部分剧集，并从内容构思、现实意义及拍摄手法等多方面对《中国1927》进行了分析和解读。

六集大型纪录片《中国1927》将于3月5日-7日每晚22:15在北京卫视两集连播，用全新的表达方式，讲述最复杂的历史，解读不为人熟知的“那一年”。

一个年份，六个城市，历史和地理的巧妙结合，将晦涩难懂的历史生动化

纪录片《中国1927》以历史事实为依据，通过纪实和剧情两种形式的融合，场景再现了中国1927年前后发生的众多大事。

1927年是中国历史上比较特殊的一个年份，当时的中国内忧外患、民不聊生，革命浪潮风起云涌，无数国人都在黑暗中摸索与寻求救国之路。站在历史的十字路口，中国曾经有无数个可能性。

这个年份非常值得纪念和讲述，但同时又因其线索之多、形势之复杂非常难以讲述。如何把这些看上去很复杂、繁乱，且没有明确答案的内容讲清楚，《档案》栏目组和许多相关专家经过策划，定出了“六城记”的方案，即在1927年中国错综复杂的历史地图上，选取北京、广州、武汉、上海、南京、南昌等六个城市为坐标，来划分整部纪录片的分集。

这六个城市的1927年，几乎构成了中国1927的整体风貌，但又因其不同的地理特性和历史因素，显现出了1920年代中国多面的特质。

看片会现场，众人提前观看了第一集的“北京”篇，主题为“日暮”。在这一集中既展现了各种大的历史转折点，也反映了各类爱国志士如何在黑暗中探寻救国之路，同时，也描绘了普通百姓的生存状态。以多个维度来清晰还原1927年的中国北京。

王学斌

中央党校文史教研部中国史室副主任王学斌看过正片后十分感慨，他认为北京是所有城市中最难讲的，它既是开篇，又是结尾，细节和线索都非常多，但《中国1927》完成得非常好。

对此，他总结出三个特点：一，《中国1927》对人性的细节、历史的细节和城市性格结合得比较好；二、整体非常厚重真实，不失趣味；三、真正呈现出中国共产党的初心，和继承这种初心的重大意义。

《光明日报》驻北京记者站副站长董城则表示，“六城记”的方式，给每个城市选择了一个故事作为载体，发挥了北京的辐射作用。同时，他亦提出，希望本片播出的时候，各城市之间进一步加强联系，共同推进主旋律电视节目的落地生根。

董城

“六城记”的讲述方式令人眼前一亮。以往的历史类纪录片，大多采用非常宏大的叙述方式，纵向展示各个历史阶段，单一时间线索叙事大多给人以枯燥、乏味之感，粗放性表达也容易给观众带来流水账记事的单薄之感。《中国1927》以六个城市横向排布，每个城市承载一个主题，凸显一种调性，既相互关联，又独立成章。以年份进行贯通，自然呈现出了历史在那个时段的共性与特点。

最难得的是，每个城市的发力点是人，以人的多元复杂，来显示1927年中国的多元复杂。这样的表现方式令历史类纪录片更生动、鲜活，更贴近当下观众的审美。



讲述人化身“时间操控者”，“瞬间定格”的使用带来惊喜

在提前观看《中国1927》的篇章中，最令人惊喜的是“瞬间定格”的应用。

在以往的历史纪录片中，大多会选用平实讲述的方式，镜头语言也十分朴素、单一。像“瞬间定格”这种多应用于电影中的技术鲜少会在纪录片中出现。

在《中国1927》中却多次出现了这种技术的应用。例如围捕李大钊的片段中，军阀抓捕李大钊的时候，讲述人站在旁边，按下秒表，画面瞬间凝固。讲述人则以历史旁观者的身份给观众翔实展示那一个个即将改变历史的瞬间，拆解个中细节。“瞬间定格”的使用给人一种电影化的感觉。

中国社会科学院世界传媒研究中心秘书长冷凇已看完《中国1927》的所有篇章，据他透露，相比第一集，后面几集“瞬间定格”的使用更多，而且有许多更精彩的表现形式。

冷凇

用电影级制作来拍摄纪录片，是将晦涩难懂的历史事实，进行生动化、高端化的升级。冷凇将其定义为维度的升级，“历史类纪录片非常多，但能进行维度升级的非常少。片中的跳戏讲述、搬演时空等都是《档案》节目一直坚持使用的，‘瞬间定格’的使用是北京卫视的又一次创新。”

同时，他也表示，近两年来，为了更精准地面向受众、寻求突破，各个领域都在寻求垂直精分，这种现象自然也对纪录片有了影响，《中国1927》节目技术上的创新也是垂直精分的一种表现。过去《档案》系列节目的特点体现在对细节挖掘的深厚，《中国1927》利用“瞬间定格”挖掘瞬间的手法，超越了细节，更深入、细致地解读了历史。

如今，观众越来越多地看到电视剧和综艺类节目在自己的领域内不断垂直化、精分化。比如以前的选秀节目都相对粗放，将各种类型放置一起进行选拔，去年以来，综艺节目在垂直精分化的道路上越来越追求极致，今年美国甚至出现“最好的玩具”“最好的冰激凌”等节目。

在《中国1927》之后，也许会有更多的纪录片会采用不同的方式精细化解读历史。



名人名嘴情境讲述，身临其境感更强

在《中国1927》中，场景采用棚内讲述和户外情景再现两种方式进行融合。棚内主场景为“1927时光照相馆”，主讲述人谭江海为照相馆主人，他将以这座上下两层具有多重功能的照相馆作为主讲述场景，打通时空的屏障，用历史全知者的身份讲述故事，展示挖掘到的珍贵档案材料，解开历史谜题，并通过与历史人物的互动，生动解读历史。

时光屋是非常有趣的一个创新。每每他在这里翻阅旧文件和照片的时候，就令人想起《第八号当铺》，旧柜子隔断里装了满满的回忆。

同时，他也会走出“时光照相馆”，成为时间的“操控者”，带领观众穿梭于1927年前后的时空，而在每个历史的关键时刻，他都会出现在这个重大历史事件的还原现场。

除谭江海外，片中还启用了10位特邀讲述人，他们中既有著名的影视演员，也有众多北京电视台的主持人。他们会以1927年历史的亲历者身份，演绎和讲述发生在历史那一刻的故事细节。

在这里，他们或化身激情澎湃的学生，或化身忧国忧民的学者，或化身早起喝豆汁的市民百姓，或成为北伐军的军官，或坐着黄包车穿梭在1927年中国的大街小巷。

这些讲述人游走于历史角色与讲述人之间，既是参与者也是讲述者，既能与历史人物互动，也能跳出历史与观众交流。这种方式代入感更强，令画面外的观众有一种身临其境的感觉。

董城对名人名嘴参与纪录片拍摄的行为十分赞许，他认为，这种做法既有助于提升栏目的收视率，也会有助于形成正向流动。

《中国1927》以新颖的手法呈现一段复杂的历史，这种新颖的表现方式，让历史不再冰冷、晦涩，变得鲜活、有温度。重新讲述这段历史对当下中国有极强的现实意义，它不仅梳理了这段历史的脉络，让观众深刻理解，为什么中国共产党是历史唯一的选择，同时也让更多人牢记初心、砥砺前行。





【文/小熊星】



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