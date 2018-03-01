张嘉译穿起风衣背着双肩包挤地铁，人到中年重回职场干起了房产中介。

李小冉一身黑白灰变身“压抑女文青”，突遭重大变故亟待重新开始。

这部《美好生活》的故事长卷就在二人相遇之后徐徐展开。

《美好生活》是由浙江天意影视有限公司和贰零壹陆影视传媒有限公司联合出品，张嘉译、李小冉、宋丹丹、牛莉、李乃文、辛柏青、姜妍、岳以恩、程煜、陈美琪等主演的45集都市情感剧。这部剧已于昨晚登陆北京卫视、东方卫视，由吴毅担任总制片人，刘进执导，张嘉译任艺术总监，编剧徐兵执笔并担任监制。

故事开始于一次奇妙的“换心之旅”：留美十余年的“落魄中年”徐天（张嘉译饰），在情感和事业双重失败之后决定回国，刚下飞机便突发心脏病，通过“换心”手术得以续命，此后他与出版社编辑梁晓慧（李小冉饰）、前妻小白（牛莉饰）、梁晓慧的助理贾晓朵（岳以恩饰）产生了一系列情感纠葛。

近日，《美好生活》在北京召开发布会，李小冉、李乃文、姜妍、岳以恩、陈美琪到场，与大家分享创作心得。

编剧徐兵

此外，我们也与人在海外的编剧徐兵连线，听他阐述《美好生活》诞生记。



以“换心”作为情节发动机，讲的是四十不惑

“生命短暂又美好，活在当下不仅是对生命的尊重，更是莫大的勇气。”

发布会现场播放的预告片中，张嘉译饰演的徐天，人到中年，在历经感情、事业的双重低谷之后，回国从零开始，从普通的房产中介做起。

发布会现场

徐兵想通过《美好生活》来映照中年人的困境，“人到中年，爱情、事业、人生基本都可以望得见尽头了，该如何看待过去的人生，怎么走好人生的下半程，在剩下的人生再活一次，是我想表达的东西，因此‘换心’只是情节的发动机，是重启人生的一个契机。”

除了执笔写作剧本之外，徐兵还承担了监制的工作，主要是先期的美术置景和演员班底的搭建。徐兵心中男主“徐天”的第一人选就是张嘉译，敲定了男主角之后，张嘉译帮忙一起张罗，邀请其他演员，最后才有了现在全实力派的豪华演员阵容。

关于“换心”的设定，徐兵认为，“换心”之后的行为动作和思维模式，会跟心脏的捐献者有一定的联系，这是有医学上的依据的，但通过“换心”还是想讲，不惑之后该怎么面对生活，这是戏剧的支点。

回国之后的徐天，遇到让他莫名心动的女孩梁晓慧，他勇敢追求，直面自己的感情选择，呈现出与年轻人爱情不同的中年人的情感世界。

“年轻人的爱情要分对错，然而在中年人看来，人生将尽，对和错并不那么重要，对错的界限都模糊了，更重要的是人生后半程的生命要跟谁重叠更多，分对错特别消耗生命，生命是有限的，要选择适合自己的生活方式”，徐兵如是说。

老中青三代实力派，联手演绎“丧燃”一族的悲喜人生

《美好生活》中的所有人，都是普通人，过着不完美的日常生活。剧中老中青三代演员同台，每个人都有自己的难题和困惑，但积极乐观、幽默豁达的人生态度，是解决问题的法宝，这正是“丧燃”一族的真实写照。

将贴地气又富有生活气息的角色演好，就需要选择合适的演员，“剧中所有的演员都是奔着演好戏来的，大家心往一处想，本着做好戏的原则，每一个角色都恰如其分。”

张嘉译演的徐天，42岁，患有严重心脏病，在美国漂泊半生先后遭遇创业失败、妻子出轨，但他仍旧有一个积极乐观的心态。

李小冉演的梁晓慧，新婚第二天丈夫牺牲，丈夫的心脏被移植给别人，阴郁的气质始终笼罩着她，宛若一朵行走的乌云，等待放晴。

在发布会现场，李小冉表示，此前她从未演过这类型的角色，她需要把自己的情绪调整到灰色区间，来贴合梁晓慧的状态。

牛莉曾在《老农民》中出演“灯儿”，此次在《美好生活》中演徐天的前妻小白，她为了挽救爱情从美国赶回北京，想要和徐天复合，大胆追爱，她既和美国丈夫谈着“跨国恋”，又在北京公园跟着大妈们翩翩起舞，场景和人物的际遇跨度颇大，也让这个角色充满看点。

李乃文和姜妍演的黄浩达和徐豆豆则是一对欢喜冤家，“黄豆夫妇”的戏份总是笑料百出，逗趣十足，一个猛追不舍，一个恐婚逃避，是一条火花四溅的感情线。

老年三人组宋丹丹、程煜、陈美琪，轻松幽默、诙谐温馨。

宋丹丹的语言风格和状态给“刀美岚”这个角色增添了很多丰富性，她和程煜的对手戏节奏非常好，演绎出了都市老年人的生活样态。

跨越中年危机，走向美好生活，天意影视新作有突破

去年火爆全网的枸杞和保温杯，让大众开始关注养生中年的日常生活。

“问题中年”徐天遭遇的人生困境，张嘉译在接受采访时说，“《美好生活》一开始徐天就差点儿死了，活过来之后也一直饱受折腾。不过这个剧从故事到每个人物最有意思的地方，正是这种都市人情感状态的起伏不定，用一种戏谑又睿智的方式表达。”

据徐兵透露，《美好生活》的结局并不走寻常套路，主要角色的情感归宿将在意料之外，却又在情理之中。“我希望这个戏能够触碰到观众心里‘最嫩’的那块地方”，剧中的故事都来源于细碎平实的生活，剔除了吵闹、浮夸、狗血，只留下最纯真至简的人间温情。

《美好生活》总制片人吴毅是天意影视的当家人，曾制作了《士兵突击》和《我的团长我的团》两部经典军旅剧，以及《王大花的革命生涯》这样的另类谍战剧。近年，天意影视搭上资本快车，古装偶像、年代传奇、当代都市三线进军，而其出品的历史巨制《曹操》也将在今年下半年开机拍摄。

吴毅

坚持内容为王的天意影视，以《美好生活》开启了2018年。这部剧的故事越往后越有神奇转折，我们慢慢看。



【文/胡摩】



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