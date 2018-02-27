依照往年惯例，春节后到暑假前都是一个长长的剧集平淡期，今年依然不例外。

卫视经过几轮换剧风波，手忙脚乱之下，春节前后的片单中都没出现能够翻动市场的大鱼，不少观众便将期望寄予网络平台。

经过去年的强势崛起，网剧已然成为广大观众的心头好，网络平台围绕用户运作的商业模式也越来越成熟。纵观2018年的网剧市场，三大视频平台除了抢购头部大剧版权之外，对垂直内容布局也更加清晰。优爱腾2018年的片单中，其数量、质量和类型的丰富性都颇为引人瞩目。

尽管为了照顾到年轻受众的观剧体验，质量上乘的剧集往往集中在夏季和冬季两个档期，但在今年春节后的片单中，也有一些有特点的作品出现。

其中，古装IP剧《烈火如歌》、漫改剧《单恋大作战》、现代警匪剧《飞虎之潜行极战》等几部剧均有一定的粉丝基础，上线前就形成了关注度；《以你为名的青春》则是爱奇艺继《你好，旧时光》之后，推出的又一部青春片。近几年来，随着网剧的发展成熟，青春类剧集佳作频现，2017年，三大视频网站都打造出了口碑与点击率各得其所的同类作品。今年，青春片能否如悬疑题材一样迎来全面爆发，值得期待。

下面，小编就在刚开播和即将播出的网剧中，选择最值得期待的五部为大家展开介绍。



《三国机密之潜龙在渊》



导演：游达志、郑伟文

编剧：常江

主演：马天宇、韩东君、万茜、董洁等

平台：腾讯视频

播出时间：3月（具体时间未定）

看点：这部剧应该算是腾讯视频近期最引人瞩目的一部，改编自马伯庸同名小说。

它的创新之处在于其并未以传统三国故事中那些家喻户晓的英雄人物为主角，而以汉室为主视角，聚焦在汉室与曹魏的斗争之中，构划出了一幅跌宕起伏的东汉末年皇权变迁史。

这是《军师联盟》之后又一部从另类视角解读三国人物和历史的剧集。马伯庸本就擅长以历史为背景书写传奇，编剧常江也是个中高手，她在《军师联盟》中就为观众刻画了一个更丰富立体、更人性化的司马懿，经由他们的笔墨渲染，让人对这部剧中的汉献帝形象也多了几分期待。

汉献帝、司马懿、郭嘉等历史人物会在剧中被如何解读？汉献帝自在乱世中被拥立为帝，到最终退出历史舞台，期间他个人的所作所为、所思所想究竟是什么样的？《军师联盟》之后，“大事不虚、小事不拘”的新历史剧会有怎样的发展？

待剧集播出后，我们再进一步做出评论。



《烈火如歌》



导演：梁胜权、李伟基

编剧：墨宝非宝

主演：周渝民、迪丽热巴、张彬彬等

平台：优酷

播出时间：3月1日



看点：这部剧改编自明晓溪的同名小说，讲述烈火山庄的继承人烈如歌，被十九年前的尘封往事卷入漩涡之中的故事。

知名IP、人气演员、大女主视角、多角恋纠缠等等，这些因素凑在一起让《烈火如歌》具备了高话题剧集的标准。除此之外，剧方在品质的把控上也花费了一番心思，不仅邀请曾获奥斯卡提名的美指张叔平担任首席造型，更有曾联手打造了《北平无战事》、《琅琊榜》的金牌服化团队茹美琪、苏志勇加盟。

从目前曝光的剧照及预告片来看，《烈火如歌》在服化道和置景方面，都精致考究，观赏效果极佳。

尽管去年现实题材大放光彩，IP改编剧播出后大多反映平平，但是在流量上它始终略胜一筹，因此，大批网剧制作人对IP改编作品的热情并没有受到太大影响。在优爱腾今年的片单中，都有大批IP剧的身影。这些剧集的内容质量究竟如何尚不可预测，但从目前已知的资料来看，其制作水准要高于往年。



《飞虎之潜行极战》



导演：李惠民

主演：黄宗泽、苗侨伟、吴卓羲、张兆辉等

平台：优酷

播出时间：3月6日



看点：提起2012年的《飞虎》，TVB迷一定十分熟悉，那部剧的整体水准在当时算是难得的上乘之作，据了解，《飞虎之潜行极战》是《飞虎》系列的升级。由此可见，优酷在与TVB的合作项目上，与腾讯同样谨慎，都选择了具有一定观众基础的系列作品。

本剧依然聚焦香港飞虎队，展现他们面对多宗香港以及跨国严重罪案，与匪徒斗智斗力、荷枪实弹对战的刺激场面。因为得到香港飞行总会的全力支持，这部剧将会是香港电视史上首次出现大量直升机和小型飞机的警匪剧。

自2016年TVB公布了与内地视频网站的合作计划后，内地资本+香港制作就成为了网剧市场一种新的合作模式。港剧在内地拥有庞大的观众基数，但也有其自身的局限性，导致这些两地合作的作品投入市场后呈现出褒贬不一的口碑，作品与作品之间表现差异也极大。 因此，港剧如何掌握在继承传统和寻求突破间的平衡，成为其进军内地市场的最大难点。

《飞虎之潜行极战》又将如何面对这个课题？



《新笑傲江湖》



导演：金琛

主演：丁冠森、薛昊婧、陈汛等

平台：优酷

播出时间：2月26日



看点：《笑傲江湖》是金庸最经典的几部作品之一，书中对中国人与社会的关系描写极富深意，其人物塑造尤为鲜明。因此，这部作品一直是影视改编的大热门，迄今为止翻拍版本已多到令人眼花缭乱，且风格各异。

资料显示，这版《新笑傲江湖》内容上保持了原著的逻辑与内核；制作上以电影的规格要求，打斗场面采用实打实拍；创新的部分体现在两方面：一是演员的年轻化，二则体现在武侠江湖与普通人现实生活的呼应感。概括起来，就是符合了现代审美的“新武侠”。这部剧刚刚开播，市场反响暂时未知。

自去年《新射雕英雄传》获得市场认可后，被边缘化多年的武侠剧开始蠢蠢欲动。据不完全统计，2018年待播和筹拍的武侠剧多达十几部。而为了摘去传统武侠“过时”的标签，这些作品纷纷融合青春、热血、搞笑等元素，定义“新武侠”，以促使这个经典题材重新焕发生命力。

武侠这个在当下市场显得冷锅冷灶的题材能否再度烧热尚不可知，但就网剧市场来看，男性会员基数的庞大，和仙侠、宫斗类剧集的疲软，都给了这个传统题材广阔的发挥空间。



《以你为名的青春》



导演：许佩珊、赖孟杰

编剧：汪秀贤

主演：李墨之、连晨翔等

平台：爱奇艺

播出时间：4月1日



看点：《以你为名的青春》是一部两地合作的青春剧。剧本由台湾金钟奖编剧汪秀贤操刀原创，拍摄团队为台湾电影班底，全剧都按照电影规格进行拍摄，演员则集结了两地新人共同出演。故事讲述了五位男女主人公，从校园恋，到成年后关于梦想和未来的情感纠结。

从《最好的我们》到如今的《你好，旧时光》，爱奇艺对青春题材剧有成功的运作经验，并致力于对青春片进行横向和纵向的拓展，试图以青春题材去展现一个时代的动态。

《最好的我们》时，故事集中在校园和两个人青涩青春。《你好，旧时光》时，已经能看出延展性：在视角层面，它不仅包含了校园、家庭，也包含了社会；时间跨度层面上也比较长，涵盖了过去、现在到未来。





【文/小熊星】