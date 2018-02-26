来源：影艺独舌

作者：铁皮小鼓



每年的欧洲三大电影节，柏林节在国内总是阵仗最小的一个。这一方面因为它政治至上的选片风格实在高冷，但更重要的是，它每年的举办时间总是跟舆情大户“春节档”撞车。

这不，就在《红海行动》统治头条的前夜，第68届柏林电影节悄咪咪地颁奖了。

和去年一样，今年的柏林节并没有华语电影入围主竞赛单元。已经离世的胡波导演凭借处女作《大象席地而坐》获得“最佳处女作奖特别提及奖”。此前，这部电影已经在论坛单元获得了费比西国际影评人奖。

这部以北方小城为背景的黑色故事，以几个奇怪的小镇居民为主角：一个过失杀人的少年，一个混迹街头的小混混，一个被桃色绯闻缠身的少女和一个被儿子赶出门的老头。不被小镇接纳的他们决定离乡，搭伴去满洲里动物园看那头奇怪的大象——一头坐着一动也不动的大象。

让人窒息的小镇黑色日常，骇人的4个小时时长，国内制片方曾因此给它的市场前景判了“死刑”。如今《大象席地而坐》柏林获奖虽然让人欣慰，但能让胡波导演真正安息的应该是作品能直接与观众“对话”。

所以，代表独立电影影迷说一句：希望《大象席地而坐》能早日国内上映。

回到主竞赛单元，今年柏林节的主旋律可以概括为两个词：女性、新人。

也许是受去年如火如荼的女权势头影响，今年柏林节的获奖电影中女性电影人和女性题材电影占了大半。而这其中，不乏只拍了一两部，甚至是首次拍片的新人。

摘得金熊奖的最佳影片《不要碰我》来自罗马尼亚女导演阿迪娜•平蒂列（Adina Pintilie）。

这部讨论成人之间亲密关系的电影，是她自编自导的长片处女作，片中以三位主角为线索，讨论了亲密关系中的痛与死、爱与痛、束缚与挣扎等多重命题。虽然带有不少红果果的大尺度镜头，但因为视听语言的精致让影片毫无猥琐感。

评委会大奖银熊奖颁给了波兰女导演玛高扎塔•施莫夫兹卡的《面目》。

这位波兰女导演倒是柏林电影节的常客，此前的同性题材电影《之名》和聚焦父女关系的《身体》都曾在柏林节有所斩获。

她的作品以黑色幽默和细腻笔触为标志，这次的《面目》也不例外，讲述了因修基督像意外毁容的男主做“植皮”手术的前后经历。切入角度很小，却细密地交织了对身份、民族、宗教、亲情和自我认同等多重问题的反思。

阿尔弗雷德·鲍尔银熊奖（为纪念柏林电影节创始人阿尔弗雷德·鲍尔而设，又称敢斗奖）则颁给了关注拉美老年女同性恋群体的《女继承人》。

这部电影用非常平静的语态，描述了Chela和Chiquita这对女同伴侣的晚年遭遇。画家Chela孤僻沉默，常年不愿离开家，她们的日常生活全由外向的Chiquita管理。当Chiquita突然因为负债而被送去监狱服刑时，Chela被迫走出家门，用自己家的老奔驰车跑起了出租。

用来自巴拉圭的导演马塞洛·马蒂内斯自己的话来说，这是一部LGBT（性少数群体）的电影，但更是一部关于监禁的电影。

饰演Chela的女演员安娜·布龙凭借这部电影摘得了最佳女演员银熊奖，出人意料的是，《女继承者》竟然是她出演的第一部电影。更让人惊讶的是，凭借电影《祈祷》摘得本届最佳男演员银熊奖的安东尼·巴永也是第一次出演主角。这届柏林节可真是新人出头的一届。

《祈祷》中巴永饰演了一名为了戒毒来到一个山中社区祈祷、工作的青年



最后值得一提的凭借《犬之岛》斩获导演银熊奖的韦斯·安德森，今年的柏林节是公认的“小年”，也许是因为好片太匮乏了吧，最后竟然把导演银熊奖给了“开幕影片”（按照惯例“开幕电影”一般不拿奖）。

这惊喜恐怕连韦斯·安德森自己都没想到，闭幕之前就开溜了，颁奖礼上则是由为片中的主角狗配音的比尔•默瑞代领了奖项。

《犬之岛》是韦斯·安德森团队继《了不起的狐狸爸爸》之后的第二部定格动画，在反乌托邦的背景下讲述了12岁的小主人如何在垃圾岛找回被监禁的爱犬的故事。

《犬之岛》阵容强大，配音卡司包括爱德华·诺顿、斯嘉丽·约翰逊、“老白”布莱恩·科兰斯顿、蒂尔达·斯文顿……嗯，我就静待院线上映了。





第68届柏林电影节完整获奖名单

最佳影片金熊奖：阿迪娜·平蒂列《不要碰我》（罗马尼亚）

评委会大奖银熊奖：玛高扎塔·施莫夫兹卡《面目》（波兰）

阿尔弗雷德·鲍尔银熊奖：马塞洛·马蒂内斯《女继承者》（巴拉圭）

最佳导演银熊奖：韦斯·安德森《犬之岛》（美国）

最佳男演员银熊奖：Anthony Bajon《祈祷》（法国、比利时）

最佳女演员银熊奖 ：Ana Brun《女继承者》（巴拉圭）

最佳剧本银熊奖：阿隆索·帕拉西奥斯《博物馆》（墨西哥）

杰出艺术贡献银熊奖：小阿列克谢·日耳曼《多甫拉托夫》（俄罗斯）





最佳处女作奖：

阿迪娜·平蒂列《不要碰我》（罗马尼亚）

最杰出处女作特别提及：

胡波《大象席地而坐》（中国）





纪录片奖：

最佳纪录片奖：Ruth Beckermann《瓦尔德海姆》（奥地利）

最佳纪录片特别提及：

路易斯·博格涅西《萨满之前》（巴西）





短片奖：

最佳短片金熊奖：

Ines Moldavski《The Man Behind the Wall》（以色列）

短片评审团奖：

Samuel Ishimwe《IMFURA》

奥迪短片奖：

Reka Busi《Solar Walk》





第32届泰迪熊奖（LGBTQ电影奖项）：

最佳剧情片：《涂样人生》（巴西）

最佳纪录片：《红木皇后》（巴西）

最佳短片：《三厘米》（黎巴嫩）





评委会奖：《朦胧的巴洛克》（法国）

读者奖：《女继承者》（巴拉圭）

新人奖：《插画男孩》（秘鲁）





【文/铁皮小鼓】