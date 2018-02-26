



由磨铁娱乐、聚禾影画影业联合出品的校园青春萌幻漫改剧《单恋大作战》，将于今天中午12点在优酷独家播出。

《单恋大作战》是由超人气漫画改编的同名校园青春网络剧集，新锐导演沈沁源执导，孔垂楠、刘美含、李鹤等主演，黄灿灿、张艺瀚特邀出演。

这部剧讲述了被实施爱情诅咒的狐狸男主胡理山单恋鸵鸟女主夏白橙，而女主却单恋冷面学长石井的三角羁绊又甜蜜有趣的爱情故事。

自开拍以来，《单恋大作战》便一直受到原著迷的关注，“就是喜欢你”版预告2月22日发布后迅速登陆新浪微博热搜和热门话题，未播先火。

看点一：超人气漫画改编 萌甜加倍

漫改剧《单恋大作战》改编自超人气漫画家尤米的同名漫画，连载期间漫画凭借少女心十足的画风、高萌反差的人物角色以及笑泪共存的故事情节赢得了高关注度和良好的口碑。不仅漫画男女主胡理山与夏白橙成为大众心中的高萌情侣，外冷内热、集聚腹黑与暖男两种气质的男主胡理山更被评为理想型男友。

本剧在改编时，将漫画中的高萌情节进行了高度还原，重点打造漫画原有的傲娇狐狸与呆萌鸵鸟形象，突破次元壁，将二次元独有的萌传递到三次元中。



看点二：创新设定“爱情诅咒” 开启“萌幻”次时代

自《单恋大作战》开拍以来，如何重现漫画中高萌高甜的画面便成为粉丝关注的重点。这部剧的影视化在保留原有漫画高萌内容的同时，创新设定了“爱情诅咒”这一颇具二次元梦幻色彩的前提条件，“爱情诅咒”的魔力使男主胡理山与女主夏白橙之间的感情实现了超现实的进展，亦让他们的感情出现了更多可能性。

看点三 ：霸道高冷boy秒变阳光“大暖楠” 孔垂楠搭档“宅男女神”刘美含甜蜜开战

1米83的孔垂楠，实力还原了胡理山的大长腿，以及原作中男女主的最萌身高差。雅痞霸道又温暖专情的孔垂楠成不二人选，他曾连续两年获得“音乐风云榜”偶像新势力及网络偶像奖，实力及人气颇受肯定。“孔垂楠版”胡理山是个青春气息十足的阳光雅痞大暖男，与之前孔垂楠演绎的各种霸道各种高冷形象都相去甚远。

女主夏白橙由刘美含出演，甜美的长相，开朗活泼的性格十分贴合人设。提起刘美含，大家都对她曾在《巴啦啦小魔仙》中饰演的黑魔仙严莉莉印象深刻。童星出道的刘美含演艺经历可谓相当丰富，14岁就与杨紫出演校园青春剧《女生日记》、16岁就出演小魔仙的她在2015年华丽变身，大胆出演《北上广不相信眼泪》的梁伊一角，伴随成长积累的演技备受肯定。

另一位男主石井则由李鹤饰演，《热血长安》中他的表现令人眼前一亮，此次依旧走高冷加忧郁气质路线，看点十足。

除孔垂楠、刘美含、李鹤、黄灿灿、张艺瀚饰演的五位原漫画角色亮相，更有刘锐、付曼、马歌、蒋林伶以及陈帅先饰演的五位新鲜角色初次登场，集结成一支元气小队，为青春活力打call，开拔单恋征途。



看点四：校园风光这边独好 场景绮丽显浪漫

剧版《单恋大作战》对同名漫画的高度还原，不仅表现在情节方面遵循原著，也在场景细节方面进行细致还原。主人公们聚集的“柏川大学”在杭州一角，这个让他们放飞梦想与热情的地方，比“艾利斯顿”更真实更青春，俗话说“上有天堂，下有苏杭”，这让校园实景不比帅哥靓妹逊色，反而相得益彰。

看点五：青春校园再再翻新 单恋题材超动人心

“喜欢你这件事，我准备放弃了”，这句话是原版漫画中不少漫迷的泪点。漫改剧《单恋大作战》对这句经典语录稍加做了修改，变为“喜欢你这件事，我还可以再坚持一下。”放弃变坚持，更加体现出胡理山对青梅竹马夏白橙的耐心守护，这句台词也深深戳中了许多单恋的苦情少年的心上。

感情从来不讲道理，至于更不讲道理的“诅咒”，也是隔在胡理山和夏白橙中间的楚河汉界，夏白橙对石井的盲目单恋更改变了大家的感情轨迹。这种连环追的局中局，聚焦“单恋”这一话题，接地气的台词和花式告白大法，校园回忆杀一波接一波勾起无数青春回忆。

作为一部志在引爆万千少女心的漫改剧，《单恋大作战》集甜宠、青春、趣恋风于一身，是开学开工季的不二选择，将于今日优酷全网独播。







