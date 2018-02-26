去年年末一部《风筝》，今年年初一部《和平饭店》，都是谍战剧的重要收获。





纵然《和平饭店》后半程有些转折过于生硬，节奏和逻辑上都略有瑕疵，但整体来说，水准上乘，是相对平淡的开年档中冲出的一匹黑马。

1935年东北沦陷，被封锁的和平饭店上演了惊魂240小时，10天时间，各方势力登场，各显神通，玩转密室逃脱。

在和平饭店这个密闭空间中，“东三省最有文化的土匪”王大顶（雷佳音饰）和行为痕迹分析专家陈佳影（陈数饰）机缘巧合之下结成临时组合，成为假夫妻，共同进退。

谍战剧作为国产剧中成熟的类型剧，以故事情节的曲折生动和人物命运的不可预测而深受欢迎，它贯穿了冷战历史和20世纪中国历史，折射出在特殊的历史时期，中国社会所面临的不同选择，是一场极其酷烈、血雨腥风的斗争。

新世纪以来，谍战剧从2002年的《誓言无声》开始，到2005年的《暗算》获得口碑，再到2009年的《潜伏》获得巨大成功和声誉，以及此后的《黎明之前》、《悬崖》、《借枪》等等，谍战剧迎来了一轮爆发。

同质化越来越严重的谍战剧，自2012年的《悬崖》之后，佳作甚少，缺乏新意。

2015年《伪装者》火爆荧屏，带火了男男CP和“明家三兄弟”，让谍战剧在经典叙事之外，增添了年轻化、偶像化元素，并与网络传播相结合，形成一股不可忽视的新潮流。

此后，2016年出现了《解密》、《麻雀》、《胭脂》等“谍战+偶像”的剧作，但都没有将谍战剧的品质推到更高的台阶。

2017年年末，压了3年的《风筝》终于面世，一飞冲天，2018年年初的《和平饭店》，另辟蹊径，既紧张刺激又幽默诙谐。

谍战剧想要好看，两方面必须过硬。

首先，逻辑严密自洽，情节高潮迭起，持续不断地烧脑推理和悬疑气氛是谍战这一类型剧能够吸引观众的重要元素。

其次，在剧情不断向前推进的过程中要自然地建构起主人公的精神信仰。

《和平饭店》不仅做足了烧脑也建构了信仰，无论是人物塑造还是逻辑推理，亦或是剧情结构，《和平饭店》早已不是传统的谍战剧，而发展出了新的路径，让一度偏向偶像化的谍战剧，回到了智商密集型的路线上，并且对谍战这一类型剧做出了新的开拓。

人设出新，主角配角都丰满立体



《和平饭店》无论是主角还是配角，都有属于自己的精彩和独特。

首先，王大顶和陈佳影的设定非常新鲜有趣，符合当下年轻人的审美趣味。

王大顶，黑瞎子岭二当家，有文化、懂艺术、受过高等教育，总是把“文明”“知性”挂在嘴边，一心想带着手下的一帮兄弟走上抗日之路，张口闭口能聊莎士比亚，雷佳音出神入化地演绎，更使得“王大顶”这个角色有着演员魅力+角色魅力1+1>2的效果。

陈佳影，行为痕迹分析专家，潜伏在南满铁路机关的中共地下党，奇智若妖，她总能在看似无解的迷局之中找出破解之道，陈数的端庄气质也为这个角色加分不少。

虽然说“假夫妻”已经是谍战剧中的老梗，2009年的《潜伏》中，孙红雷、姚晨搭档出演共产党“假夫妻”余则成和翠平，弄假成真，已经成为经典。

但王大顶和陈佳影的“土特产CP”却把“假夫妻”玩出了新境界。他们的合作关系并非牢不可破，王大顶这个机灵的土匪总是有新想法冒出来。

其次，窦仕骁、刘金花、姚苰等角色也都个性鲜明。

李光洁演的伪满警长窦仕骁，也很好玩儿，不是脸谱化的汉奸，他虽然替日本人卖命，但推理能力极强，爱护妻儿，直到后来他转向了正义的一方。

18集刘金花进入和平饭店之后，剧情更加高能。刘金花的出现让“土特产CP”的稳固性面临更加严峻的威胁，而“彪老娘们儿”刘金花犯起浑来，魅力十足，是国产剧中少见的女性形象，憨直耿介、泼辣豪爽、侠肝义胆。

孔维演的女作家姚苰，也有她的魅力所在，看起来疯疯癫癫有点神经质，但是她识大体、懂人心，尤其是在念诗的时候，简直有灵晕围绕着她。

人物关系缠绕复杂，以小切口展现国际格局



《和平饭店》中钩织的人物关系，不仅仅是国共双方地上地下的暗战，而是以闭锁的和平饭店为大舞台，让国际各方势力登台唱戏，有日本关东军、南满铁路、外务府、南京国民政府、陈氏兄弟、德国人、苏联人等等。

日本方面，日下步是关东军的代表，一心想全面控制满洲国，因此和野间矛盾重重，也和日本的外务省摩擦不断，日本内部矛盾也在和平饭店不断上演。

苏联方面也有自己的打算，而且《和平饭店》里将苏联政府和共产国际的关系做了区分，并且也有不同的代表人物。

看起来无辜可怜的陆黛玲其实是南京国民政府中的汪系一派，而政府内部亲日派和亲英美派的明争暗斗，也搅乱了和平饭店内部的一池春水。

在上世纪30年代的东北的饭店里，国际上的各方势力因为饭店封锁而聚集在一起，他们各自打着小算盘，都是为了实现自身的利益最大化，而周旋于其中的陈佳影、王大顶、唐凌、刘金花，各展高招。

复杂缠绕的人物关系，让《和平饭店》不断地产生新的矛盾冲突，为主人公设置逃走障碍，由此产生了丰富的戏剧张力，而从小切口展现国际局势，则映照了宏阔历史的一隅，显示出剧作本身的格局和气质。



悬疑推理+密室逃脱，惊险刺激



《和平饭店》的另一个特点是在密闭空间中，丝丝入扣的推理，非常烧脑，让谍战剧回归到品质和推理的路子，在承继了《黎明之前》注重悬疑推理的基础之上，又不走传统谍战剧的风格，加入了东北元素的幽默搞笑，跟紧张的悬疑气氛形成调和。

王大顶和陈佳影的临时夫妻组合，总是面临着重重考验，二人如何破解危局，夯实夫妻关系，从头至尾都吊足了观众的胃口。

聪慧机智的陈佳影从分析行为和痕迹就可以看到每个人的内心想法，从而掌控全局，但事情却又总在变化之中，唐凌的存在，就是为了修复bug，让事情回到正常运行的轨道中，看这三个人兜兜转转，游走于各国、各派的人士之中，悬疑紧张与人物关系所内在的幽默始终伴随，是《和平饭店》的又一亮点。

《和平饭店》在春节前就已收官，而今年的整个春节档，电视剧和综艺被电影全面碾压，存在感薄弱，好在还有一部《和平饭店》，做出了谍战剧的新意，为2018年的电视剧开了个好头。



【文/胡摩】