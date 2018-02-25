轰轰烈烈的春节档票房厮杀战随着假期的结束缓和了许多，大年初六，《唐人街探案2》（下简称《唐探2》）以18.89亿的票房摘到了春节假期票房第一名的好成绩，随后又打破了《战狼2》保持的内地影史最快破20亿纪录，可以说获得了巨大的成功。而《唐人街探案》系列本身，也一跃成为了一块金字招牌。







从第一部的泰国到第二部的美国，故事舞台虽然有所转变，但影片延续了一贯的风格，即“喜剧＋推理”模式。一个插科打诨的助手，一个逻辑演绎的侦探，也只有保持这样连续性，才能产生观众的“黏性”。在影院里，当王宝强念叨着：“我可是你舅舅啊！”观众内心都在和刘昊然一起脱口而出：“表的！”会心一笑中，有着你知我知的默契。

在这样的背景下，有着前作的粉丝基础，有着喜剧合家欢的潜质，自然会吸引大量观众走进电影院。所以在春节假期票房大卖也是理所应当，开画之后豆瓣评分也一度达到7.6，口碑、票房都是没得说，可是在好评声中，不同的意见也在不断涌现，而且很多还值得探讨一番，这些质疑主要集中在五个方面。



大处可取，细节有待商榷



首先是人设。比如王宝强的闹腾。很多人反感王宝强的闹腾，在《唐探》系列里，一口广普的王宝强承包了许多笑点。但很多人不买账，那种装疯卖傻式的表演甚至被指责为癫狂过火。

王宝强饰演的唐仁吹牛好赌，喜欢出风头，爱占小便宜，属于典型的市井角色。当这样一个市井中人卷入命案里，随之而来的紧迫感和戏剧性是很有张力的，在上一部里面唐仁为了洗脱罪名，因为这涉及性命，演夸张一点无所谓。这一部里为了高额的奖金，理由的分量轻了，还这么演，容易造成一种用力过猛的感觉。

王宝强闹腾



其次是表演。三位主演中肖央在第二部里换了身份，没有对比，但是直到反转前存在感其实都很弱。刘昊然的进步是最明显的，相比上一部中略显青涩的表现，这部里放得很开，又是女装又是裸奔，真是彻底地放飞自我了。刘昊然的奔放使得影片的戏剧性和可观赏性变得更加丰富，而王宝强的表演无功无过，还是维持上一部的感觉。

裸奔



刘昊然穿女装



但很多差评恐怕不光是针对表演，而是针对王宝强本人长期扮演同类角色的厌倦感。从《天下无贼》里的傻根到《泰囧》里的王宝，装疯卖傻式的表演让人捧腹大笑，但真的也让人审美疲劳。唐仁的闹腾虽然是为了贴近新年的喜庆气氛，但确实也招来了反感。



再次是桥段。比如名侦探大赛真的有存在的价值么？在前期宣传的时候，《唐探2》里关于名侦探大赛的设置一度让人很期待，然而可惜的是，影片进展到中程时，侦探们的比拼其实就已经告一段落了。除了黑客女侦探和妻夫木聪存在感稍强外，其余的侦探全部沦为过场背景，虽然装扮成了推理小说史上的众多名侦探，但他们起到的作用都是无关紧要。

如果说这是为了构建《唐探》宇宙所埋的伏笔，那么在本部影片里，这个伏笔所起的作用意义大于实质。最后也许是为了凸显一下存在感，越狱的桥段里，众侦探各显神通，甚至在拿钥匙的时候还用上了超自然的手段，这在一部推理片中实在有些不伦不类。



还有结尾部分，宋义（肖央 饰）和秦风的对白，引用了尼采那句关于深渊的经典对白，但效果好像不如上一部，毕竟张子枫那个笑足以写进教科书里。

张子枫诡异一笑，令人毛骨悚然



但是笔者反而觉得第二部结尾的处理比第一部更有余地，留白意味更浓。Q的身份扑朔迷离，宋义是否借机杀人也只是停留于秦风的纸面猜想，开放性的成分远大于上一部鲜明的指向性，这就给反复观影留足了乐趣，可以让观众去猜测和思考，并不会因一次观看泄底而失去乐趣。



不过跟被指责抄袭相比，这些小瑕疵都无关紧要了。





意外撞车，致敬还是抄袭？





指责抄袭似乎成了某种流行。



《疯狂的石头》被指责抄袭《两杆大烟枪》，《夏洛特烦恼》被指责抄袭《时光倒流未嫁时》，《港囧》被指责抄袭《预产期》……一时间，似乎不抄袭的反而成了异数。就在前几天，网上有声音说《唐探2》抄袭《双瞳》和《警察学校》，而且大有愈演愈烈之势。





《双瞳》豆瓣评论区截图

在《唐人街探案》之前，中国的银幕上一直没有一部能形成效应、引起话题的推理片，所以说《唐探》的出现是填补类型空白的。结尾张子枫邪魅的一笑让很多人毛骨悚然，但也正是这样让很多人忽略了电影的故事核心。



《唐人街探案》从来不是一部主打纯粹原创的电影。在第一部里，除了大家耳熟能详的《白夜行》之外，其实还集成了其他很多经典推理小说的桥段，其中最核心的地方涉及两位作家：歌野晶午和青崎有吾。



涉及到歌野晶午的推理桥段来自他的《密室殺人ゲーム王手飛車取り》（《密室杀人游戏1.0》）的一个短篇，犯人在被害人的天花板内潜伏一个月，电影的手法和歌野晶午短篇是一致的。这个短篇没有任何中译本，笔者也是在某个推理小说论坛见到的泄底。

而涉及到青崎有吾的则是《体育馆杀人事件》，这是一个典型的密室杀人，电影中因为密室构成和这部作品一致所以被直接泄底，国内当时没有出版，只有民间翻译的版本在推理爱好者之间流传。

对这两位作家核心诡计的演绎，构成了《唐人街探案》的主要逻辑部分，陈思诚整合得非常成功，只不过因为原作实在太过于小众，也就没人跳出来说《唐探1》也是抄袭的。



而这回《唐探2》爆出的核心部分抄袭《双瞳》，很让人诧异。笔者怀着求证的心态看了一下《双瞳》，果然是国产恐怖片里难得一见的优秀作品，虽然有些烂尾，但是结构布局、氛围拿捏都属于上品。《唐探2》争议最大的部分就在于和《双瞳》都涉及到道家背景的连环杀人案。

但其实两者的指向完全不同，《双瞳》着眼点在于怪力乱神，而《唐探2》则是连环杀人案及其背后的社会思考。况且任何一部电影只要涉及道家文化，关于阴阳五行、祭坛这些事物都是无法避开的，因为这属于一些基本的概念，不存在哪部影片将之据为己有的说法，《警察学校》里进GAY吧的桥段也是同样的道理。更何况相比较而言，第二部借鉴的成分恐怕还少于第一部，倘若把整个系列都归为抄袭之作，似乎有些过火了。



推理小说的鼻祖爱伦·坡生前创作了五篇推理小说，穷尽了所有的推理样式，后世所有的推理小说都是这五种推理模式的变种和融合，总不能说后世的作家们都在抄袭爱伦·坡吧？

不过《唐探2》有个细节特别值得回味，就是中间有一个被杀的角色叫陆国富，而《双瞳》的导演是陈国富，按照《唐探》系列四处藏细节的习惯，不可能是偶然。这就透出导演的一丝狡黠了，说致敬可影片没明说，可没致敬但又若隐若现有着暗示，这点值得玩味。



其实《唐探》系列最突出的成就，就是站在巨人的肩膀上，结合喜剧元素，将推理片这种过去中国银幕上不多见的类型片本土化，做到叫好叫座两不误。对于过往推理作品优秀元素的结合与借鉴，是影片成功的关键。

这部和上一部一样，都是陈思诚整合推理小说经典元素融合出来的产物。经典元素就那么多，撞车也不足为奇。



在没有实打实的关键证据证明两者之间存在抄袭之前，任何直觉式判断都是靠不住的。

抄了还是没抄？

这个问题的答案涉及到《唐探2》究竟是一部亮点多多、创意不错的片子还是一部抄袭拼凑的低劣之作。对于创作者而言，被指责抄袭是一件很严肃的事情，抄袭、模仿、借鉴、致敬、意外撞车……这些都有区别，不能一概而论。所以铁口直断说抄袭这件事还是慎重点好，否则脏水好泼，清白难洗。

【文/忠犬七公】

