2016年，高晓松在微博发了9张他的音乐作品、语言类节目、书籍、电影导演作品的豆瓣评分，并感慨道没想到自己不同类别作品的口碑竟有如此的差别待遇。





高晓松微博截图







这么一说，网友也瞬间恍然大悟，原来才子也不是万能的啊。虽然网友们后来都表示，大紧老师错了，您最好的作品，明明是自拍。



无独有偶，2018年，已经被冠上烂片王多年的相声宗师郭德纲，凭借《声临其境》中的惊艳配音夺得了当期节目冠军，再次受人瞩目。凭借对声音天生的领悟能力和一把唱响《太平歌词》的好嗓子，郭德纲模仿各种影视角色配音都惟妙惟肖，简直棒到让人忘记他拍过的烂片了。









要是盘点郭德纲各类跨界作品的豆瓣评分，会发现在差距上更胜高晓松一筹。也难怪老哥俩常在微博上约自拍了。虽然，豆瓣评分不能尽信，但还是代表了一定的群众呼声和口碑实力的。





高晓松微博截图





另一对大咖老友黄磊和何炅也同理。两人在业界的地位和号召力都是有目共睹的，又都有教师的身份，加上八面玲珑的性格，都极具观众缘。然而两人的导演作品，以及何炅出演的所有影视作品，却都在豆瓣评分中惨遭垫底。



下面梳理一下四人的跨界作品所受到的不同待遇。用周星驰的话来讲，就是“人生大喜大悲，真是太刺激了！”



身为清华才子，高晓松根深底厚，知识面广，音乐才能突出。词、曲、制作他都能一人包揽。据高晓松自己形容，从老狼到李宇春再到吴亦凡，他服务了几代华语当红歌手。他创作的音乐作品《同桌的你》《睡在我上铺的兄弟》等民谣歌曲在他的几类作品中分数最高，基本都在9分以上。









从2012年开始，高晓松在大众的印象中就从音乐人，华丽转身成为口说历史的网络脱口秀的代言人。随着播放平台的更换，节目名字也在《晓说》《晓松说》《晓松奇谈》之间来回切换。如今，《晓说2018》又在优酷“连载”中。要不是真爱粉，这花式更名的任性还真让人吃不消。





这些节目以内容覆盖面广、知识含量高，又兼具娱乐性而广为人知，高晓松幽默随性、深入浅出的主持风格也颇受大众欢迎。豆瓣分数均在8分以上，可以说是高晓松除音乐之外符号性最强的代表作。



电影和书籍，则是高晓松口碑和分数的弱项了。文字和口语表达往往是两码事，这个在写作能力大于口语表达能力的梁文道身上也体现得很明显。



电影方面，高晓松走着绝对的商业化路线。从他执导的电影《大武生》开始，便启用当时的当红流量明星韩庚。后来他监制并编剧的《同桌的你》则是自己音乐IP衍生青春电影，不烂，但是也没脱离疼痛青春片的俗套三元素。两部电影的豆瓣评分都不到6分，也是高晓松微博“自黑”调侃的主要目标。









作为新千年后难得的一代相声宗师，郭德纲的相声集锦系列，在豆瓣上都以9.5分以上的超高分数霸榜，可见“钢丝”们的铁杆不是没来由的。









郭德纲拍烂片这件事就不赘述了，连郭德纲老师自己也在微博表示过，在《祖宗十九代》之前并没有参与过电影编剧和导演的工作，只是作为演员给朋友们帮忙，所以对待这类骂声一向比较从容和淡定，自己也从不否认。





郭德纲微博截图







但是，来者不拒的参演也确实是在消费自己的名声和口碑，代价也不小，看豆瓣评分就知道。而他自己导演的首部电影《祖宗十九代》在今年春节档各类大片的夹击之下，票房虽已过亿，但4.9的分数证明仍然没有得到豆瓣网友的青睐。









其实，看过郭德纲相声的都应该能看出来，他在某种程度上属于冷面笑匠的类型，笑点比较高。要说在表情的丰富度上，还真比不得徒弟小岳岳。这对于运用表情、眼神和动作展现的大银幕喜剧来说，本身就是弱势。再加上他帮忙参演的电影，在审美和专业程度上，确实都与大银幕的要求相去甚远。



说到跨界，郭德纲还有一项重要工作——主持人。其实，郭德纲确实是靠主持人这一身份初入娱乐圈的，但在当时只能做副咖位，站边缘位置。这可能是为什么郭德纲对主持人一直念念不忘的原因。





在他主持的二十几档节目中，大多数很多人都没注意过。访谈兼脱口秀类节目《今夜有戏》《郭的秀》，和孟非主持的《非常了得》，以及《欢乐喜剧人》二、三季是比较有存在感的。但他作为主持人的影响力仍旧远比不了相声演员。主持的节目评分基本徘徊在5-6分左右。





黄磊此去经年的歌手身份已经没有太多人提起，但却是黄磊作品中豆瓣评分最高的一个类别，基本都在8、9分以上。《我想我是海》《年华似水》等歌曲是70、80后的回忆，也是曾经的文艺青年黄磊的成名作。但是由于黄磊的知音好友，也是他绝大部分歌曲的作曲人陈志远的去世，出过5张专辑的黄磊从此告别了歌手身份。









比较让人意外的是，黄磊参与的综艺《极限挑战》一、二季与他的音乐作品并驾齐驱，取得9分以上的高分。



其实，在黄磊的影视作品中，高分作品还是很多的。例如早期的《似水年华》（8.8分）、《人间四月天》（8分）、《夜半歌声》（7.9分），和后期的《嘿！老头》（7.9分）《小别离》（7.8分）都质量不错。《深夜食堂》在豆瓣得到2.8分背后的原因也比较复杂，算是个意外。







不过，黄磊的电影导演处女作就不是那么乐观了。《麻烦家族》4.8分，对于影视圈的老炮儿，点子无数的才子黄磊来说，成为了难以磨灭的遗憾。对于观众来说，也是个不小的失望。





作为中国最有影响力的主持人，何炅主持的节目中，豆瓣评分在7、8、9分以上的都能列举出许多。其中以《明星大侦探》一、二季（9分）、儿行千里》（9分）、《百变大咖秀》（8分）为最高，播出13年的老牌节目《快乐大本营》反而只有6.7分。



不过，在影视方面，主持大佬何炅就没那么乐观了。他和快乐家族本着不是烂片绝不接的宗旨，或主演或客串了无数烂片，其豆瓣评分常年保持在5分以下，发挥非常稳定。这其中也包括了何炅导演的IP电影《栀子花开》（4.1分）。



然而要问快乐家族为什么屡屡与这些烂片结下不解之缘，可能就只有天意能解释了。





【文/唐小仙儿】



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