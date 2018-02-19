春节除了吃喝玩乐之外，阖家团圆的日子，与家人坐在一起追剧也是一种莫大的享受。新年伊始，好剧连台，诸多风格各异的剧集纷纷抢滩贺岁档，竞争激烈。





其中，在大年初一上线、优酷平台独播的时尚轻喜剧《内衣先生》表现颇为亮眼。播出三天，网络播放量和口碑一路走高，首日播放量破亿，上线第3日流量已达4亿，热度持续上升。







这部单看剧名就足以吊起人胃口的剧，讲述了男主陈家静追逐梦想的双面人生故事。主人公陈家静一面是知名家族企业的继承人，拥有令众人羡慕的名声和地位；一面却隐瞒身份，为了自己的中国民族元素设计梦，甘愿在内衣公司做一个处处受气、无足重轻的菜鸟设计师。他游走于两个平行的世界，体会着两种截然不同的人生，这两种身份反差带来的悬念，既勾起观众了对于故事发展走向的强烈好奇，又不乏轻松诙谐的色彩，同时将时尚感、幽默感、现实感巧妙融合于一体，喜剧效果立显。







纵观整个电视剧市场，作品数量饱和，内容同质化和创新力不足等问题已然成为行业紧箍咒，大量的重复让观众不免审美疲劳。“霸道总裁爱上我”这一桥段，在电影和电视里已反反复复上演过无数遍，“霸道总裁”对于观众尤其女性观众来说，已经成为再熟悉不过的一个设定，表面冷漠脸，内心一团火，多才又多金，只爱你一人，这样玛丽苏的标配，纵然有人气偶像的加盟也难以一直成为收视保障，看得多了终究会令观众失去兴趣。





《内衣先生》总监制/制片人杜现朝表示，面对观众不断提高的审美需求，只有在选题和内容上做出大胆创新，注重高品质、专业化，以质取胜，才能在竞争激烈的市场上脱颖而出。







《内衣先生》的主人公虽然拥有总裁的真实身份，在剧中却并未见到以往的老套情节。别家总裁都是一面在精英之路上孜孜不倦，一面不动声色地实力撩妹，事业、爱情两不误，陈家静这位总裁却有点另类，一门心思只想做内衣设计师。





然而，理想很丰满，现实很骨感，家静的设计师之路并不平坦，他的中国风设计理念始终不能得到认可，也因此在公司受尽欺负，这样一个总是忍气吞声似乎无足重轻的小菜鸟形象，让无数初入职场的年轻观众有共鸣感，亲切感与代入感油然而生。







梦想是无比珍贵的，捍卫梦想却需要无比坚定的勇往直前的信念与勇气。《内衣先生》总编剧郑万隆在谈及剧本创作时表示，这部剧并未过多展现家静如何在众人无法企及的总裁之位上雷厉风行，也未局限于霸道总裁如何打动女主芳心的套路中，而是将主题聚焦在“梦想”这两个字上，在旁人看来风光无限的头衔，带给家静的却是在其梦想之路上的重重阻碍，而家静要解决的难题，是如何平衡捍卫梦想与家庭责任之间的关系，不忘初心，坚持自我。





他还表示，这部剧题材创新，剧中人物较多，前三集大量交待出场人物，第四集末尾、第五集，才是本剧的精彩开端，陈家静如何变身，如何人格分裂，如何穿越在双面人生，情感纠葛，惊艳内衣，还有悬疑等好戏将会一一登场。







总裁不爱做总裁，这样的反套路，不仅令这部剧贯穿着鼓舞人心、积极向上的正能量，还充分展现了出品方在选题上的另辟蹊径。大胆的人物设定，新鲜感十足的题材，荧屏上稀缺的内衣行业展示，在想象力丰富的构思和跌宕起伏的剧情下，不断融入喜剧元素，这些都使得这部剧能在春节档崭露头角。









除了选题与内容上的创新，《内衣先生》在演员搭配上也是别出心裁。该剧并不刻意追求自带大批粉丝与流量的热门偶像，而是精心选择了符合角色形象的演技派演员。









男主陈家静的扮演者史磊儿时便已出道，先后与冯小刚、陈道明、陈凯歌等大咖有过多次紧密合作，拥有十几年经验积累的演技不容小觑，同时演绎两个截然相反的角色也是游刃有余，各具特色。女主孟子义曾在《新射雕英雄传》中饰演痴情穆念慈，令人记忆犹新。两人首次合作，在剧中上演了一段“我爱上她，她也爱上另一个我”这样有很大发挥空间的爱情戏份，既萌又虐。









除男女主角外，剧中其他演员的戏份也同样精彩。





十几年来始终以乡村大叔形象示人的王小利、唐鉴军在剧中“改头换面”上演时尚精英范儿，无疑也是一次大胆的创新，带来笑果连连。





曾在多部影视作品中演绎了不同类型女性角色的实力演员王雅捷，在《伪装者》中亦正亦邪的“梁萌萌”扮演者岳旸，《军师联盟》中的忠心管家侯吉扮演者来喜以及三国名将邓艾扮演者刘凌志，在影视综艺各领域都有亮眼表现的笑星刘亚津，在《警察锅哥》中有着出色表现的主演刘凯等等，这些向来以演技服众的优秀演员，均以全新形象出现在剧中，诠释出一个个形象各异的鲜活角色，为剧集大大增色。





以欢乐职场为主的“内衣族”和家族企业为主的“新生族”，两派风格各异，实力演员大飙演技，将一幕幕群戏演绎得精彩纷呈，爆笑连连。







该剧总监制/制片人杜现朝表示，好故事，好演员，同样离不开好的制作，“《内衣先生》是个非常讲究团队协作的制作集体，服装、造型、美术、灯光、场景、音乐等团队合作很融洽，筹备、拍摄及制作后期团队都十分用心。”





早在拍摄初期，剧中的场景照片曝光后就引起了广泛关注，因其设计颇具现代感和时尚感，且呈现出精致唯美的画面。此外，剧中人物服化造型，不仅百变、色彩亮丽、时尚大气，也细腻展现了处于不同环境中的人物性格和情绪变化，让人在赏心悦目的同时，也能更好地将情绪融入剧情及人物关系中。







回顾此剧出品方多美数娱此前的作品不难看出，《内衣先生》有现在的成绩，是有迹可循的。2016年，电视剧《麻雀》大胆创新，成为全网史上首部播放量破百亿的谍战剧；2017年，历史大剧《军师联盟》以全新视角切入三国题材，口碑颇受认可，在荧屏和网络上掀起了观剧热潮；无流量明星，无豪华班底的《警察锅哥》，以小博大，广受好评。有这些作品在前，《内衣先生》在拍摄时初心不变，坚守品质，这样才能刚播出便赢得不错的口碑和亮眼的播出成绩。







“内容为王，以质取胜”一直以来都是精品剧的创作原则，《内衣先生》从故事题材、人物结构、演员搭配、美术音乐等方面都做进行了细心打磨。目前，《内衣先生》还在持续热播中。



