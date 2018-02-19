编者按

春节档是最大的票仓，也是最公平的角斗场。因为赛道足够长，从初一到十五，每一匹马的爆发力和耐久力都将完美呈现。因为容量足够大，单日可至13亿，半月可破100亿，从千里马到百里驹都能找到自己的草料。有实力不怕上班日到来，逆袭是常有的事。有口碑不怕无缘发酵，先胖的绝对不算胖。大年初三，《唐探2》以3.15亿反超了《捉妖记2》的2.82亿实现冲顶，《红海行动》以1.78亿居第三，但口碑完全胜利。《西游记女儿国》以6342万元勉强守住了第四的位置，今天这篇是对它的文艺解读。





在《西游记》的所有篇章中，西梁女儿国的故事算最特殊的一篇。在这个故事中，没有要等着吃唐僧肉的妖魔鬼怪，却令唐僧胆战心惊，因为这次面对的是情关，它考验了唐僧对情欲和信仰的取舍。





这个特殊的故事给很多人留下了深刻的印象，同时，也给后世的影视作品改编留下了极大的创作空间。





在86版电视剧《西游记》中，就对此篇章进行了重新解读。面对貌美如仙、温柔痴情的女儿国国王，六根俱净的唐僧也悄悄动了凡心，在女儿国国王的步步紧追之下，说出了那句包含深意的话:“来世若有缘份……”











今年大年初一上映的电影《西游记女儿国》（以下称《女儿国》），又对故事进行了重新改写。





整体来看，这部电影的优点和缺点都非常突出，在评论时我有些左右为难。







以合家欢电影的评判标准考量，《女儿国》有闪光点



以一部春节档大片的角度考量，影片的特效和欢乐氛围绝对算是极其重要的两大标准。以此两项标准评判，《女儿国》还不错。





《女儿国》的导演郑保瑞曾在2014年和2016年的大年初一，分别推出过两部《西游记》系列影片：《西游记之大闹天宫》和《西游记之孙悟空三打白骨精》（以下称《三打白骨精》）。这两部电影都以特效见长，尤其是《三打白骨精》，从开场老虎的毛发，到最终大战，没有一个地方掉链子。巩俐饰演的白骨精更惊艳了观众，在4D效果下观看，白骨精飞过时，甚至还能闻到阵阵香味飘过。









今年《女儿国》中的特效依然没有让人失望。





整部影片从画面到特效再到音乐，都可以看出制作团队在上面所花费的功夫，无论激烈的打斗还是水下的静态画面，包括影片后期的“苦海漂流”，远近特景都十分唯美。孙悟空开启战斗模式时金箍棒的变化，忘川河神汇水成型的几次变身，都非常流畅。









我最喜欢的是女王的座驾，那头小鹿灵动、逼真，而且还懂人心，简直是所有女孩梦寐以求的萌宠。





最值得一提的是影片的置景。在爱情的主题下，《女儿国》的整体风格清新自然，宛若桃源仙境。唐僧师徒四人进入女儿国的方式也如同陶渊明误入桃花源一样。









影片虽然讲述了女儿国国王的故事，但有关皇城宫殿的场景并不多，举目满是青山绿水，对自然景色的呈现，看得人心旷神怡。女儿国中建筑也与大自然融为一体，使得这个国家看起来更像是一座隐藏于氤氲山水之间的古城寨。为整部影片披上了一层童话色彩。









除了视效，其中的喜剧元素也给影片加了分，尤其是开篇的前20分钟。不论师徒四人在船上的闲聊，还是唐僧初遇女儿国国王时两人的对话，前期笑点十分密集，几乎没有间隔。尤其当猪八戒说完那句：“你知道大师兄什么玩的最好吗？——耍光棍！”孙悟空光着屁股登场后，全场爆笑。









承担笑料的三个徒弟对喜剧部分的把握是值得肯定的。





经过前两部《西游记》系列影片，郭富城对孙悟空的诠释能力已然娴熟了许多；擅长喜剧的小沈阳对观众笑点的掌控能力十分驾轻就熟；罗仲谦版沙僧尽管蓝皮赤发，仍掩饰不住眉目中的英俊，片尾彩蛋中，当他显了本来面目，立即成为众少女追逐的对象。









影片中有一点非常大的改动，就是删去了原著中阴险的蝎子精，从始至终没有一个传统意义上的坏人，唯一对立面的妖怪也被赋予了为爱情痴守20年的悲情色彩。







在宏大的主题下，《女儿国》的故事愈发显得单薄



在文章开头我也提到，女儿国的故事是《西游记》所有故事中最特殊的一篇，因为在唐僧的整个取经途中，这个故事最耐人寻味。









其实在原著中，这个篇章并不长，内容中基本没有对感情的描述，自始至终唐僧都是一副油盐不进的模样，“牢藏情意养元神”，西天取经的决心异常坚定。但作者对唐僧神态、动作等一些细节的描述中，还是令人生出许多遐想，比如面对女王的一见钟情，他“耳红面赤，羞答答不敢抬头”。





这种模样在他与其他女妖怪相处时可不曾见过。





不知作者有心还是无意，但正是这些暧昧的表述，给后人留下了许多想象空间。





在86版《西游记》中，经过改编，唐僧的动情被坐实。尽管情感并没有真正展开，但足以令观众感慨万千。因为，这处改编让那个平素只会低头诵经，心中只有佛祖苍生的木头人“活”了！





这是九九八十一难中，唐僧最具人性的一次。





从小到大，我对这个故事看过无数遍，但每次看总会生出许多遐想。所以，对电影版《女儿国》会做出什么样的改编，我十分期待。但事实证明，期待越大，失望越大。









电影版《女儿国》所探讨的主题，与其他西游系列作品中完全不同，它不再纠结唐僧爱与不爱的暧昧态度，而是建立在“动情”这个事实基础上，唐僧面对“爱一个人还是爱众生”的艰难抉择。





这个主题早已抛下了我之前的八百种设想。





我不是有强迫性心理的原著党，对任何形式的改编我都能欣然接受，甚至对本次《女儿国》这种超越我想象的主题，我也十分推崇。但我不能接受，没有说服力的爱情，和苍白的叙事。









先是女儿国国王与唐僧的一见钟情，这种犹如高空杂技般的匆匆一瞥显然不够有说服力，而对这种没有任何基础的情感，女王居然多次冒险相救，甚至自愿舍身与唐僧一同被放逐苦海。两人开始了一段如《少年派的奇幻漂流》般的漫游。





整篇看下来，这条爱情线套路简单、叙事乏味、缺乏说服力。然而，这居然是整部影片中最完整的一条故事线，故事发展、变化、主题均在其中完成。





影片中另一段国师与忘川河神不可名状的精神恋爱，也让人摸不着头脑。其余三徒弟则完全沦为酱油族。









我最接受不了的是孙悟空在此完全不得发挥，在与女儿国凡人争执时，只能磨牙；在女儿国先祖遗址寻找遗书中的残页时，一个大闹天宫的主儿居然拿一张调皮的纸片毫无办法；更好笑的是，与河神的战斗中，堂堂齐天大圣居然与之大战数个回合而占不了上风。









令人憋闷。





在如此单薄的叙事和苍白的爱情面前，导演想宣扬的“爱一个人还是爱众生”的宏大主题无法得到清晰展现。





《西游记》是全民IP，一方面票房潜力巨大，看看历年贺岁档的高票房影片与西游题材的高交集就知道了；另一方面改编难度巨大，童趣化改编无法超越86版电视剧，成人化改编需要海量的才情和高超的技巧。“女儿国”这一段又涉及到佛教持守对撞个人情欲的分寸拿捏，可谓难上加难。









目前来看，这部电影给春节档添个喜气，丰富类型的功效是有了，但即使是合家欢的定位，也应该有更加精微、有力的表达。





【文/小熊星】



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