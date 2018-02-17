2018的大年初一，六部华语贺岁片开始正式角逐春节档。

昨日，全国电影总票房达13.19亿元，创中国影史新纪录。其中《捉妖记2》一马当先，以36.6%的排片领先于其他五部电影，最终收得5.56亿元票房，破了《速8》保持的内地单日票房记录（4.876亿），在这个略显拥挤的春节档里实现了真正的首战告捷。在左有《唐人街探案2》（首日3.4亿），右有《西游记女儿国》（首日1.7亿）两部种子选手夹击，后有看起来后劲十足的《红海行动》（首日1.26亿）的虎视眈眈下，《捉妖记2》在首日一举拿下预售和单日票房的两项纪录，取得开门红。





产业方面的分析，交给财经号。我们只说看了此片后的文艺观感。这，也是高票房的决定性因素。









对于笔者来说，《捉妖记》系列一直都算不上心头好。但就《捉妖记2》的观感来说，《捉妖记2》要比第一部升级了一大截。这其中，既有打磨得更加圆润饱满的技术和审美上的提升，也有笑点和元素上的打包升级；有对上一部的传承发展，也有对下一部的暗示。但同时也有人物细节上被一笔带过、草草了事的连接弱化嫌疑。



相比于第一部从好莱坞式动画与中国动画大片的艰难过度而产生的夹生和粗粝感，《捉妖记2》弱化了第一部中符合一贯“妖精”题材残忍邪恶的一面，将亲情设为主题。有网友戏称，这部戏的另一个名字应该叫：《小萝卜找妈妈》。









《捉妖记2》把“合家欢”极致化的同时也使整体的调性更符合中国观众对贺岁片的期待。



如果说第一部追妖、杀妖、生妖、吃妖的剧情好似简单的切水果游戏，到了第二部中寻子、追子、护子、打怪的过程则更像是一盘元素丰富而料足的水果拼盘。不过，剧情的低龄化倾向仍旧是《捉妖记2》难以避免的一大问题。



开场的妖精群舞热闹如春晚，紧接着如同萌系侏罗纪的妖精大战场面，与白百合、杨佑宁街市战群妖几乎是一气呵成；影片开场二十分钟节奏紧凑、动作场面密集。而胡巴极尽卖萌之能事，各方势力集体为胡巴竞折腰的主基调与前一部也无多大改变。



这一部，由于画面与制作上整体的精致感提升，胡巴乖巧满点而妖性降低，可能对于胡巴到底是可爱还是可怕这个问题就没那么大争议了。









由于梁朝伟这个新男主的加入，屠四谷这条线很自然地成为了一个十分有存在感的副本。不但为其搭配了一大一小两个性格迥异的妖精助手——笨笨和骰盅小妖，还设置了李宇春这个嘴上拒绝，行动上却不断给予支持的红粉金主。左手友情，右手爱情，可谓是男主的黄金标配了。



这样性格玩世不恭的角色对于梁朝伟来说自然是拿捏自如，几乎是不费吹灰之力就可以完成的，也够不上是惊喜。









不过，这就使菜鸟捉妖师白百何、井柏然的戏份弱化了许多。捉妖变护妖，人父人母的属性大过了一切，除了不断展现对儿子胡巴的思念和因此而产生的分歧外，两个人出彩处甚少。



反而是大鹏、李宇春的加入为《捉妖记2》添加了许多意想不到的浪漫和喜剧元素。



有了《西游伏妖篇》《奇门遁甲》中饰演类似角色的经验，大鹏在《捉妖记2》中饰演有发明高科技武器特殊技能的捕妖师驾轻就熟。身为捕妖亭亭主，不仅神神叨叨地泡妞，还大方附赠武力值，简直是天外飞仙般的神助攻。



而李宇春饰演的霸道女总裁珠珠倒展现出了她前所未见的一面，操着一口川普成为了本片的搞笑担当，不停向梁朝伟抛着或嗔怪或娇媚的媚眼。一句“你们不懂爱”皆大欢喜地完成了任务。







无论是大鹏布下的漫天飞舞的大米花，还是梁朝伟坐热气球、配合表演魔术，又或是白百何、井柏然御剑飞行的联手打怪，都不算新鲜的浪漫桥段，不过配合着本片的“合家欢”色彩倒也显得恰如其分。似乎在《大魔术师》里没玩够的浪漫，梁朝伟都在《捉妖记2》里接力了！









其实，《捉妖记》中的浪漫元素一直都有，第一部中妖精夫妻的尬舞尬歌虽然显得有些水土不服，但也足以显示出导演许诚毅有这根弦在。又或许是受梦工厂的影响过深，对此类动画电影所要肩负的各项调节氛围的任务深植于心。总之，《捉妖记2》的节奏感是张弛有度的，尴尬点比起上一部少了很多。



杨佑宁则代替了上一部钟汉良的妖王角色，成了另一个披着帅哥皮的妖怪，延续《捉妖记》系列人妖颠倒、善恶难辨的套路。杨佑宁伪造的天师堂成功蒙骗了真正的捉妖师，是人是妖，傻傻分不清楚。 最后，杨佑宁的角色回归妖精原型之后的一句“因为军令”的交代，似乎有意为下一部留下线索。









作为本土的原创电影IP，从《捉妖记》到《捉妖记2》，从《战狼2》再到《前任3》，它们从票房上越发开始显示出自己的威力。这类电影的成功，也能折射出当今中国电影观众的high点：亲情、爱情、家国情始终是逃不开的话题，寄托着绝大部分中国人的情怀。



情感、搞笑、冒险、萌宠、打怪、玄幻，真人CG动画，集齐七项中国人最喜爱的电影元素，再加上毫无杀伤力的温情脉脉、喜气洋洋的“轻”剧情，所召唤出的《捉妖记2》可能是最符合中国式“合家欢”要求的电影。



毕竟在过年期间，一家人围坐一起抢红包之余，这样的电影最容易受欢迎。这一点，才是《捉妖记》系列能之所以能成为华语电影中最有票房缘儿的原创IP的原因所在。









春节档刚刚过去一天，票房竞争如火如荼。是否还有黑马杀出重围？这是一个难猜的谜题。公假7天，决定胜负要到正月十五。从影片的极致和实惠论，我看好《红海行动》的逆袭。







【文/唐小仙儿】



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