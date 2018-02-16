2018年北京电视台春节联欢晚会，将于今晚19：30在北京卫视和BTV文艺频道同步播出。



风格、阵容、亮点是历年各大卫视春晚避不开的话题。日前，笔者对话了2018北京台春晚的总导演秦峥，请他介绍了今年晚会的重点、看点和亮点。



总导演秦峥



秦峥总导演一语概括，2018年北京台要看就要看“一二三四”，一条情感线、两大看点、三件大事、四个篇章。



“北京台春晚风格和其他台最大的不同在于，其他台以核心话题点和核心艺人展开内容，北京台则是以‘幸福’为核心，将‘留住你幸福的样子’作为一条核心情感主线，突出跨界和欢乐两大要素，围绕北京城市生活的三件大事，通过‘致春天、致城市、致时光、致所爱’四个篇章展开。”



致春天 致城市 聚焦“幸福”和“北京”

2018年北京台春晚分为“致春天、致城市、致时光、致所爱”四个篇章，包括对春天和新一年的期待，对北京和家园的热爱，对时光的致敬和与改革开放同行的情怀，以及对至爱至亲的祝福和心愿。



“每一个节目都是篇章的有机组成部分，由‘留住你幸福的样子’作为统一的贯穿情感线索，晚会中很多节目都围绕和呼应与北京、北京发展和北京生活相关的三方面的重大事情。”



秦峥导演所说的“三件大事”即北京城市总体规划、以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展以及全力筹办好2022年北京冬奥会、冬残奥会。 北京台春晚中有很多节目是围绕“人与城”的主题展开的，新北京图景、京华风韵和冬奥热情都展现其中。



《情满四合院》剧组



2017年在北京电视台热播的电视剧《情满四合院》，讲述的是20世纪60到90年代北京四合院里发生的动人故事。剧中演员何冰、郝蕾和三位大爷的饰演者沙景昌、方子哥、李光复将会在晚会上实现再度同框。



另一部热播大剧《生逢灿烂的日子》讲述了自20世纪70年代，北京胡同里四兄弟的成长与离合，剧中北京几十年的生活变迁让许多观众感同身受。在剧中饰演四兄弟成年时期的演员姜武、张嘉译、果靖霖、曲哲明和饰演四兄弟青少年时期的几位小演员张琛、苏翊鸣、刘若谷、周品睿将会上演一次跨世纪的年代秀。



《生逢灿烂的日子》剧组



在北京电视台《跨界歌王》中有过精彩表演的江珊、陈建斌将携手演艺明星于毅、安悦溪带来情景歌舞《我看到这城市的美》，节目将以不同年代的城市一族的视角展现北京这座城市的丰富和变化。



偶像明星景甜和关晓彤将实现首度携手，合作情景歌舞《就是爱》，秦峥表示，“节目表现年轻人给城市带来的生命与活力，旨在让每个奋斗的年轻人爱上这座记载着自己奋斗痕迹的城市。”



景甜、关晓彤



2018年是北京2008年奥运会十周年，举世瞩目的2022年北京冬奥会将在四年后举办，为了表达北京及各界民众热爱冰雪运动的激情和迎接冬奥会的热情，功夫巨星成龙和“战狼”吴京将在北京台春晚上英雄联手。秦峥表示，“两位银幕英雄的特质和气概和奥运精神高度契合。”



致春天 致所爱 明星携手 影后聚首

春晚，阖家团圆、亲朋团聚，聚人气、汇亲情，北京台今年春晚的口号是“最美新时代，最爱中国年”。



与之相配合，北京台春晚舞美设计以“一城三带、花开盛世”为创意。舞台伸出的T台部分象征北京中轴线，辅助舞台中心上空的升降装置。观众席环抱住舞台，形成一个 “花开盛世”的整体景观图。鲜花盛开象征着对春天的期望，环抱式舞台聚揽人气，象征和美北京、为爱相拥的美好意象。



围绕“留住你幸福的样子”的情感主线，节目在“亲情”、“爱情”、“友情”大做文章。



黄晓明和林心如将携手合唱张国荣的经典歌曲《深情相拥》，呼唤人们关注家庭和亲情。



黄晓明和林心如



靳东和袁泉将在舞台上延续电视剧《我的前半生》中的情缘，合唱《当爱已成往事》，再诉衷肠。此外，秦峥总导演透露，靳东在晚会上还将献上劲歌热舞，演绎张惠妹的传唱金曲《一想到你呀》。



靳东和袁泉



秦峥表示，作为总导演，最让自己感到温暖和激动的节目，是上世纪80年代四位百花奖影后的首度舞台欢聚。刘晓庆、陈冲、张瑜、斯琴高娃，这四位伴随几代中国人青春成长的美丽女性将倾情抒怀，同台献唱；姜昆、郭凯敏、雷恪生、蔡国庆也将与这四位杰出女演员合作，为观众带来惊喜。“她们是新时期中国电影黄金年代的贡献者、见证者，我希望这个节目能给与我年龄相仿的观众带来温暖与纪念，也以这个浸透情怀和记忆的节目献给中国改革开放的四十年。”



八十年代四位影后，左起：刘晓庆、陈冲、斯琴高娃、张瑜



历史之“最” 跨界欢乐 语言当家

秦峥告诉笔者，经过无数次刷新重建的策划设计，严格周密的排练实施，以及全台上下的努力，今年的春晚可以说是历年来完成度最高、台里同事参与度最高的一次春晚。



难题不胜枚举，但令人欣慰的是，今年春晚节目的到达率达到了史上最高。“前期策划的节目有四分之三完成实现，包括创意、嘉宾、技术，也应该算是一次大家共同达到的成功。”



徐帆、冯小刚



众所周知，“跨界”成为了北京台的品牌，《跨界喜剧王》《跨界歌王》《跨界冰雪王》等综艺节目都取得了很好的收视成绩和口碑。“跨界”依然是今年春晚的亮点，因此，在2018北京台春晚上，观众可以看到令人耳目一新的各种跨界，体育跨界、戏剧跨界、影视跨界、戏曲跨界……



强化北京台春晚一贯的欢乐风格，今年的语言类节目依然是重头戏，语言类节目比例也达到了历年之最。据秦峥介绍，语言类节目将占全场节目数量三分之一的比重，时长将占到一半。



其中，传统喜剧演员的欢乐表演，宋小宝、杨树林、郭冬临、苗阜、王声、开心麻花团队、宋晓峰、王博文等，可谓笑星聚首，喜感升级；也有跨界献艺的演员，柳岩、舒畅、秦岚、刘芸等华丽转身；也有跨界组团的演出，曹云金携手歌星蔡国庆、影星潘粤明、体育明星陈一冰，为观众献上群口相声《我的新目标》。



群口相声，左起：陈一冰、蔡国庆、曹云金、潘粤明



作为首都台的北京电视台延续一以贯之的大气、热烈、庄重的风格，但2018北京台春晚整体风格更增添许多时尚与酷炫的色彩，任嘉伦、秦俊杰、许魏洲、大张伟、李宇春、霍尊等当红青春明星也将带来亮眼表演。



以“跨界”“欢乐”为亮点，将年代感、时尚感混搭，融合热播剧、综艺秀、生活议题和时代课题，以“留住你幸福的样子”作为情感主线，将致春天、致城市、致时光、致所爱四个篇章作为献给观众的四封情书，2018年北京电视台春节联欢晚会，一二三四，有看点、有猜想、有惊奇、有沉醉，只等大年初一开启信封。



附：2018北京台春晚节目单







【文/三步之遥】

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