最近的国产都市剧，《谈判官》热度颇高。





黄子韬的本色出演，简直承包了整个二月的笑点，wuli韬韬只要演他自己，就已经非常可爱好玩儿了。

跟黄子韬搭档的杨幂，在《谈判官》里出演谈判官童薇，是职场中的独立女性。但是因为剧集本身的偶像剧属性过浓，童薇在谈判场中专业性部分跟谈恋爱戏份相比，仍旧偏弱。





“童薇”这类职场独立女性人设，在国产都市剧中仍是稀有物种。

近3年的国产剧中，独立又有趣的女性形象凤毛麟角。

她们要么是囿于家庭内部的粘稠关系中，为了处理好婆媳关系、妯娌关系、亲子关系、夫妻关系而焦头烂额；要么是在空洞的职业背景板下，跟男主角谈着分分合合的恋爱。除此之外，看不到女性独立的人格，也不见其辛苦的奋斗，只有无休止的家庭争斗和缠绵恋爱。

国产都市剧中的女性，始终没有脱离性别标签而获得公正客观的专业评价。她们是妻子、母亲、恋人、朋友，却唯独不是她自己。

无论她们再优秀，身后都有一个庞大的催婚团，大龄未婚就是有罪，只要她的身边没有一个鞍前马后、温柔体贴的男人，就会被定义为失败，周围都是同情和鄙夷的目光。

就连《人民的名义》中，柯蓝饰演的女检察官“陆亦可”干练聪慧、事业有成，身后也跟着一大帮的催婚团，帮着她张罗婚事，物色男朋友。





一部分国产都市剧中的女性角色塑造，因为没有脱离“刻板印象”而显得陈旧乏味，职场中的女强人都是说话快、脾气急、爱骂人，女博士就是死读书、不灵活、第三种人，不结婚就是有怪癖、不正常、待拯救。

《欢乐颂》里的“安迪”，剧中为了显示她高端大气上档次的履历，用生硬的旁白交代了她显赫的教育背景，但是她轻松随意地做企业并购，用蹩脚的英文进行商务会谈，实在是无法让观众信服安迪的确是商业精英。

还有很多剧中的女性活得像个假人，生活在悬浮的世界里，说话做事与现实世界的运行逻辑始终保持着“张力”，恐怕没有无所不能的男主角作为外挂，她丝毫无法立足。

她们总是处于被动，楚楚可怜，孤立无援，遭受生活的暴击，因为只有她们越可怜，扮演拯救者的男性才会越伟岸。

陈乔恩在《放弃我，抓紧我》、《人间至味是清欢》中演的都是所谓职场女强人，但除了名字不同之外，基本上分不出这两个角色有什么差别，都是以身边的男性作为外挂，来实现自己所谓女强人的职业成就。

数一数近几年国产剧中值得一提的独立女性，只有寥寥4位可以谈谈。

国产千颂伊：《克拉恋人》高雯

3年前的《克拉恋人》，让彼时还是新人的迪丽热巴人气大涨。

迪丽热巴演的“高雯”，是一个外表冷艳，实则中二的女明星，在人前她是人气明星万众瞩目，但是走出聚光灯，她由内而外散发出的神经病气质，堪称“国产版千颂伊”，圈了一大波粉儿。

高雯这个角色非常讨喜，在B站上有大量的高雯cult视频，举手投足之间的小可爱，让这个角色充满魅力。

高雯之所以能赢得这么多观众的心，除了迪丽热巴精准拿捏的表演尺度之外，还在于这个角色的人物设定。

高雯的职业是明星，在专业范畴之内，她非常敬业，就算是广告主让她大热天在荒郊野地里拍广告，而且不停地更换拍摄方案，她都一丝不苟地完成。

面对感情时，她又有少女的直爽和憨态，勇敢执着地追求雷奕明（罗晋饰），坦率地表达自己的感情。

当前男友韩彬拿着她的私密照片公布给媒体时，高雯没有妥协也没有认输，她不认为自己做错事，真正做错事的是曝光别人隐私的媒体，因为形象受损她失去了很多工作机会，广告商也要求赔偿，她坚定地相信自己的选择，保持尊严和体面。

虽然《克拉恋人》这部剧有很多遗憾，但高雯这个角色是最大的亮点。

职场白骨精：《我的前半生》唐晶

要说国产剧中近几年塑造得做好的职场独立女性，应该是《我的前半生》里袁泉演的唐晶，比前些年大火的各种版本的《杜拉拉升职记》的“杜拉拉”，更加真实鲜活，靠自己的努力在职场打拼，最后获得事业上的成功。

对朋友罗子君，唐晶拿出了全部的真心，陪着她找工作，帮她度过困难时期，可以说是24孝好朋友，有求必应，她一直记得罗子君对自己的好，并且加倍地还回去。

在工作中，唐晶更是拼命十三娘，高烧后嘴上答应了贺涵好好休息，其实把同事叫到家里赶项目的进度，为了拿到客户资源四处奔走。

面对感情的失败，唐晶体面收场，她没有撕扯哭闹，也没有过多地纠缠，她把贺涵给自己的戒指还回去时说了一句：“戒指很漂亮，我会自己买；我也会好好地爱护我自己。”

勇敢做自己：《好先生》江莱

我个人认为江疏影在电影《致我们终将逝去的青春》的“阮莞”之后，最好的角色就是《好先生》里的“江莱”，比她在《恋爱先生》里的“罗玥”、《一路繁花相送》里的“辛辰”，都更加有劲儿。

江莱可以说是白富美的代言人，同时还有情有义、敢作敢当、潇洒直率，此前很多国产剧中都把富家女塑造成只会花钱的白痴或者是趾高气扬、目中无人的大小姐，江莱跳出了这个窠臼，而且有血有肉，非常可爱。

江莱一直以为是哥哥江浩坤导致自己男友跳楼自杀，于是带着男主陆远把哥哥的豪宅砸了个稀巴烂，诠释了什么叫有钱任性。

值得一提的是，她在接手西餐厅之后，面对餐厅中客人的投诉，处理得干脆利索，不愧是在瑞士学的酒店管理：她当众扇了责任人服务员小蔡一个耳光，平息了客人的怒火，事后又在私下给小蔡包了红包放假休息，给足员工补偿，处理得当。

果决利落的江莱，比《恋爱先生》里的罗玥，在处理突发事件时，更加专业。

冷硬女法医：《白夜追凶》高亚楠

《白夜追凶》里的女法医“高亚楠”戏份并不多，但塑造得非常好，既专业又得体。

法医这个职业非常特殊，工作的日常就是跟尸体打交道，在各种血腥残忍的现场采集证据，因此女法医非常少。

在高亚楠之前，让我印象最深刻的女法医是TVB《鉴证实录》中陈慧珊演的聂宝言，业务能力极强，不苟言笑，坚强独立、判断力强、爱憎分明。

高亚楠则是国产剧中不多见的独立女性，她在专业上精益求精，不放过任何一个细节，面对感情，她始终相信自己的恋人关宏宇没有杀人，并且怀了他的孩子。

当她得知兄弟二人共用一个身份办案的秘密时，并没有惊慌失措，而且还起到了很好的掩护作用，处变不惊。

在专业上作风冷硬，跟恋人关宏宇在一起时又有女性的温柔，高亚楠这个角色让涉案剧《白夜追凶》增添了很多温暖的色调。

以上4位女性角色，就是国产都市剧中难得一见的有趣人设，她们除了性别标签之外，除了跟男主角谈恋爱之外，还有属于自己的一片精彩的天空。

希望以后国产都市剧中的女主角们，在谈恋爱之外还可以干点正事儿。

【文/胡摩】

