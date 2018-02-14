红红火火恍恍惚惚间，一年又临近结束，春节的气氛已然十分浓烈。





与等待大年初一狂欢、这会儿略显冷清的电影市场不同，春节档电视剧正在火热开燥，其中话题度最高的，当属湖南卫视的《谈判官》。



这部由华策克顿旗下剧芯文化、嘉行传媒、乐视视频、天浩盛世联合出品，高琛任制片人，杨幂、黄子韬领衔主演的电视剧，讲述了高级谈判专家童薇（杨幂饰）与商业集团继承人谢晓飞（黄子韬饰）因缘相识相爱的情感故事。



在最新更新的剧情中，童薇和夏杉杉（毛林林饰）这对好闺蜜截然不同的爱情观引起了不少人关注，尤其是童薇“爱就是爱，不爱就是不爱，没有中间地带”的观点，更让人感觉到这个现代女性角色，对爱情清醒和明确的态度。





制片人高琛





除了展现细腻、暖心的情感关系，《谈判官》的养眼程度也大幅度提高，不少观众表示“十分羡慕童薇、谢晓飞，一集连换十个造型”，但制片人高琛表示造型并不是以多取胜，“《翻译官》是乔菲从学生到职场的过程，很多造型会接地气一些，而《谈判官》里的童薇，一上来就是业界精英，她在造型上不仅数量多，而且很讲究搭配和精致程度。虽然我们这部剧里好看的衣服很多，但是我觉得造型并不是以多取胜，而是要依据角色性格，还有演员的个人气质和状态来给他们穿衣服。”







《谈判官》的爱情观是什么？爱与不爱界限分明，来不得半点妥协



爱情，是文艺作品永恒的主题。它自带幸福、甜蜜等一切美好感觉，又可以轻易给人带来心理上的伤痛，在这一甜一苦间，很容易让人有人生感悟，继而随之成长。



播至目前，《谈判官》中呈现了三种爱情的模样：童薇和谢晓飞间平等、非你不可的真爱，夏杉杉和齐如海（连凯饰）间一方全力付出、一方掺杂利益的妥协之爱，秦天宇（郭品超饰）和商碧晨（祝绪丹饰）的一方看不到眼前真心、一方崇拜羡慕的仰慕之爱。而最符合当下现代女性恋爱心理的，应该是童薇面对爱情的态度。









不同于以往电视剧中的女主设定，童薇不纠结、不犹豫，不喜欢就是不喜欢，几乎每一秒都在“实力拒绝”爱慕自己的秦天宇。剧中一开场，童薇就与秦天宇划清界限“我们只是朋友”，而当秦天宇带胃不舒服的童薇吃馄饨时，老板的误解让秦天宇暗自窃喜并承认“是我女朋友”，而童薇则反套路“揭穿”，不给对方留出遐想空间；秦天宇猛烈追求时，童薇也毫不动摇，并相当直白地给出“爱就是爱，不爱就是不爱，没有中间地带”的经典台词，即使与谢晓飞闹别扭，也没有狗血地利用秦天宇刺激对方，因为她对自己有完全的自信。





这在无形中，便向观众传递了正向爱情观——爱情需要直白面对，即便遭遇误会、分歧、痛苦时，喝酒、哭泣并不是唯一的发泄之法，我们可以选择更为积极的处理方式，比如与对方开诚布公地谈清楚，再比如去健身房出出汗调整心情，这些都比伤害身体、伤害对方来得更有用。









虽然现代社会社交软件发达，但人与人之间的距离感却一直在加大。都市孤独病太过常见，也有太多人因寂寞而凑在一起生活，渐渐忘记何为“爱情”。





剧中，童薇面对谢晓飞、秦天宇两种不同类型的男生做出的爱情抉择，其实就是在传达一个情感真理——爱情，从来不是靠感动和陪伴就能生发的，而是一种强烈想在一起的感觉。





剧中，努力拼搏的童薇因为“足够优秀”，所以敢于等待，期待遇见“可以征服自己的男人”。与谢晓飞相爱后，也敢于面对舆论压力，敢于“驯服”与自己完全不同个性的男人，不怵选择，不怕失去。









这样的爱情观，在现在的都市剧中，太过少见。而正是这种积极的爱情观，让《谈判官》多了一份现实的烟火气，少了一些偶像剧的朦胧感。





怼宠发糖是言情戏吸引观众的利好手段，但是，怼宠背后男女主对爱情的态度才是真正能带给观众一些思考的地方。因此，《谈判官》虽然也有很多发糖片段，但男女主对话、相处方式都有着强烈的个人风格。





童薇和谢晓飞两人的日常相处模式基本以互怼为主，在这个过程中，双方势均力敌，各自阐述自己的想法，而不是一方对另一方的说教式恋爱。剧中，面对谢晓飞的死缠烂打，童薇选择激将法，告诉对方：“你应该知道，只有足够优秀的男人，才可以让我心动”；而面对童薇内心情感的封闭，谢晓飞勇于打破困局，巧用妙招慢慢发觉她真实的一面：“你还是这样笑，才最可爱”。









平等、进步，这样的谈恋爱模式显然更为符合当下年轻人的生活常态，制片人高琛坦言，这也是《谈判官》会受到年轻观众们喜爱的原因，“《翻译官》的时候，媒体曾经提出过一个‘国偶新概念’的说法，我们在台词上、剧情设计上强化了男女主角之间的情感冲突，用感情推动剧情，而不是以往国产偶像剧惯用的用强事件推动剧情。《谈判官》中，我们延续了这种方式，男女主作为商务谈判中的甲方和乙方，既是一起应对谈判战场的战友，也是彼此较劲的别扭盟友，两人之间有很多关于谈判和生活的有趣互动，目前看观众对这样的处理还是挺接受的。”







行业偶像剧向行业情感剧的转变中，《谈判官》做了哪些努力？





上述《谈判官》的爱情观，是其力求脱离偶像剧固有印象、加强落地感的方式之一，具体改进还表现在行业专业性及人物成长性上。





制片人高琛这样解读：“让观众更熟悉这个相对冷门的职业，同时我们更多地是希望通过这部剧传达出更多关于人与人之间情感谈判的内容。”





在电视剧《谈判官》中，谈及行业专业性的戏份，更侧重选择贴近现实的案例，比如开篇关于两大打车软件市场争夺的案例。





另外，从女主平时生活工作的诸多小细节，也能体现她作为谈判专家的身份。比如，当童薇知道领导给她塞了几个能力不太够的新人时，她的问话落在“他们是怎么面试进来呢”，并非直白质问“为什么我要带新人”，保守式问话展现了她作为谈判专家的说话技巧。









剧中还有很多类似的处理，比如叔叔婶婶拜托她找妹妹童恬恬时，她第一反应是根据童恬恬留下的纽约时装周相关资料，推断她可能会在的地方，展现出作为谈判专家善于通过对方言语和行为寻找突破点的能力；再比如，在与科万谈判前，对其一早拿下地却没有动作直到寻求合作建度假村原因的分析等等，都体现了童薇作为商务谈判人员的专业。





而谢晓飞虽然外表混不吝，看似不靠谱，其实心里对商场争斗门清，不用谈判技巧，却能准确把握对方心思，让他在中二的基础上，多了一些成熟心思，也给了童薇爱上他的理由。毕竟，一个心思成熟、事业有成的女人，如果被一个草包吸引了，那就不得不怀疑她的眼光了。









有关“弹簧人生” 的话题，《谈判官》怎么讲述人生成长？



在呈现偶像气质和行业氛围之外，《谈判官》其实还着重突出了人物成长的部分。





人物是否有成长、成长得是否合理，是判断一部戏好坏的重要标准。因此，文艺作品一般喜欢设置有缺陷的主角人设，这样能让他们的成长性更为明显，让观众能明确感觉到。





这一点上，《谈判官》也不例外。女主童薇从小父母双亡，与叔叔婶婶一起生活，尽管她已经在职场上谋求一席之地，心里却是个很孤独的人。加之她一直希望在谈判领域做到最好，进而查清楚父亲当年的冤案，她的成长性是显而易见的。









而男主谢晓飞从出场便是叛逆的富二代形象，与父亲关系不冷不热，自身跋扈嚣张，后期因家族变故，遭遇夺权危机，这简直就是现实“变形计”的最佳对象。





随着剧情的播出，不少观众和网友都表示期待“谢晓飞落魄”的剧情，对此，制片人高琛有些“意外”，却也理解观众们的好奇心，“这个是我一开始没有想到的，觉得挺有意思。其实在我看来，《谈判官》讲述的是童薇和谢晓飞彼此改变，一起成长的过程。从谢晓飞的角度来看，童薇是把谢晓飞从一个过于骄傲自满的人，变成了一个会在乎别人感受、能自食其力的男人。其实在早前发过的预告片里，大家能看到一些镜头，比如他去送外卖呀，在餐厅里打工呀。观众们可能也很难想象一个心高气傲的人，会选择从事服务行业吧。”









而这样的剧情设定并非刻意营造对比反差，而是从角色本质出发，挖掘关于成长的现实话题：“之所以这样设定，一方面有剧情中现实环境改变的原因，另一方面也是为了体现童薇对谢晓飞的改变，如果没有遇到童薇，谢晓飞可能没办法很快让自己积极起来，可以说童薇是对谢晓飞的一个救赎。我个人很期待观众们看到这样反转之后，会有怎样的想法。”









在人物成长的同时，剧中其实也一直在呼应“谈判”的主题，童薇的成长经历，其实就是和自我的谈判过程；谢晓飞的理想蓝图和父辈的保守理念之间的谈判，其实映射的是年轻人和父辈们之间的隔阂；包括秦天宇、夏杉杉，他们其实都经历了爱情和职场上的谈判和纠结。





《谈判官》不仅讲述了撩拨恋爱少女心的怼宠爱情故事，更把深层次中人性化、成长化的东西搬到台面上，“逼迫”大家去成长，提醒大家随时保持清醒。



既有积极乐观的爱情观，又在行业戏份、人物设置上下功夫做到落地感，《谈判官》脱离了单纯偶像剧的梦幻感，并且取得了不错的效果。过年不想被七大姑八大姨唠叨，或许可以来吃这碗男女主互怼式宠溺的狗粮。

【文/jin】

