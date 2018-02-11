2018年伊始，忽然一夜之间，“直播答题”成为街谈巷议的新热点。





高额的奖金池和紧张刺激的答题竞技，极大地调动了大众参与这场“游戏”的热情，仿佛这一次，参与者都是用自己积累的知识在赚钱。

在1月的这场“游戏”中，冲在最前面的是今日头条旗下西瓜视频推出的《百万英雄》、北京爱声声科技的《冲顶大会》、映客直播打造的《芝士超人》和花椒直播推出的《百万赢家》等。

视觉中国/图

值得注意的是，腾讯和优酷两大视频网站，也入局了“直播答题”。

2月8日，腾讯视频推出直播答题节目《百万脑力时代》，每天12:30和20:30两场，将会有40多个明星担当脑力出题官。

优酷也不甘示弱，推出《疯狂夺金》，在2月8日小年夜当晚20:30这场直播答题中，狂撒888万巨额奖金。

那么，“直播答题”为何能成为新的风口，吸引各大平台纷纷入场？这场“游戏”对平台方和用户各自意味着什么？

从传统知识问答电视节目到直播答题的变与不变

现在直播答题平台多到乱花渐欲迷人眼，但基本玩法都差不多：每场12道题，每题有10秒的作答时间，题目范围涵盖文学、科技、政治、地理等多学科知识，只要12道题目全部答对，就可以与其他所有答对题目的人，一同瓜分巨额奖金池。

这很容易让人联想到当年央视推出的两档很火的知识问答节目——《开心辞典》和《幸运52》，以及现在江苏卫视在播的《一站到底》。

《开心辞典》用“一人努力，全家开心”的口号、诱人的“家庭梦想”礼品、紧张刺激的答题气氛营造，牢牢地锁住了电视机前的观众，每当主持人王小丫反问答题选手“你确定吗？”的时候，所有看节目的人，心都提到了嗓子眼。

李咏主持的《幸运52》从1999年开播，2008年停播，被称为“中国传播知识的新途径”，节目分为“幸运闯关”和“幸运擂台”两大环节，参与节目的都是普通观众，与观众的互动也新鲜有趣。

《一站到底》则是江苏卫视打造的答题节目，从2012年开播到现在已有6个年头，采用场上参与者分别单独厮杀的模式，让不同职业、社会标签的10位守擂者和1位攻擂者参加，并在限定的时间内进行PK。

传统知识问答电视节目能够为全民热捧，原因在于观众通过看节目既能够获得一定的知识积累，还能与家人一起观看节目参与答题，获得满足感，同时节目营造出紧张刺激的知识竞技氛围，也能让观众身临其境。

现如今的在线直播答题走得更远，且色彩更加丰富。

高额的奖金池和万众答题狂欢，看起来是用知识赚钱，但是10秒的思考时间和较为简单的常识性题目，在扩充知识面上，并不会起到太大的作用，反而博彩的性质更加鲜明。

再次，直播答题的准入门槛低，无需报名参赛到录制节目现场，直接打开APP就可以参与，同时还有明星当出题人，因此能激发大众参与热情，在短时间内为平台带来了大量的流量 但是1月的这股直播答题风潮，并没有将大众高昂的热情维系得太久。

究其原因，直播答题仍旧存在很大的问题，外挂横行、题库有限、题目过于简单，会伤害参与者的积极性、公平感和答题本身的紧张刺激感，再加上软件本身的技术bug，有些软件因为同时在线答题人数太多而导致服务器崩溃，也让参与者十分扫兴。

对于平台方来说，如何盈利变现，如何增强用户黏性和活跃度，则是一个需要思考的更重要、更长远的问题。

制造风口并不是一件难事，难的是守住这个风口。俗话说站在风口上，猪都能飞起来，可如果只是风口上的一只猪，那注定不会飞得太远太高。

优酷、腾讯入局“直播答题”疯狂“”，意欲何为？

优酷、腾讯两大视频网站入局“直播答题”，并且优酷的《疯狂夺金》将奖金池加码到888万级别，同时开辟了新玩法，不仅有直播答题，还有百宝箱和“态度题”。

百宝箱是直播答题的叠加活动，只要答对百宝箱里的题，就可以平分百宝箱中的奖金。

态度题则没有标准答案，用户用自己的态度选择A或B，15分钟后公布结果，选择人数多的一方获胜，平分当场奖金。态度题可以邀请好友参赛，邀请成功一名，奖金即可翻一倍，三倍为上限，且不消耗奖金池。

优酷的《疯狂夺金》，用高额的奖金池吸引用户参与，用态度题邀请好友来增添更多的流量，用正在宣传期的明星成为“脑力出题官”，吸引了大量用户参与。

腾讯的《百万脑力时代》则跟粉丝经济更加深度地捆绑，有40多位明星成为“脑力出题官”，利用doki明星优势资源及粉丝粘性，同时利用明星打榜、明星福利、明星打call等活动，吸引用户答题，还分为普通场、doki心跳场、VIP场、春晚场等不同主题场次。

腾讯、优酷两大视频网站，都将自己的直播答题节目定位为透明、公平的高智商游戏，但不能掩盖其浓郁的娱乐色彩，两家平台用自身的资源和技术，修复了很多直播答题中的bug，也推出了很多新花样。

但归根结底，入局大量的“直播答题”，到底意欲何为？

首先，“直播答题”成为新的大规模流量入口，优酷、腾讯本身的平台资源再加上“直播答题”，会持续不断地导入更多流量，在互联网时代，流量即金钱。

其次，明星成为“脑力出题官”，既自带话题和流量，同时还能吸引粉丝成为自来水并深度参与，在宣传期的明星还能完成一次影视剧的宣传，一举多得。

再次，“直播答题”还可以承接广告投放。

最后，更加重要的一点是，就是继续布局和巩固移动支付的江山。腾讯的《百万脑力时代》，用户获得的奖金需完成实名认证后可直接提现到微信钱包或QQ钱包；优酷的《疯狂夺金》则可提现到支付宝钱包。

移动支付已是大势所趋，支付宝和微信支付两大巨头的斗争始终没有停歇，同时还有其他新生力量挤破头想在移动支付中分得一杯羹。通过“直播答题”节目来继续巩固移动支付江山，也是一件非常划算的买卖。



从传统知识问答类电视节目，发展到在线直播答题，表面上，知识成为新的风口，急切地谈论知识付费、知识变现，仿佛每个人都为缺少知识而焦虑，为不断拓宽知识边界而努力。但实际上，烈火烹油、鲜花着锦之盛的“直播答题”背后，知识成为一面幌子，平台方把握了人们想要用所谓“知识”赚点钱的博彩心理，导入了大量的流量、吸引了广告客户、完成了影视剧宣传，同时还要持续巩固自己的移动支付江山，是一笔非常划算的生意。

作为“直播答题”的参与者，在闹哄哄的“游戏”之外，如果想得到真正有含金量的知识，还是开卷有益，游戏终将昙花一现，只有属于自己的知识才能够长久留存。

【文/胡摩】

