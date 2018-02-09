第九届中国电影导演协会2017年度奖继公布年度评选规则后，于日前公布了本年度初评评委阵容。中国电影导演协会年度奖由中国电影导演协会主办，中国大陆370位电影导演倡导与参与。本年度初评由导演陆川担任主席，导演刘杰、刘仪伟、滕华涛、肖央共同组成初评评委团。





初评主席：陆川





1971年2月8日出生于新疆奎屯，江苏南通人，1993年毕业于南京解放军国际关系学院，1998年毕业于北京电影学院导演系，中国知名导演、编剧、制片人。





2002年，他编剧并执导的处女作《寻枪》获得台湾行政院新闻局当年颁发的十大优秀华语电影剧本奖，入选威尼斯电影节竞赛单元。





2004年，他编剧、导演的电影《可可西里》在国内获得华表奖等奖项，在国际获得东京国际电影节评委会大奖等。





2009年，他编剧并执导的电影《南京！南京！》，先后获得第57届西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳电影金贝壳奖、第3届亚太影展最佳导演奖、第4届亚洲电影大奖最佳导演奖等，影片被列为“爱国主义教育指定影片”，票房过1.6亿，陆川成为当年屈指可数拥有过亿票房号召力的导演。





2012年，他编剧执导的电影《王的盛宴》上映。2015年，根据天下霸唱热门网络小说《鬼吹灯》编剧执导的电影《九层妖塔》，取得6.82亿的票房并获2015中美电影节最佳导演、年度电影金天使奖，第七届欧洲万象国际华语电影节最佳导演、最佳影片奖。 2016年，陆川推出电影《我们诞生在中国》，将人与自然合一禅意传达给全球观众。





初评评委：刘杰









1968年生于中国天津，1991年毕业于北京电影学院摄影系，中国知名导演、摄影师、编剧。





2006年，执导处女作《马背上的法庭》获得威尼斯电影节地平线单元最佳影片奖。2010年电影《透析》获得第47届台湾电影金马奖最佳原创剧本奖。同年刘杰执导的《碧罗雪山》斩获13届上海电影节评审团大奖、最佳导演奖、最佳音乐奖、评委会特别奖。2012年导演青春题材电影《青春派》获得第16届上海国际电影节“最佳影片”、“最佳男主角”两项大奖。2015年导演剧情电影《德兰》获得2016年19届上海国际电影节金爵奖最佳影片奖。这也是继2002年《生活秀》之后，华语影片时隔14年再夺金爵奖最佳影片。





初评评委：刘仪伟









刘仪伟，1969年4月28日出生于四川成都，1989年毕业于四川大学，中国知名导演、演员、主持人。





1991年参与拍摄了《大气层消失》、《战争子午线》等电影。2007年编剧并主演电影《爱情呼叫转移》，同年，执导并主演电影《命运呼叫转移》。2009年执导电影《火星没事》，为中国的喜剧电影事业增添了亮丽的色彩。2012年在电影《泰囧》、《北京遇上西雅图》中担任策划。





2016年，执导喜剧悬疑动作片《我说的都是真的》。同时，刘仪伟也参与拍摄了《建国大业》、《建党伟业》、《心花路放》等多部叫好也叫座的电影，深受广大观众喜爱。





初评评委：滕华涛





出生于1972年，毕业于北京电影学院文学系，中国知名导演、编剧、制片人。





2001年执导电影处女作《一百个……》。2007年滕华涛执导爱情惊悚电影《心中有鬼》。2011年执导的电影《失恋33天》凭借3.5亿元人民币的总票房，成为了当年年度票房市场的最大“黑马”， 影片获得大众百花奖、金马奖、华语电影传媒大奖等多个奖项。2013年12月31日执导的治愈系电影《等风来》上映，票房一路飘红。





滕华涛的影视作品风格不拘泥于形式，风格多样，善于捕捉人物内心世界细腻动人的事物。





初评评委：肖央









肖央，1980年出生于河北省承德市，毕业于北京电影学院美术系，中国知名导演、演员、歌手、编剧，圈内公认的新锐导演，被评为“中国商业电影的新希望”。





2007年主演了音乐电影《男艺妓回忆录》，该电影获得首届播客大赛特等奖。2010年自编自导自演的青春电影《老男孩之猛龙过江》获得第17届上海国际电影节电影频道传媒大奖和最佳新人导演奖两大奖项，该电影引起社会性话题和公众热议，引发怀旧风。2011年12月21日出演的贺岁网络音乐电影《父亲》上映，该片获得首届“金微奖”之最佳微电影奖。2015年后肖央主演电影《唐人街探案》、《情圣》等多部电影凭也票房大卖。