



电视剧《谈判官》于2月4日登陆湖南卫视金鹰独播剧场，正在热播中。



虽然该剧定档与播出时间相距较短，不过自播出以来收视颇为亮眼，一直盘踞同时段全国网收视榜首，且话题热度超高，截至目前，全网播放量突破9.7亿，#电视剧谈判官#话题阅读量已高达5.8亿，占据微博电视剧榜TOP1。



这部剧由华策克顿旗下剧芯文化、嘉行传媒、乐视视频、天浩盛世出品，刘一志执导，费慧君、李晓亮担任编剧，杨幂、黄子韬领衔主演，讲述了高级谈判官童薇（杨幂饰）与生活在美国隐秘而富裕的华人世家继承人谢晓飞（黄子韬饰）因缘相识相爱的故事。





编剧费慧君





无论是“翻译官续集”的title，还是超人气流量担当杨幂、黄子韬，《谈判官》的年轻偶像化倾向都很明显，这对于擅长都市生活剧创作的编剧费慧君、李晓亮来说，既非常新鲜，又充满挑战，如何能玩出新花样？我们对话了编剧费慧君和李晓亮。





编剧李晓亮





生活剧编剧如何写好都市爱情偶像剧？得有技巧地发糖



编剧费慧君和李晓亮是金牌夫妻档编剧，此次《谈判官》的创作，与以往一样，由费慧君负责初稿，以女性角度对生活与爱情的细腻感建起剧本的基本架构，二稿则由李晓亮用他的理性思维规范整体剧本结构，让剧本更符合戏剧创作规律。



两位编剧对《谈判官》的故事设定进行了诠释，“这是一部充满偶像气质的都市情感剧，在谈判官的职业背景下讲述了一段爱情故事。”



虽然从这个项目一开始，就注定会偶像气质满满，但长期的生活剧创作经验，还是让费慧君和李晓亮希望反套路，写出一个具有生活气息、都市气质和真实感的情感故事。









如何让男女主人公谈恋爱的戏份更加接地气、生活化，便成了首要问题。“周围的人总跟我说要发糖，但我们不想写悬浮、空想的爱情故事，而是想表达真实落地的情感，谈恋爱也是生活中的一部分。”



剧中，童薇与谢晓飞虽然是以较为常见的欢喜冤家式相识开场，但并未落入千篇一律的俗气套路，而是在工作中互怼相识，随着了解越深，才越靠近彼此。这样的相爱桥段，让人颇感真实，逐渐被带入这对看似CP感不太强的男女的爱情故事中。









“发糖”作为言情剧中必不可少的情节，向来是引发关注的利器，《谈判官》自然也不例外。费慧君和李晓亮表示：“刚开始写的时候，公司的小姑娘老说要发糖，我们琢磨了一下，也去观摩了一些剧，发现让观众喜欢的并不是外在的所谓发糖，而是内里对爱情的描写，很真实，很动人。关键还是要抓住两个角色的人物质感，包裹在塑造角色技巧上的糖才是真的甜，即使他们不做亲密的动作，你也能感觉到那份甜蜜。”











截止到目前播出的剧情，童薇和谢晓飞在攀岩时的意外一吻应该是两人关系的转折点，这以后，谢晓飞开始光明正大地温柔注视童薇，而御姐范儿的童薇也会被这肆无忌惮的目光看得脸红心跳，这大概就是传说中的眉目传情，虽然两人没有亲密动作，但空气中流动的粉红色暧昧气氛却让人能清晰感觉到。









在都市情感剧的老套模式中，《谈判官》如何创新？





《谈判官》开播后，关于男女主人设的讨论愈加火热，尤其是男主人公谢晓飞，被众人调侃，“黄子韬是在本色出演吧”？



人设，正是两位编剧在创作时的突破点。



童薇作为高级商务谈判官，情商智商双高，自信独立。最特别之处在于，她淡定从容、遇事冷静，面对死缠烂打的谢晓飞和秦天宇（郭品超饰）各有一套应对方式，与竞争对手产生分歧时不卑不亢，是一个真正意义上的现代都市励志女性。









谢晓飞则与之恰恰相反，极度感性又冲动，会为了流浪猫停车，和它们聊天；也会为了惩罚童薇而冲动地自吞一整板胃药。虽然外表飞扬跋扈，但内心善良柔软，有巨大的反差萌，中二气质满满。



谢晓飞这个人设，被编剧费慧君和李晓亮视为得意之处，“很长一段时间，我们常常问自己，这个男主和大多偶像剧里霸道总裁有什么不一样？有一天，灵感来了，那就是——中二。”









两位编剧坦言，那种感觉就像打开了创作的任督二脉。演员定了以后，恰逢《真正的男子汉》播出，他们仔细观察黄子韬在综艺中的表现，发现本人和剧中的谢晓飞十分吻合。其实在写的时候，两人挺担心的，因为喜感的东西，分寸感很重要，一旦没有拿捏到位，很容易就变成雷区。但黄子韬依靠自身的特质和魅力让这个角色立住了。



女主童薇是很多国产都市剧里，少有的优雅温柔职场女性人设。李晓亮告诉我们：“大家往往对于事业型女性有个误区，那就是将她们贴上强势的标签，实际生活中，真正优秀的女性，往往让人如沐春风，像水一样温柔，但内心又十分强大。”









剧中有一场有趣的戏，谢晓飞与童薇一起吃饭，让她说说自己的优点，童薇夸他长得帅、有钱、身材好，他正得意之时，童薇话锋一转，说他最大的优点是拥有谜之自信，不管别人说的话多假他都相信，谢晓飞立马演示了什么叫“笑容凝固在脸上”。这场戏带动了整部剧轻松欢快的节奏，童薇和谢晓飞的人物性格也都立了起来。



两位编剧还对故事的发展方式做了创新，“我们这部剧中，男女主人公虽然也有分分合合的戏，但他们的分分合合不是因为第三者插入，也不是因为误会，而是两个人价值观碰撞造成的结果”，编剧费慧君和李晓亮表示。









童薇在上海长大，从小父母双亡的她，养成了独立自主的性格，表面上她坚强，处事果断，不拖泥带水，实际上她内心很珍惜各种缘分，无论是下属、朋友，还是亲人，当他们需要帮忙的时候，她会毫不犹豫伸出援手，她有十分柔软的一面；相反，谢晓飞在美国长大，家庭条件优渥，在和童薇的互怼中，看着是软萌的哈士奇属性，但与亲人的关系一般，因为对父亲的偏见，骨子里带着对世事的冷眼旁观。这样的两个人，既有“同是天涯沦落人”的惺惺相惜，又会因不同成长环境带来的不同价值观而产生摩擦。





同时，还通过剧中人物信仰的崩塌与重塑，探讨了现代社会中每个人不同的处事方式和态度，给现实中人一些反思；童薇后期关于事业和家庭的选择，映射了都市职场女性的一些现实困惑。







不止步于男女间的小情小爱，关注中国百年国运变化



《谈判官》的剧名一经确定，便给人行业剧的感觉，两位编剧表示，“《谈判官》写的是在商务谈判背景下的情感故事。”



“我们觉得行业背景下的情感故事，才是作为电视剧应该讲述的重点。观众吐槽一些国产行业剧，是因为其中对某个行业描写得不专业吗？并不是，而是因为行业部分与情感部分结合得不够好，导致观众不能共情”，编剧费慧君和李晓亮表示。









的确，如果只是对某个行业感兴趣，大可以选择行业纪录片来细细观察，满足好奇心和渴望。电视剧的核心是故事，血肉是人物和人物关系，一部好作品，首先要让观众共鸣，进而产生愉悦感，接着才会考虑剧的质感。



两位编剧以《谈判官》来举例说明行业戏与情感戏的融合，“童薇和谢晓飞的感情随着合作项目的进展而发展，他们因一个合作案相识，然后每个情感节点的发展都与谈判阶段的变化息息相关。”





这里的“谈判”，不仅仅是指谈判桌上的针锋相对，更是人物与人物间的博弈和磨合。比如恋爱中两人的沟通，其实也是一场谈判，双方找到共识，但又有分歧，再慢慢将感情理顺；再比如，谢晓飞对父亲的爱和怨，童薇对家人的依赖和冷漠等等。人物间慢慢升华的关系，某个方面来说，也是谈判的过程。









《谈判官》讲述了一段都市男女的爱情故事，而两位编剧却不止步于这样的小情小爱，又加入了百年中国国运的变化。



剧中，清末社会动荡，谢氏老祖宗出走美国，到了谢晓飞这一代，谢氏已经筹备着实行“百年回归计划”，这一走一回间，中国与世界的关系已迥然不同。而童薇和谢晓飞之间的摩擦和相互吸引，正是接受的两种不同文化带来的冲突。



这些让《谈判官》突破男女间的情爱格局，变得更为立体有厚度。剧还在热播，我们且走且看。





【文/jin】









