来源：影艺独舌

作者：胡摩



昨天上午，《河神》下架的消息在网络上传开，舆论一片哗然。



在爱奇艺视频，《河神》正片内容已经不见，只留有预告片花。









来自爱奇艺的官方说法是：“由于相关政策原因，2月5日起，网络热播剧《河神》现暂时下线，后续上线时间另行通知。”

小编从可靠渠道获悉，《河神》下架，还是血腥暴力镜头惹的祸。这部剧有着精巧的叙事，也有着较大尺度的镜头语言，“僵尸袭人”的场面颇为惊人。片方将依据相关修改意见逐集修改，争取早日回归。《河神2》仍在按计划创作中，片方原本就有意加强故事性，减少血腥度，将第一季未能充分开发的女性观众作为重点争取对象。这一突发事件，更坚定了他们的创作方向。

《河神》自去年7月19日在爱奇艺上线以来，因其电影级的制作、诡谲奇妙的视觉效果以及新面孔演员的传神演绎，成为暑期档突出重围的一匹黑马。

由爱奇艺、工夫影业联合出品，工夫影业承制的网剧《河神》，改编自天下霸唱的小说《河神·鬼水怪谈》，小说原著论名气，远不及同作者的《鬼吹灯》系列，但在故事内容和新意上却独树一帜，讲述了民国时期天津水患频发，河中怪力乱神之事不绝，郭得友、顾影等人为了阻止魔古道的复辟，卷入了一桩桩离奇案件中的故事。

《河神》的故事背景发生在民国时期的天津，融悬疑推理、灵异冒险、历史掌故等于一炉，“漂子”、“捞尸队”、“祭河大典”、“点烟辨怨”丧尸，幻术等情节和元素，带着扑面而来的新鲜感，满足了观众的猎奇心理，打开了神秘地下世界的大门。

其实，网剧下架整改已经不是头一遭了。

网剧于2014年异军突起，在过去两三年间野蛮生长，蜕变升级，尤其是2017年三大网剧《河神》《白夜追凶》《无证之罪》的出现，让网剧脱离草台班子，走向精品化之路。

网剧初生之时，的确是因为“尺度大”而与电视剧有着鲜明的区别，而且偏重悬疑、盗墓、灵异、涉案等题材，符合年轻观众的胃口。

从2014年开始，广电总局就已经开始加强了对网剧的监管，大鹏的成名作、搜狐视频的《屌丝男士》也曾被下架整改。

2016年1月20日，《太子妃升职记》在乐视网正式下架，对“部分内容优化处理”后才能重新上线。此外，包括《心理罪》《无心法师》《盗墓笔记》《暗黑者1》《探灵档案》在内的五部热门网络剧被要求删改后再审，问题涉及血腥暴力、粗俗、封建迷信等。

2016年10月，《余罪》《灭罪师》《暗黑者2》等多部网剧再遭下架。经过整改之后，除了《余罪》没能重新上线，其他剧集都以“洁版”重新归来。

1月5日，《国家新闻出版广电总局关于进一步加强广播电视节目备案管理和违规处理的通知》公布。

通知明确，凡被国家新闻出版广电总局发现问题、受到总局《收听收看日报》点名批评、或被总局以其他形式批评的节目，依据《广播电视播出机构违规处理办法（试行）》（广发［2009］30号）中有关条款予以相应处理。所有受到总局整改、警告、停播处理的节目，一律不得以成片、剪辑、花絮等各种形式复播、重播或变相播出，包括不得通过各种形式转移到互联网新媒体上播出。

但是此文件的针对的是“各省、自治区、直辖市新闻出版广电局，新疆生产建设兵团新闻出版广电局，中央三台，中国教育电视台，监管中心”，尚未将各大视频网站囊括其中，那么此次《河神》下架整改之后，重新上线复播仍然大有希望。

《河神》的下架是否会成为新一轮网剧下架潮的开端，亦或只是偶发事件，仍是一个未知数。

但通过《河神》被下架可以看出的是，随着网剧的兵强马壮，投入越来越大，受到的关注也越来越多，已然面临着同电视剧同样的监管尺度，这给网生内容再一次敲响了警钟，监管的达摩克里斯之剑始终头顶高悬，播出后面临的不确定性越来越大，关于边界的探索需慎之又慎。

【文/胡摩】



