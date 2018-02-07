《欧洲攻略》预告片⬇️

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由上海银润传媒广告有限公司、见天地电影工作室有限公司、恒信文化产业集团、枫海影业公司出品，马楚成执导，梁朝伟、吴亦凡、唐嫣、杜鹃主演的动作时尚电影《欧洲攻略》于2月6日在北京举办了首场发布会，此次发布会的举办标志着“攻略系列”电影的正式重启。银润传媒集团董事长陈向荣，在现场对所有合作伙伴和主创团队四年三个月的不离不弃表示了感谢。

银润传媒集团总裁陈向荣（左二）与导演、制片人合影

梁朝伟唐嫣杜鹃T台亮相 吴亦凡死守神秘任务

《欧洲攻略》作为攻略系列的第三部，在保留经典内核的同时，还加入了很多新鲜血液。

发布会当天，导演马楚成携主演梁朝伟、唐嫣、杜鹃集体亮相，三位主演特工范儿十足，T台亮相，带来了一场视觉盛宴。

在角色介绍环节，身为保全界第一人的梁朝伟称自己是“风趣特工”，虽然没有超能力，但却有很多身怀绝技的手下；唐嫣称自己是“风情特工”，具有一眼看穿人心的能力；杜鹃则表示自己是“冷艳特工”，同时还是个顶尖黑客。

发布会当天，吴亦凡虽然未能到场，但特意准备了一段VCR，视频中吴亦凡表示他受梁先生的指派在外执行一项神秘任务，身为特工的吴亦凡保密意识极强，死守神秘任务不肯透露，可谓吊足了大家的胃口。

人物关系扑朔迷离 新晋美艳特工拔枪相向

攻略系列电影中，除了不变的男主角梁朝伟，每一部都有个性鲜明的女主角。此次攻略重启发布会，唐嫣、杜鹃两位新晋特工与梁朝伟同台出席，自然少不了被问及在片中与梁朝伟的关系。

对此，唐嫣称她与梁朝伟是竞争关系，两人一直在争夺保全第一人，可以说是一对欢喜冤家；而杜鹃与梁朝伟的关系更加复杂，杜鹃表示，“在片中，我与梁先生是他退我进，我进他退的关系”，“梁先生一直在找我，但我一直不肯见他”。

发布会互动环节，梁朝伟，唐嫣，杜鹃上演了“相爱相杀”的一幕，唐嫣与杜鹃拔枪互指，出人意料地是梁朝伟竟同时拔出两把枪，一把指向了唐嫣，另一把指向杜鹃，一时间三人关系成谜，而谜底揭晓还要待电影上映时。

每个人都有动作戏 倒计时72小时激燃开打

此次发布会，片方曝光了“双枪特工”版海报及先导预告两款物料，海报中两支手枪一正一反并驾齐驱，梁朝伟和吴亦凡分列在枪柄的两侧，预示着二人亦敌亦友的人物关系。唐嫣再度献上犀利眼神杀，霸气满满，杜鹃则冷艳依旧。

先导预告中，每位主演都献上了精彩纷呈的动作戏。发布会现场，唐嫣坦言，“为了呈现出最好的动作场面，开拍前，我们都进行了大量的动作训练。”

“攻略重启”版先导预告中伴随着动感十足的音乐，由梁朝伟、吴亦凡、唐嫣、杜鹃四人组成的“高颜值特工天团”正式集结，并开启了“倒计时72小时”，在这72小时中，“高颜值特工天团”激燃开打。重启之后的《欧洲攻略》，有望给观众带来一个全面升级的精彩故事。

电影《欧洲攻略》由上海银润传媒广告有限公司、见天地电影工作室有限公司、恒信文化产业集团、霍尔果斯枫海影业有限公司出品，由霍尔果斯枫海影业有限公司、盛唐映画（北京）国际文化传媒有限公司、恒信文化产业集团发行，由中国电影股份有限公司、上海电影（集团）有限公司、广厦传媒有限公司、大地时代文化传播（北京）有限公司、空中银河（天津）文化传媒有限公司、稼轩环球影业有限公司、浙江天意影视有限公司、重庆电影集团有限公司、重庆日报报业集团、北京紫微垣投资有限公司、象山枫海传媒科技有限公司、永康启程影视文化有限公司、中影河山影业（北京）有限公司、上海泽十东文化传播有限公司、海宁银润影业有限公司联合出品，银润影业 、上海泽十东文化传播有限公司联合发行，上海泽十东文化传播有限公司、泽东电影制作有限公司、海宁银润影业有限公司制作，总投资高达3亿。



