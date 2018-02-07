《琅琊榜之风起长林》（下文简称《琅琊榜2》）收官，爱奇艺VIP会员已可收看全集。

延续第1部的好口碑和高品质，《琅琊榜2》无论是镜头语言、画面构图亦或道具陈设，都显示出正午阳光出品的良心剧特质。

剧中，张博饰演的大梁禁军统领“荀飞盏”，人品端正、忠诚侠义、心胸阔达，非常圈粉，故事行至尾声时，弹幕总是时刻处于“荀飞盏要领便当”的担忧中。

张博

在张博看来，荀飞盏是林冲、岳飞、展昭的结合体，他是禁军统领，还是忠义之士，同时还是一个不停查案抓人的神探。

“荀飞盏是没有主景的，他一直在各个场景中移动穿梭，大家开玩笑说我演这个角色就像快递员一样在各处跑来跑去。”

但是“快递员”荀飞盏却因为总是慢半拍，被网友戏称为“Miss King”。在剧中，荀飞盏有太多的错过和遗憾，但也正是有了这些遗憾，戏才更加耐人寻味。

我们跟张博聊了聊关于“荀飞盏”的那些事儿。

武将忠诚与古典爱情

与《琅琊榜1》讲了一个浪漫传奇的复仇故事相比，《琅琊榜2》在营造古风古韵的基础之上，书写了武将的忠诚信义。

荀飞盏就是《琅琊榜2》中表现非常亮眼的武将。他是琅琊榜上排名前十的高手，自幼在蒙挚门下习武，但他并不像师傅那样愚且直，而是有自己的信仰和担当，智商始终在线，有勇有谋，是浑浊乱世中的一抹洁净所在。

谈到与“荀飞盏”这个角色结缘，张博坦言是由于他对正午阳光团队的信任和欣赏，这次和孔笙、李雪导演合作，完成了他心中的夙愿。

张博第一次在古装剧中承担戏份很重的武戏，但是他完成得非常好，无论是在大殿上与拓跋宇比武，捉拿段桐舟，还是孤身营救太子，动作行云流水，一气呵成。

“拍这个戏，最难的还是武戏多，需要吊威亚，在空中完成各种各样的武打动作，这是很难的，也很危险，我既怕伤到自己，也怕伤到别人。”

“我戏里的盔甲有60多斤，我要穿着他‘送快递’、吊威亚，60多斤的东西压在肩膀上，受伤在所难免，身上经常是青紫色的。”

演荀飞盏受了很多苦，但张博甘之如饴，他欣赏荀飞盏的刚直，“这个一根筋的武将，始终直道而行，不中庸，很果决，他能在长林府老王爷去世之后选择辞官，足见此人格局很大。”

老王爷去世之后，荀飞盏辞官，他对叔父荀白水说：“人心是会寒凉，也是会疲倦的，这帝苑繁华、尊荣富贵背后，有很多事是飞盏不想看，也不愿看的。”

对待感情，荀飞盏更是单纯又质朴，颇具古典色彩，终其一生他都默默守护在蒙浅雪的身边，是一种“发乎情，止乎礼”的克制与深情。

只要与师妹蒙浅雪有关的事，荀飞盏总是以维护师妹为第一准则，理直气壮地“双标”，上一秒他还在训斥萧平旌当街闹事、无理打人，下一秒听到平旌说，家里的女眷（蒙浅雪）被人嚼了舌根，二话不说让手下把人抓走，剩下平旌和元启二脸懵逼。

“像荀飞盏这样只爱一个女人，心甘情愿当一辈子护花使者的男人，非常少，电影《长恨歌》里梁家辉演的程先生就是这样的人，一辈子守在王琦瑶的身边，直到她死。荀飞盏对蒙浅雪的感情，就是这样执着。”

“Miss King”是怎样炼成的？

“Miss King”之称从何而来？只因荀飞盏是一个抓不到犯人的神探，追不到师妹的痴汉，张博给荀飞盏还起了个外号，叫“差一点”。

荀飞盏一路上错过了太多：他没有查看莱阳太夫人的衣柜，错失了抓到重犯段桐舟的机会、晚到一步而没有保证京兆尹李固在狱中的安全、好不容易抓到了濮阳缨却交给了萧元启、叔父荀白水进宫路上遇刺而他却出城去祭拜萧平章，错过了保护叔父的机会……

在《琅琊榜2》中出演“荀飞盏”，让张博感到非常幸运，一是源自于荀飞盏这个角色本身的厚度和魅力，二是在于这个剧组轻松愉快又非常专业的创作氛围。

荀飞盏在张博的演绎下，不仅是一个忠义之士，还有悲悯之心。

第23集太子遇险，荀飞盏孤身营救，他飞身打掉宫女手中利器，剑指刺客。这位身为夜凌子的宫女对荀飞盏说：“我等夜凌子原本同你一样，也是有故国家园的。”此时，荀飞盏的眼神中不仅仅有对刺客的仇恨，还有对夜凌子心中执念的悲悯，“这些身负国仇家恨的人既可怜又可怕。”

戏里，荀飞盏和濮阳缨（郭京飞饰）是势不两立的死对头，戏外，张博和郭京飞是非常亲近的朋友。

当被问到是否想尝试郭京飞饰演的“濮阳缨”一角时，张博觉得自己绝对演不来，郭京飞把这个角色拿捏得非常精准，“跟郭京飞对戏很舒服，我们经常会有很多现挂的东西，互相垫戏，以保证这场戏会更顺、更好看。”

《琅琊榜2》拍了4个多月，张博还在剧组跨了年，关于荀飞盏最后的结局，他提供了很多自己的想法。“孔笙导演非常喜欢有想法的演员，从开机那天孔导就告诉我们，来到这个剧组只管好好拍戏就成，不用着急，大家要齐心协力完成一部能留得下来的作品。”

为了拍好《琅琊榜2》，孔笙、李雪导演一门心思扑在戏上。“跟北燕使臣在大殿上比武的那场戏，因为演员实在太多，是A、B两组合拍的，一共用了7台机器。我的戏份拍完之后，到监视器那边找导演，发现孔笙、李雪两位导演都不见了，原来他们两位跑到前面当摄影去了，扛着机器在拍。”

只有好戏才能留下来，经得起时间的检验

一部优秀的电视剧作品，除了认真讲故事之外，还能够给观众提供一个反观己身的思考场域，一个复现人性幽深的镜像空间，《琅琊榜2》都做到了。

因为一直在马不停蹄地拍戏，张博还没有时间从头开始看剧，“等我有空了一定会认真追看《琅琊榜2》，因为这是一部能让观众有所思考，能留下来的好戏。我要欣赏剧中其他人的表演，这部戏中的每一个角色都功不可没。”

张博演过很多的帝王，《新三国》里年少机敏的孙权，《苍穹之昴》里阴郁寡欢的光绪，《孙子大传》中忍辱负重的勾践，《大秦帝国之崛起》中成熟老练的嬴稷。

尤其是在《大秦帝国之崛起》中，张博演的秦昭襄王嬴稷，从20多岁演到了75岁，完成了横跨半个世纪的年龄跨度，尤其是秦昭襄王嬴稷（老年状态）与秦惠文王嬴驷（青年状态）梦中相见的那场戏，令人震撼，“我和富大龙演完那场戏，全场的人都在为我们鼓掌，太过瘾了。”

《大秦帝国之崛起》

“拍《大秦帝国》的时候我才29岁，现在已经36岁了。”

回忆起拍《大秦帝国之崛起》的岁月，张博至今难忘，背大段大段的文言台词，还要记战国时期的地图和地名，是非常大的挑战和考验。

出道多年，张博饰演过很多角色，他从不延续自己的戏路，不设限，始终在不同的角色中体验生命的不同况味。“演员是我一生的职业，我演过拆地雷的，演过修飞机的，也演过各种各样的帝王，作为职业演员，我可以穿越古今，体味多样人生，这是一件非常幸福的事情。”

张博目前正在上海拍摄电视剧《大浦东》，而由他主演的剧集《乔家大院之光明之路》、《封神》、《谜·途》也将于今年陆续与观众见面。

【文/胡摩】







