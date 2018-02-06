在多部被Netflix买下海外发行权的国产网剧中，《反黑》于2月5日通过Netflix率先在全球195个国家和地区播出。









《反黑》率先上线Netflix



去年，优酷自制剧《白夜追凶》被Netflix买下海外发行权的消息引起热议。在此之后，该平台引发港剧热的《反黑》也被Netflix收入囊中。2月5日，《反黑》正式登陆Netflix，率先向全球195个国家和地区播出。据了解，《白夜追凶》也将于近期登陆Netflix。





去年9月22日《反黑》上线优酷，作为庆祝香港回归20周年的献礼之作，它凭借精良制作成为2017年的热门罪案网剧之一。收官后再次增长5亿 播放量，长尾效应显著。









这部剧讲述的是卧底探员陈凤翔(陈小春 饰)在破获一宗社团大案之后，转任文职八年后被反黑组重新招回，他加入以张少钧(陈国坤 饰)为首的反黑组团队与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令其一度进退两难。昔日小弟张志强已成黑社会头目，陈凤翔重出“江湖”在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。



剧中，陈小春“山鸡”变“凤凰”，身份也从黑帮“匪”变成白道“警”，除了这一层惊喜之外，更值得一提的是《反黑》集结了大批港片中的元老级演员，吴岱融、吴志雄、陈欣健、卢惠光、吴孟达、吴绮丽等一众香港老戏骨组成配角团，港味十足。









《反黑》以“新鲜感”和“旧情怀”让很多观众意犹未尽，如今，《反黑》率先上线Netflix在海外再次播出，一个正反两派相互厮杀，正义和邪恶对抗的故事将在全球展开。







文化出海，“超级剧集”拉高网剧制作水准



去年4月，阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁杨伟东打破媒介限制，首次提出“超级剧集”的概念，以有影响力的IP、有号召力的主创以及电影级制作作为超级剧集的衡量标准，意在提升对内容品质的要求，持续不断为用户输出高品质的内容。









从优酷2017暑期上线的《大军师司马懿之军师联盟》开始，平台接连推出《春风十里，不如你》、《白夜追凶》、《反黑》、《虎啸龙吟》等多部超级剧集，良好的口碑和高播放量已经成为这一类作品的标志。除了品质的影响力外，“超级剧集”也逐渐成为网剧行业的龙头制作。



《白夜追凶》豆瓣9.0创网剧评分记录，播放量超40亿成爆款剧典范，作为首部被Netflix买下海外发行权的国产网剧，让优酷的“超级剧集”战略成果初显。此后《反黑》同样被Netflix看中，也从另一方面证明这部网播港剧的吸引力。









2017年，除了优酷的《白夜追凶》《反黑》之外，还有《河神》《无证之罪》等多部剧相继出海。其实国产电视剧出海现象并不稀奇，早前的《李小龙传奇》《还珠格格》等多部经典剧集都在海外获得过很高的收视，近年的《琅琊榜》也获得国外观众青睐，充分说明海外观众对国内宫廷、武侠、神话剧集的喜爱。



而本次出海意义不同，被Netflix买下海外发行版权的几部网剧都是悬疑罪案题材，这一现象也证明国内影视剧品质的提升，让走出去的类型不再限制于过往的古装题材。



影视剧向来是国家文化对外输出的利器，从引进来到如何走出去，也是业内人士一直在考虑的问题。文化输出，关键是提升自身影视剧的品质。









以往国内观众热衷《黑镜》《权力的游戏》《神探夏洛克》等优质的英剧、美剧。现在，我们也有机会把自产的影视剧输出海外，使得双方的文化交流更加均衡。



“超级剧集”概念提出之后，一批好作品应运而生。网生内容脱下粗制滥造、品相不一的标签，逐渐向“精品”、“良心”、“爆款”等评价靠近。



“超级剧集”不仅仅是在推动行业向“精品”、“优质”发展，更是让影视剧从内容制作、宣发手段、商业盈利、文化输出等多角度进一步提升价值属性，进行全方位的改善。



2017年对网剧来讲是品质升级的重要转折点，2018年“超级剧集”将从内容、宣推、商业等不同角度做更多的创新与尝试，进一步推动行业良性发展。

