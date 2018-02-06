​来源：中国电影报

作者：猫 叔

本周是春节前最后一周，新片不仅数量少，而且也缺乏看点，最具竞争力的大概只有张歆艺自导自演的《泡芙小姐》。

这一周，其它新片还有诸如李成儒执导的喜剧《大导归来》，以及重映影片《龙凤斗》。

《大导归来》

喜剧片《大导归来》由李成儒执导并主演。影片主要讲述了李成儒所演的一名昔日大导演，在错综复杂的商业环境和电影创作环境里挣脱中找寻，上演了一出颇具喜剧色彩的故事。

2000年，李成儒因饰演《重案六组》中的曾克强获得北京影视春燕奖。而他在冯小刚的贺岁喜剧《大碗》中的那一长段台词——“我们做房地产的口号就是不求最好，但求最贵”至今依旧是经典。在《大导归来》中，李成儒将与“发小儿”王姬上演对手戏。





《龙凤斗》

本周六，杜琪峰执导，刘德华、郑秀文主演的爱情喜剧《龙凤斗》将重映。影片讲述了一对将偷窃珠宝作为人生乐趣的离婚夫妻重归于好的故事。影片曾于2004年10月14日在中国香港和内地同时上映，当年影片在内地收获票房累计1400万。

此外，本周上映的新片还有悬疑片《无迹可寻》《旁观者》和儿童片《疯狂熊孩子》等。

——重 点 影 片 ——

《泡芙小姐》

导演：张歆艺

主演：张歆艺/王栎鑫/谭维维/于莎莎

期待指数：★★★

《泡芙小姐》讲述的是一段关于“女追男”、“姐弟恋”的非典型爱情。剧情比较简单，一句话，就是海归女孩儿泡芙勇敢追求爱情的故事。这是张歆艺转型当导演的处女作，同时她也主演了这部影片。张歆艺把她生活中大大咧咧的豪爽性格嫁接在泡芙这个角色上。总体来看，本片不失为一部轻松爱情片。

——定档影片大全（持续更新中）——

上周定档的影片有：《邪不压正》《新乌龙院》《动物世界》《查理九世》《古墓丽影》和《青春24秒》。

李易峰《动物世界》定档6月29日

由韩延导演执导的电影《动物世界》将于6月29日全国上映。影片由李易峰、迈克尔·道格拉斯、周冬雨等主演，改编自讲谈社出版、福本伸行的漫画作品《赌博默示录》，讲述了郑开司因偿还借款，参加一场游轮上的神秘游戏。

姜文新片《邪不压正》定档暑期

姜文导演的第六部作品，也是他的“民国三部曲”的终章——新作《邪不压正》定档今年暑期。影片由姜文、彭于晏、廖凡、周韵、许晴等主演。影片讲述了十年前惨遭灭门逃往美国的李回到北平执行特工任务，并借机向仇人朱和山本复仇。李爱上裁缝巧，在巧的协助下李成功复仇，并使整个灭门事件和人物底细暴露世间。

《古墓丽影》3月16日中国内地同步北美上映

由华纳兄弟影片公司出品、根据同名经典游戏改编的动作冒险电影《古墓丽影：源起之战》将于3月16日同步北美公映。《古墓丽影：源起之战》讲述21岁的劳拉·克劳馥作为新人的首次探险，揭秘其从平凡女孩到强悍女神的成长历程。劳拉是影片的核心看点之一，《古墓丽影：源起之战》也大胆创新，打造最符合现代审美的全新劳拉。

《查理九世》定档7月13日

奇幻冒险电影《查理九世》将于7月13日上映。本片改编自雷欧幻像原创少年冒险系列小说，该小说累计销量达7000万册。导演王竞曾执导荣获东京电影节最佳影片提名的《万箭穿心》等多部优秀影片。《查理九世》是王竞首次执导奇幻类型的电影，与之前的作品风格大相径庭。

以下信息由中国电影发行放映协会提供。

由于影片定档信息变动较大，表内信息仅供参考。



















