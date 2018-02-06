



昨日，总局电视剧司2017年电视剧年选集出炉。这是官方对电视剧创作的一种表彰和引领。

按照时代划分，故事在1911年辛亥革命前发生为历史题材，1911年到1949年期间发生为民国题材，1949年以后发生为当代题材，这23部剧可以分为三类：

历史题材：《大军师司马懿之军师联盟》《于成龙》《那年花开月正圆》；



民国题材：《热血军旗》《最后一张签证》《白鹿原》《林海雪原》《爱人同志》；



当代题材：《我的1997》《青恋》《索玛花开》《深海利剑》《我们的少年时代》《人民的名义》《鸡毛飞上天》《我的前半生》《猎场》《情满四合院》《生逢灿烂的日子》《亲爱的她们》《继承人》《外科风云》《急诊科医生》。

这些剧或多或少都看过，看得准、说得清的我们就来个一句话点评：

《深海利剑》：青春热血，军人许国。



《大军师司马懿之军师联盟》：跪着的人如何站起来，别人手中刀如何成为执刀人。



《白鹿原》：乡约文化的坚韧顽强，救人杀人，有力无力，全在这儿了。



《于成龙》：45岁出山报国，内圣外王成就大贤。



《最后一张签证》：弱国无外交，普世有良知。



《林海雪原》：红色经典闪闪有人爱，土匪大军个个选对角。







《那年花开月正圆》：秦商人有大义，大女主有收视。







《人民的名义》：重要的是教育官员，关键的是收揽人心。







《鸡毛飞上天》：传奇落了地，奋斗精神生了根。

《我的前半生》：纷纷扰扰情感纠葛，总有一款击中你心。



《猎场》：猎人先猎心，情场如战场。



《情满四合院》：傻柱不傻，京味儿剧发新芽。



《生逢灿烂的日子》：怀旧、情感、商战，70后来路尽收眼底。





《继承人》：律政剧火种不灭。











《外科风云》：温暖而明亮，医家有仁心。



《急诊科医生》：互相砥砺，互为医生，在乱哄哄的世界里济世救人。





【文/五指山】