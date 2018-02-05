最近，石原里美又火了一把。

自2014年在《失恋巧克力职人》中出演甜蜜小恶魔的形象后，石原里美的妆容和服饰就成为女孩们讨论的热点。2016年，她又凭借时髦的“校阅女孩”一角成为货真价实的带货女王，剧中许多服饰在剧集播出期间全面卖断货，网上甚至还掀起过一阵“石原里美穿搭学”的热潮。









随着新剧《Unnatural》的走红，石原里美再次成为焦点人物，只是这次石原以理性、朴素的职业女法医形象出现，与时尚元素不再有任何关系。

《Unnatural》讲述了在“非自然死亡原因研究所”（简称UDI）任职的法医三澄美琴（石原里美饰）探查死者真正死因的故事。









本剧的专业性、悬疑性和社会性自然是成就其高口碑的原因，但石原里美所塑造的专业而“普通”的女法医形象也功不可没。

我所说的“普通”是指彻底褪去职业光环，从形象、职场、爱情到人生观，都双脚沾地，和其他普通上班族一样。这种“普通”，增强了整部剧的真实感和专业性，令很多人感同身受。

女主三澄是一名职业法医，她的工作日常是解剖遗体并查明死因，工作紧张、繁忙。在日本，这份工作被外人称作“7k”，即日文发音都是“k”开头的7个形容词：危险、脏、累、规矩严格、无休假、不化妆、结不了婚。

这样的工作性质和工作环境，使得三澄不可能花费太多时间精力去打理个人形象。她就和所有工作忙碌的上班族一样，到了单位穿工作装，妆容简单，下了班私服简约休闲，偶尔熬夜加班时还会顶着一片油腻腻的刘海，只有约会或出席重要场合，她才会认真打扮。







这个模样的她我特别喜欢。因为剧中没有为了凸显她拼命工作，而硬生生做出邋里邋遢的模样；也没有为了“带货”，让一个职业女法医穿得精致时尚，即便私服也没有。





一眼看去，她就是上下班地铁里那种很普通的女性（请忽略颜值）。

剧中对女性在职场状态的描述亦如此。

从设定来讲，三澄既不是初入职场的菜鸟，也不是天下无敌的业界精英，她只是一个有点经验、事业正在上升期的普通法医。她的工作氛围也不是外人想象中的沉闷、压抑，当然，工作环境也与高大上一点不沾边，只有简洁的几张办公桌和相关仪器。

她会一边工作一边和同事聊热点新闻，开着无关紧要的玩笑，研究室里常常笑声不断。



她认真努力地完成每一个工作，为了完成工作在办公室通宵查找资料，也会为了求证真相，一趟趟跑现场，做实验。

甚至为了赶时间，直接在大街上穿裤子。

工作时专业的手法和条理清晰的分析令人折服。

我最喜欢的是她在法医理性思维中的那一点感性。



普通人对法医常常会存在一种偏见，以为每日和尸体打交道的他们会把生命看得很轻。但其实恰恰相反，正因为看到了太多的死亡，他们对生命充满敬意。







第一集中，当死者家属被网络暴力攻击时，完成本职工作的三澄本可以转身离去，但她却坚定地要求公布真相。



因为她希望能恢复死者的名誉，使得他们的家人可以继续生活。这种女性的感性和柔软，使得法医这个职业温暖了许多。



在这部剧中，看不到职场政治的血腥残酷，也没有隔着滤镜的光鲜亮丽，更没有各种上不得台面的肮脏龌龊，就是一个普通女性的职场日常——认真工作、积极生活。我认为这恰恰是本剧值得赞赏的地方，不妖魔化，不刻意制造冲突，这种有点“平淡”的真实感极其难得。

从《杜拉拉升职记》杀入影视圈后，职场剧成为国产剧中很受欢迎的一个类型，职场从此也被套上了光环，残酷与高大上并存，光彩夺目，却冰冷得没有一丝人情味。

职业女性们也同样头顶光环，智商高、条件好。这种表现非常具体地呈现在形象上：表情傲气、眼神凌厉、攻气十足，而且总是奢侈品不离手、恨天高不离脚。各个都像《穿Prada的女魔头》里的Miranda，一句话就能决定对方升职加薪或卷铺盖走人。

十几岁时，我们对这种“职业剧”心向往之，以为长大工作后，就能傲视天下；刚工作时再看，还能心存幻想，以为自己跳到高大上的外企，一切都能柳暗花明；三十岁时，我们对挂着“职业”两个字的剧却只能付之一笑。





因为在职场历练过的人都太清楚，这些作品对职场的描述，缺乏真实，缺乏生活，被过分精英化的职业女性也无法被当作一个活生生的人去看待。

反观三澄，她没有值得炫耀的背景，工作环境简简单单，爱情也普通得就像坐在你旁边的同事。

尽管由于三澄工作的突发状况较多，导致这段感情无疾而终，但她对爱情的认真和向往与普通人没有区别。比如她会在约会前洗澡除去工作中的味道，她谈起男友时一脸的甜蜜，分手后令人心疼的忧伤和落寞。

这些都让很多女性观众感同身受。

职业女性就是如此，她们没有什么令人仰视的过人之处，也不是铜皮铁骨、无坚不摧的。她们热爱工作、热爱生活，并一直在艰难维持二者间的平衡。





《unnatural》塑造了一个围绕自己的事业、生活、原则而存在的独立女性，这才是真实、鲜活的职业女性。





【文/小熊星】

