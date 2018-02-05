中国的都市生活剧，一般都以商业广告式的唯美画风，给正处于社会转型期的观众提供一种关于美好生活的想象。看惯了荧屏上的时尚摩登，一部各方面更加接地气的都市剧竟然会人感到惊喜，正在央视八套黄金档播出的《幸福起航》就是这样一部剧。

年关将近，在都市打拼的年轻人又要回到故乡。在当下的中国社会，“近乡情更怯”有了另外一层含义。一桌温情可口的团圆饭之后，两代人在价值观方面的裂隙总会浮现，少不了争吵。这部围绕两代人在婚恋观、家庭观、个人奋斗等方面矛盾展开的电视剧在这个档口播出，多少有点春节返乡议题“风向标”的意味。

《幸福起航》是刘国权执导的都市轻喜剧。这部剧既有李光洁、张檬、郭家铭这样的实力派青年演员，又有杨立新、倪大红、李勤勤这样的老戏骨加盟。在探讨“拼爹”“大城市户口”“未婚先孕”等严肃社会话题的同时，《幸福起航》整体风格轻松愉悦，并没有那么沉重。

假结婚、真缘分

在故事开篇，李光洁饰演的钱途和张檬饰演的吴靓都遭遇了人生的重大转折。作为一名落魄的主持人，钱途奋斗多年依然没有取得成功，妻子凌秋叶（杨雪 饰）因为钱途一直不能接解决孩子户口问题而和他离婚。深爱着秋叶的钱途，希望通过买房落户来挽回自己的爱情。





通过有意设置的平行剪辑，吴靓作为银行副行长的千金小姐，也同时和男友分手，原因是吴靓的行长父亲无法再帮助其男友晋升。然而分手后不久，吴靓就意外发现自己怀孕了。作为一个单亲家庭长大的孩子，吴靓对于生命有种执念，她虽然痛恨被男友抛弃，但还是决定把孩子生下来。

一次意外事件，钱途和吴靓这对欢喜冤家揪扯在一起。看起来从无往来的两个人却是世交，父辈的恩怨导致两人互不相识。一个为解决儿子“北京户口”焦头烂额，一个为了向严厉的父亲隐瞒 “未婚先孕”的事实，陷入困境的两个人决定通过“假结婚”各取所需。

横在这对“假夫妻”之间的还有一个富二代孙大卫（郭家铭 饰）。他是钱途的发小，也是吴靓的追求者。三个人的父辈当年曾经一起在东北插过队，但也只有孙大卫和另外两人有单线联系，孙大卫怨恨钱途抢了自己的女神，对他十分不满。钱途和吴靓是抱团取暖的“协议婚姻”，孙大卫对吴靓却是长期的单相思，三人之间的微妙关系推动着故事发展。

“协议婚姻”的呈现在中国影视剧中还不多见。在新恒结衣主演的日剧《逃避虽可耻但有用》中，就出现了和“协议婚姻”类似的“契约婚姻”。该剧讲述研究生毕业却找不到工作的森山实栗选择与上班族津崎“契约结婚”，以主妇作为自己职业，二人在共同生活中领悟爱情真谛。





比起日剧的“脑洞”，《幸福起航》中钱途、吴靓的“协议婚姻”显然有着更多的“实用主义”，但相互嫌弃的两人已经在相处中逐渐改变对对方的态度。当双方父母听说两人“假结婚”，对两人进行“审讯”时，钱途和吴靓已经在半真半假中互诉衷肠。

吴靓说，“我喜欢他是因为他有梦想，敢于为了梦想而去拼搏。为了秋叶和多多能够更好地生活，他从来没有停止过努力和奋斗。”钱途则表示，“表面上看吴靓是一个骄傲任性的千金大小姐，但其实她是一个敢爱敢恨的傻丫头。虽然给不了最好的，但能够给她最需要的尊重和理解。”

当钱途和前妻秋叶渐行渐远之后，他和吴靓这对欢喜冤家多半是要假戏真做、幸福起航了。

穷爸爸、富爸爸

“我从童年的方向，看到的永远是你的背影。沿着通向君主的道路，你放牧乌云和羊群。雄辩的风带来洪水，胡同的逻辑深入人心。你召唤我成为儿子，我追随你成为父亲。”

北岛的《给父亲》中的这几句诗，总会在父亲节时广泛传播于社交网站。随着中国社会的剧变，“父亲”这两字，已经不仅仅意味是一种亲情的传递，更多是一种社会资源的继承和延伸。《幸福起航》原名《百炼成爹》，正是对“拼爹”这种社会现象进行的认真探讨。

剧中的三位父亲都具有一定的典型性，杨立新饰演的吴治军是“官”——银行行长，张潮饰演的孙连胜是“商”，倪大红饰演的钱大广则是“民”。三位父亲都对子女倾注了关爱，但他们的子女却有各自的苦恼。

钱途因为出身平凡，在事业上也发展得很不顺利，就连妻子也因为孩子上学问题和他离婚，在跟孙大卫“我在起点上就输给了你”的宣泄中，能够感受他“恨爹不成钢”的抱怨。吴靓从小被父亲管束，连工作也被安排在体制内的银行，她一直希望逃出牢笼，活出真我。而孙大卫虽然有一个有钱的父亲，但是复杂的家庭关系，却让他深陷家产纠纷这种“豪门争斗”。

吴志军（杨立新 饰）和钱大广（倪大红 饰）是剧中的一对活宝，他们是年轻时的情敌，也因为不同的社会地位和性格而互相看不惯。两人针对“拼爹”进行了一次辩论。钱大广认为“拼爹”是不良习气，不管家庭条件如何，更应该鼓励孩子自我奋斗。吴志军却反问“有了我这个老爸，她可以少奋斗30年，作为孩子，中了这样的大奖，难道不应该感到高兴吗？”

一直看不惯女儿跟了一个“离异带着孩子的二手男人”，吴志军总是千方百计希望通过利益交换促使钱途远离女儿吴靓。钱途为了能够接近前妻，通过吴志军的关系进入她所在的公司的管理层。与此同时，吴靓为了实现个人价值，毅然从银行辞职，准备开始创业。





在阴差阳错的误会中，拥有“穷爸爸”的钱途开始了“拼爹”，拥有“富爸爸”的吴靓开始自强。两人上演了一次电视剧版的“变形记”。价值观碰撞会影响两代人的关系，但最终他们会互相理解，进而实现和解。

作为《幸福起航》的男主，李光洁饰演的钱途既是一个儿子，也是一位父亲。相信经过生活的起起伏伏，他最终能领会幸福的真谛，通过自己的方式完成父亲精神的传承：“你召唤我成为儿子，我追随你成为父亲。”

在剧中，钱途主持的电视节目名字叫“幸福终点站”，这是一个围绕“什么是幸福”展开的访谈节目，其实也是《幸福起航》这部剧的核心所在。作为人们对于美好生活的感知，幸福自然不单单体现在物质层面，还应该包括精神层面的爱与被爱、尊重、自我实现等价值。

《幸福起航》就像一系列关于都市年轻人生活的“幸福课”，看过这部剧的观众多多少少会从中受益。

【文/西西弗】