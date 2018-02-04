“从前车马很慢，书信很慢，一生只够爱一个人。如今飞机，高铁，一日三乘；微信、邮件光速回复，一次爱一个人就叫忠诚”。

这段脱胎于木心名诗《从前慢》的话，是正在东方卫视和江苏卫视火热播出的《恋爱先生》的卷首语。不言而喻，这部剧讲的是恋爱故事。



《恋爱先生》由导演姚晓峰执导，靳东、江疏影、辛芷蕾、李乃文、宋妍霏等主演。自开播后，便掀起了一股关于爱情的讨论热度，观众们思考剧中人爱情观的同时，也在反思自身的爱情。就在这股热潮不断升温的时候，我们与导演姚晓峰进行了一番对话。

《恋爱先生》导演姚晓峰





服装造型颠覆旧有的人设



《恋爱先生》讲述了高端牙科诊所的牙医程皓（靳东 饰）业余时间经常帮别人出谋划策追女孩，但他是一个有着无数爱情理论却极度缺乏爱情实践的人。罗玥（江疏影 饰）偶遇程皓，两人不断上演冤家路窄的戏码。



程皓的合伙人张铭阳（李乃文 饰）动了真心让程皓帮忙追一个女孩，而这个女孩竟是程皓曾经的暗恋对象顾遥（辛芷蕾 饰）。程皓的朋友邹北业（田雨 饰）则让程皓出主意追女模特乔依林（宋妍霏 饰）。







在很多观众看来，靳东一直是高富帅、大暖男的形象，跟程皓有一定的距离。江疏影是校花系，或者性感女郎，跟罗玥这个“霸道屌丝”也不太像。



但其实这是导演开拍之初就决定好了的，就是要给观众不一样的感觉。姚晓峰导演一贯相信场景和造型能够帮助演员尽快进入角色，理解剧情，甚至脱胎换骨，所以请来自己的好友张叔平掌舵《恋爱先生》的服装造型。



张叔平作为电影界的造型大师，多次获得香港电影金像奖最佳美术指导奖。担任过《花样年华》、《一代宗师》、《让子弹飞》等多部经典影片的美术指导和服装设计，有着敏锐的美学直觉和艺术把控能力。







对于男一号靳东，为了打破他留给观众的惯有印象，最大的变化给他做了新的发型设计。在姚晓峰导演看来，靳东身上是带有休·格兰特气质的演员，所以在造型上就往休·格兰特的方向靠拢。最初靳东对这个设计不大适应，在拍摄中他一度想过恢复自己之前的造型，但是在导演的鼓励下，他还是坚持了下来。实际上造型是最直观的体现，如果变来变去，是会给观众带来困惑的。





姚晓峰导演和靳东



改变一个人最好的方式是改变他的外表。不光是靳东，江疏影、辛芷蕾在剧中的形象相比以前都有了较大改变。



江疏影饰演的罗玥出身低微，但一直想改变自己的命运，外表看起来霸道，但内心并不强大。过去江疏影给观众的印象要么是清纯校花，要么是《好先生》里的“烈焰红唇”。但这回做了平民化的造型，尤其那个不屈的“冲天揪”，以饱受情伤、专治渣男的形象示人之后，让人眼前一亮。





姚晓峰导演和江疏影



剧中，辛芷蕾饰演的顾遥给人大女人的感觉。辛芷蕾有一种内在的性感，在她过往的影视作品里，这种性感是藏着的，而这次通过造型的改变得到了充分展示，衣服该去袖去袖，该深V就深V，充分诠释了人物大方美丽的一面。





李乃文和辛芷蕾



这部剧摒弃了以往直接和大牌服装合作的方式，采用的是先采购成衣，然后张叔平带着团队根据人物气质再加工改动，使得服装和剧中人物更为贴合。靳东的小圆帽，李乃文的修身西装，都和人物性格匹配。



以往古装戏讲究服装造型，但是现代戏往往会忽略，《恋爱先生》则不一样，导演特别强调服装造型要和剧中人物的气质要搭调，为此投入了很多资金。据了解，《恋爱先生》花在服装上的钱，相比其他现代戏多了一倍。



其实，很多现代戏的人物和造型是有一些脱节的，因为明星容易被人设绑架，很多时候他们不愿意去突破。导演姚晓峰一贯不赞成这种玩法，所以在拍戏的过程中，他总是有意识地去破除演员身上的固有标签，力求给观众带来全新的观感。







美术置景打造生活中的梦幻感





剧中的牙科诊所高大上，内部装饰带着些科幻风格。很多观众在看时，第一反应往往是，现实生活中真有这样的诊所么？







“我们想让它有些科技感、现代感，这不是一个完全落地的纯现实主义作品，要虚实结合，毕竟纯特技的表现会太虚假。”





牙科诊所内饰







一部现代戏除了反映当下以外，也要提升观众的审美品味，提高观众对未来的向往，这是姚晓峰导演在创作时始终秉承的一个原则。《恋爱先生》的拍摄取景辗转三国，除了中国之外，还去了比利时和美国，就是为了尽可能真实地寻求一种爱情的浪漫气息，这种气息是有助于审美提升的。





星空造型的爱情密室



星空造型的爱情密室是本剧的一大创意。因为它是一个思维的展现，所以整个布景有一种梦幻的表达，给人不一样的感觉。在考虑这个场景的最终呈现时，加了一定的特效，有意识向科幻的方向靠拢。密室也设计了几种方案，有中式的也有西式的，在反复比较之后，主创们最终还是敲定了星空的造型。“每个人对未来生活都有向往，那么人在什么时候会展开对生活的美好幻想呢？一定是在浩瀚的星空下。那些幻想也许目前没有达到，但是内心会是十分向往的。”









好的布景有助于剧中氛围的营造，智能家居、科幻风格，让《恋爱先生》在接近现实的同时又拉开了一点距离，若即若离之间，用高大上的场景点明了都市中产阶级的追求。正是因为目前没有实现，所以这份追求才更显可贵。



整部剧里，人们对美好生活的幻想贯穿始终，所以说那个牙科诊所是一个理想中的医院，它的整个氛围是在现实中生发又有所拔高的。



这样的美术置景同样花费不少，相比同类剧两三百万的花费，《恋爱先生》要多出一百多万的布景费用，但正是有了这些投入，才让剧中有了梦幻般地呈现。





反差和巧合增加宿命感



剧中程皓这个角色有很大争议性。他是一个爱情理论和实践严重脱节的人，嘴上说起谈恋爱来口若悬河，可是行动上却是一个新手。很多人会怀疑这样的人物是否真实？







“我就是这样的人啊，程皓身上有我的影子”，姚晓峰导演笑着说，“没有不可信的，程皓是一个在生活中内向而又腼腆的人，很难打开自己。他的内心打开之后受挫了，就会完全封闭自己，封闭是很容易的。但是封闭不代表自己不追求美好，很多作家就是，外在木讷，内心奔放，才有艺术感染力。”



巧合在《恋爱先生》里占有很大的比重，在国外能在酒店上偶遇，坐个飞机也能坐成敌人，回国之后兜兜转转总是打照面，甚至女主搬个家都能搬到男主的父亲家对面，让人不禁感慨“人生何处不相逢”。另外，即使两个人没有碰面，也会利用剪辑手法让两人在镜头里同框。







对于这样设置是否会过于戏剧化，姚晓峰导演有另一番解释，“人生就是两条轨迹，有时相交有时平行。生活远远高于艺术，高于创作者的想象。正是这种对生活戏剧性的描摹，使得《恋爱先生》是一部都市爱情剧的同时，还增加了一点宿命感，丰富了整部剧的维度。”



《恋爱先生》里面涉及了海归、“网红”、“网络暴力”等诸多元素，涵盖了现实生活中的很多热点，也关照了很多人群，力求引发不同观众群体的共鸣。









《恋爱先生》是姚晓峰导演继《小丈夫》之后的最新作品，相比以往的创作速度，这次的等待时间是有点长的。姚晓峰导演表示这一年多的时间里，创作暂时放了放，因为在都市情感剧上他一直想寻求突破，找到新的嫁接。



对于未来一段的创作，拍过《虎妈猫爸》的姚晓峰导演表示将会继续关注教育，未来的创作可以看作他对教育思考的延续。姚晓峰导演还透露，新剧的剧本是关于留学生的，是以他和家人的经历为蓝本创作的，也算是完成个人的一个心愿。不过这次不单单是再拍一部剧，而是有计划把它做成一个关于教育的系列作品，来表达自己对于教育问题的思考。





【采访/李星文 撰稿/赵春晖】

