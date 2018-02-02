​近日，由同名小说改编的电视剧《凤囚凰》播出，一片吐槽声纷涌而至，其中对女主角的发型和男主角的颜值争议最多，仔细一看，女主角怎么又是关晓彤呢？

为什么说又？数数近来惹得大众齐齐吐槽的剧，基本上都有关晓彤的身影，比如《极光之恋》《轩辕剑之汉之云》《九州·天空城》等，昔日颇受好评的“国民闺女”这是怎么了？

其实，细细数下来，还有不少类似的演员，即曾有过备受好评的角色，但此后演起烂片来有如排山倒海之势，一发不可收拾。

先从关晓彤说起。

印象中，她一直以漂亮可爱的形象示人，尤其是《好先生》中的彭佳禾，既有表面上的叛逆冷漠，又有不小心展露出的脆弱敏感，哭起来更是万分惹人心疼。

因童星出道，演过不少人的女儿，故被冠以“国民闺女”的称号。不过，之前的她还是小鲜花中的演技担当，流量相对平庸。

自鹿晗公布与关晓彤的恋爱后，这个97年的小女孩才被推到风口浪尖上，一举一动都备受关注。自然，她主演的剧也不例外。

由于自身获得的极大关注度，她主演的作品得以扎堆开播，而接连的品质不佳，很容易给人一种总演烂片的感觉。

很明显，关晓彤的演技有很强的可塑性，与有实力的主创团队和演员合作，在他们的调教下，她可以交出很不错的成绩，但相反地，若没有人提点，剧本又成色不好的话，她的表演就成了一场灾难。这恰恰说明了演员会挑剧本的能力有多重要，但对现阶段的关晓彤来说，这种能力还有待提升。

这里插播一个人，那就是与《凤囚凰》同期的另一部备受争议的剧——新版《寻秦记》中的陈翔。

撇开他身上的八卦色彩，单看作品，他貌似没有演过多出彩的角色，且出演的影视剧，大多评分和口碑都不好，比如《奇星记之鲜衣怒马少年时》、于正版《神雕侠侣》、《寻找爱的冒险》、《落跑甜心》等。歌手跨界演员这口饭，不好吃啊。

再是与关晓彤合作主演《极光之恋》的马可。

2015年，仙侠剧《花千骨》播出，虽评价褒贬不一，但谁都不能否认其获得的市场上的成功，让一众新人演员爆火，比如马可、安悦溪、徐海乔等等。其中，“杀姐姐”可谓最为观众喜欢的角色，马可也成为这几个新人演员中获益最大的一个，圈粉无数，一跃成为当红流量小生。

不过，此后他参演的作品不论是口碑还是热度都一言难尽，包括《麻辣变形计》《重生之名流巨星》《思美人》《寻找前世之旅》，以及前段时间被众人吐槽的《极光之恋》。

这其中，《重生之名流巨星》因题材较为新颖，人物关系也比较受网络观众喜欢，获得了一些热度，但马可饰演的云修口碑却并不如人意，反而是徐海乔的封景因邪魅入骨获得了不少迷妹好评。

也因此，马可自“杀姐姐”爆火后，这将近三年的时间里，热度渐低，毕竟人气这种东西还是比较飘渺的，一不注意便会从手中溜走。一个演员，还是要以角色说话。

同样的情况，也发生在王大陆身上。

想当年，一部《我的少女时代》，痞帅痞帅的王大陆多招人喜欢，现如今，他那标志性的露齿笑，已经成了很多人眼中“出戏”的代名词。

在前段时间上映的《英雄本色2018》中，王大陆饰演马柯，对标的是周润发的“小马哥”，但两者相差甚远，完全无法比较。当然，这个角色在新版中的“智商欠费”不能算作演员的锅，但浮夸、逗比、做作这些特质都是王大陆赋予这个它的。

王大陆的“大嘴”被作为标签说了太久，甚至应用到自己所演的角色上，时间长了难免让人生厌。可能有人会说，那是天生无法改变的外貌，是，但既然拿出来营销了，还好意思只单纯地作为自己五官的一部分吗？

不仅如此，自《我的少女时代》火爆内地后，王大陆接演的角色，大多都是一个套路，《铁道飞虎》《鲛珠传》无一例外。而且，这些作品大多都口碑不佳。

当然，这其中肯定有台湾演员在内地发展的不顺畅的原因，但更多的，应该还是演员对自身的规划和表演能力所致吧。

刘亦菲也不得不提。

想当年，虽然她常被人叫“花瓶”，但荧屏上的王语嫣（《天龙八部》）、赵灵儿（《仙剑奇侠传》）、小龙女（《神雕侠侣》）都各有各的特色，灵气逼人，真不负“天仙”之称。后来，也许是为了追求更高的位置，也许是为了打破观众对自己的单一形象认知，刘亦菲走上了大银幕之路。从此，悲剧开始了。

《铜雀台》《露水红颜》《第三种爱情》《白幽灵传奇之绝命逃亡》《夜孔雀》《致青春·原来你还在这里》《三生三世十里桃花》……你几乎找不到一部不烂的。

比选片能力更惨不忍睹的，是要么面无表情，要么咆哮的演技，情绪切换极端，仿佛完全不需要过渡，让人感受不到她内心的波动。是，说的就是她在电影《三生三世十里桃花》里饰演的白浅。

在电视剧《三生三世十里桃花》里同样饰演了白浅的杨幂也值得一提。

在《宫锁心玉》之前，杨幂是个颇有灵气的演员，《神雕侠侣》里的小郭襄，《王昭君》中的女主王昭君，《聊斋志异之小倩》中的聂小倩，《仙剑奇侠传3》里一人分饰雪见和夕瑶等等，都获得诸多好评。

《宫锁心玉》给她带来了前所未有的关注和流量，但也从此让她发生了天翻地覆的改变，接演了《孤岛惊魂》、《小时代》系列、《古剑奇谭》、电影《何以笙箫默》、《怦然星动》等一系列只见流量不见演技提升反而有所退步的作品。

为什么说这些是《宫锁心玉》带给她的呢？是因为这部剧让她看到了流量、热度对一个明星的重要性，她越来越懂得营销自己，通过各种方式让自己变成了现在的热搜体质。可能对她来说，曝光率比一部片子的质量更重要吧。

不过，在有了如今的粉丝基础后，她自身也可能意识到作品才是一个演员被记住的最佳方式，否则也不会有《我是证人》《逆时营救》这些希望磨练演技的作品，不过效果并不如意，毕竟演技是要靠积累提升的，并不是接演有挑战性的角色就可以完成的。

还有个小编一直觉得很可惜的姑娘，就是杨蓉。

她自出道后，便一直处于边边角角的位置，获得的关注并不多，签约于正工作室以后，曝光率上去了，作品质量却一直原地打转：《宫锁连城》、于正版《笑傲江湖》、《大汉情缘之云中歌》、《美人制造》、《新猛龙过江》、《飞刀又见飞刀》、《美人为馅》……

在网综《明星大侦探》中，杨蓉作为玩家出现过几期，虽然是综艺节目，但她也从不浪费可以表演的机会，且表现亮眼。虽然因为表现欲过强，招来一些骂声，但她在其中的造型、演技还是值得肯定的。

如果有更多好的演绎机会，杨蓉具备做一个好演员的素质。祝好吧。

【文/jin】



