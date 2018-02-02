“想要蹚过生活这条变幻多端的河流，我们唯有挽起裤脚，下到河底，小心翼翼摸着石头过河，用时间和心去体验，才能知道水深水浅。”

这是《我的青春遇见你》男主陈也的生活感悟。这部湖南卫视的开年戏，以小夫妻陈也、李招娣为核心人物，勾勒出1990年代普通人日常生活的剪影，折射出中国社会转型期的阵痛与变革。

《我的青春遇见你》改编自滕肖澜的小说《城里的月光》，由李木戈执导，崔冉、于帆编剧，魏千翔、姜妍、张小磊、姚安濂、杨壹童、杨彤等主演。这部剧自播出以来口碑、收视、网播量持续上涨，CSM全国网和城域收视稳居第1，网络播放量累计突破30亿，豆瓣评分7.5分，充分说明其人物、情感、故事在很大程度上真正走进了观众内心。

在这部剧大结局之际，我们与制片人赵文靖对话，听她分享如何在影像中复刻那些回不去的旧时光。

制片人赵文靖

思辨精神与时代侧影：从细节处营造1990年代氛围，柴米油盐中蕴含生活哲学

滕肖澜的长篇小说《城里的月光》出版于2008年，她用白描的手法书写了一对上海小夫妻的日常生活，陈也和李招娣都是芸芸众生中非常不起眼的小人物，他们跟所有平凡夫妻一样，吵吵闹闹地相扶到老。

小说里人物的真实、纯粹、有趣、有温度，是赵文靖决定将这部小说影视化的重要原因。“故事发生的时代是中国社会的转型时期，1990年代是中国经济飞速发展的十年，人们的生活发生巨大变化，人物命运的跌宕起伏与悲欢离合，都与时代的发展变迁紧密地勾连在一起，我们希望以此人物和故事为基础，做一部有时代感、有人文关照，同时又与国家发展关联度较高的剧”，赵文靖表示。

从已播出的剧情中，我们可以轻易看出这部剧的人物、情感和故事都很丰富，用网状结构展现了多组人物生活群像。因此，从不同角度读解这部剧，能获得不同的内涵和时代侧影：既是一部小人物的青春成长生活轻喜剧，展现了十年跨度间小人物的生活奋斗史；也是一部社会剧，社会的话题性、发展变迁、价值观和社会风向都在剧中有所体现；还是一部有温度的情怀剧，它不仅关照人物、关照社会，还关照现实、关照未来。

制片人赵文靖表示，“我相信好剧的作用是润物细无声的，剧中既有立得住的人物，也有一些时代的高度和历史的厚度，能让人哭着笑、笑着哭，充满生活哲学与思辨精神。这样的剧才是能够被留下来的。”

故事背景在1990年代，年代感的复原也是一大考验，只有真实的氛围营造才能让观众信服，从而产生共鸣。

据赵文靖介绍，为了还原真实的年代感，主创花了四五个月的时间筹备，一是要花大力气搜集和寻找1990年代的场景和物件；二是导演跟演员磨合，梳理清楚每个人物的脉络。

“我们是在上海拍的，为了真实感，我们一部分景是在原有的基础上改造，另一部分则完全是自己搭建的，比如说陈也和招娣新婚的澡堂子、裁缝铺、永丹门市部，都是搭的景；电影院是在衡山电影院实景的基础上重新加入了有年代感的元素，剪刀巷也是在实景基础上改造的。”

剧中无论是家里的客厅电视机、冰箱、空调、茶几、桌布、塑料花、电风扇、绿漆门还是卧室床头贴的王祖贤和小虎队、瓷娃娃、暖水瓶、双卡录音机、痰盂、脸盆、亚运会标志的T恤和跨栏背心等等，随处可见1990年代的时代烙印和生活印记。

怀旧生活剧对演员表演要求很高，角色的行为逻辑要符合年代背景，台词表达要自然生活化，同时还要诠释出角色的独特韵味。

赵文靖欣赏这部戏中每个演员的表演，“姜妍把招娣的纯真、俏皮、感性、可爱演绎得恰到好处，而魏千翔也让陈也的阳光、贫嘴、真诚、善良真实可感。”

陈也（魏千翔饰）没有弟弟陈昆的学霸光环，他就是芸芸众生中的普通人，是公路段上的修路工人，他的人生信念就是“过日子就像铺路一样，要踏踏实实一步一步来”，在1990年代国企改制的时代大潮下，他经历了下岗失业、炒股失败、身陷囹圄。

李招娣（姜妍饰）是剪刀巷著名裁缝李有才之女，是国营永丹皮鞋门市部的售货员，单纯善良，傻里傻气，她的婚姻观与妹妹来娣截然不同，来娣向往物质丰盛，招娣追求内心富足，最终姐妹二人都在生活的旅途中，有所得到和失去。

剧中的每个人都活得生机勃勃，正如北岛的诗所说：“那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。”他们盼望明天，相信未来会更好，相信通过努力奋斗就能获得更幸福美好的生活。

戏里很多情节趣味十足，人物感染力很强，并且骨子里散发出的幽默感和乐天精神，可以化解掉生活中的窘迫和尴尬，留下的都是人与人之间的温情，在柴米油盐中蕴含的，都是生活的哲学。

赵文靖表示，“它虽然讲述的是小人物的故事，但却有着大格局、大情感。这个戏似乎没有大开大合，但人物命运有起伏和成长，细节处处抓到了生活的真谛，能够让观众体会到人物细腻的情感变化和大时代背景下小人物的成长。”

选择回归与观照人心： 时尚 青春 怀旧，既扎根现实，也有飞扬的浪漫

《我的青春遇见你》是一部时尚的怀旧剧，在视觉效果上有很鲜明的特色，柔光笼罩的镜头中，时尚、青春、怀旧三元素巧妙地结合在一起。老物件和旧街景有1990年代的怀旧范儿，台词的语言风格、人物造型以及情感表达方式都有当代年轻人的色彩。

“怀旧是怀念旧时光的情感、情怀、人情味儿。我们想要做的就是一部有温度的剧，剧中人有热泪、热血、热情，能让观众感到温暖和感动。同时，我们既扎根现实，又有浪漫主义的情怀，把日常生活做了艺术化的处理，突出人物在时代浪潮中的悲欢与命运跌宕 。”

在流量剧、大制作盛行的时期，做这样一部小而精的剧，赵文靖是这样理解的，“这个剧相对于大家惯常理解的大演员、大制作来说算是反常规的项目。但反而能回归生活、回归情感、不套路。看这样的剧，需要细细品味，我们不走流量但想走入人心。”

其实，当代女性已经有回归纯粹情感的趋势和诉求，相对颜值、甜宠，她们对爱情的需求更注重开心、暖心，真诚与陪伴。《我的青春遇见你》想让观众在心灵上有情感共鸣，以此来满足当下人们的心理诉求。

从另一个角度来看，当下成功学到处都是，但大多数人的生活是知足常乐的心态，永远跌跌撞撞但永远保持对生活的热情和希望。

对此，赵文靖表示，“我们做这部剧就是选择一种回归、关照人心，这也是当下这个时代特别需求的东西。人们的情感价值观偏离了太久，到了应该回归的时候了。”

正因为这部剧让大家看到了这些，所以才能引起大规模共鸣。

剧中的小人物们在努力挣扎后依然保持着对生活的热爱和信心，这让观众能联想到自己的生活、家庭、爱情，从而获得共振。“这是我们做剧的目的，我们希望这部剧能让人有反思，重新思考生活的现实意义，比如生活应该怎样过，什么才是真正意义上的成功等等”，赵文靖说道。

新年伊始，暖系生活剧《我的青春遇见你》为今年的电视剧开了个好头。

【文/胡摩】



