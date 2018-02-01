​近日，由吴秀波、Angelababy领衔主演的都市时尚情感剧《欲望之城》发布了“望·城”版概念海报，以锁孔为矩探寻城市繁华的画面，暗示着拨开欲望、寻觅幸福的主题。这部剧围绕着全景公司的职场江湖，讲述了一群年轻人为事业奋斗、为爱情执着的故事。

《欲望之城》由新丽电视文化投资有限公司和霍尔果斯不二文化传媒有限公司出品，陈彤编剧，导演刘进执导，李小飚和陈筱伟任制片人，吴秀波、Angelababy领衔主演，任重、朱珠、倪虹洁、王阳、王艺哲、朱嘉琦、爱戴等主演，翟天临、张棪琰、马德钟、海一天等特别出演，程莉莎、张衣、施京明、朱茵、朱锐等友情客串。

讲城讲事更讲人 陈彤刘进致敬梦一代

《欲望之城》的故事发生在都市，供职于全景公司的林俪（Angelababy饰）为升职加薪实现职业理想而奋斗，唯一阻止她步伐的却是男友王阳（任重饰），而发起这场竞争的正是CEO乔娜（朱珠饰），从此，林俪和王阳屡陷情感矛盾，倒是因缘巧合结识的江年华（吴秀波饰）成了她越发聊得来的蓝颜好友，而江年华也从两人的相识中逐渐转运，昔日的失意者重新焕发了光芒。

这部聚焦爱情与事业的都市剧，力图在创作上既传承都市剧的经典元素，如职场江湖、情感关系、家庭生态等；又意欲创新性地突出重点，紧密联系当下时代的创业潮流、互联网发展、90后一代新青年职场心态等元素。

导演刘进在创作阐述中曾说：“我们拍摄《欲望之城》这部剧，就是要用经典的叙事语言来讲述一座城、一件事、一群人，并在这种如浮世绘般的记录中，挖掘出属于新一代的都市之美。”而编剧陈彤在谈到创作初衷时，则更为直白地表示：“这是一个关于欲望和幸福的故事。”

正如刚刚发布的“望·城”版概念海报一样，《欲望之城》的故事就是对当下怀揣梦想而奋斗的青年的致敬。面对一座灯火辉煌的都市，机会、幸福等统统摆在眼前，浩如星海，每一个人都需要找到属于自己的那把钥匙，打开锁孔，聚焦一点，才能从欲望都市中找到自己的奋斗之路，锁孔即是灯塔，万象归一的繁华才是值得追寻的幸福。

随着海报的发布，《欲望之城》也公布了一批角色剧照，吴秀波以旅途归来形象亮相，手持电话似有急事相问，而与Angelababy、海一天、朱珠三人的合照则透露了角色或温情、或惬意、或凝重的情感状态与日常生活；Angelababy干练精致的造型令人眼前一亮，她与吴秀波温柔相对，与任重在黄浦江畔约会的剧照暗示了林俪即将发生的情感经历；任重饰演的王阳以追求事业为重，电话工作的场景尽显职场风范；朱珠饰演了站在职场巅峰的乔娜，与吴秀波、马德钟等人上演着商场故事；倪虹洁饰演的靳小令与王阳饰演的李察既是夫妻，又是全景公司同事，夫妻散步的恩爱日常也似有故事；王艺哲、朱嘉琦饰演的丽莎和艾伦，是新一代职场新人；而友情出演该剧的翟天临、马德钟、海一天、爱戴、张棪琰等人也首度亮相，将在《欲望之城》中奉献各自精彩的表演。













吴秀波Angelababy频擦火花 无间合作诠释幸福之路

作为新丽经典都市剧《一仆二主》幕后创作班底的二度联手之作，《欲望之城》请来了吴秀波和Angelababy来分饰江年华、林俪两个重要角色，江年华是靠个人奋斗实现了财富自由的天使投资人，而林俪是斗志正旺的职场中坚派，两者都是这个创业潮时代中非常有代表性的角色，发生在他们身上的情感戏、商场戏显然更接地气，也充满了奋斗的正气。两人的合作也正如彼此角色的相互点燃般火花不断，在导演刘进看来，气质、形象都有高契合度的两人正是他眼中的江年华和林俪。

而对于首次合作的Angelababy，吴秀波对她的工作态度表示了肯定，表示不管是围读剧本的准备功课，还是现场拍戏的环节，“她应该都是很早就来，认真征询前辈的意见，对自己的表演精益求精。”

合作演戏之后，吴秀波也看到了Angelababy努力的成果，“她的每一场表演都让我觉得很优秀”。擅长塑造角色的导演刘进表示，“开拍以来，Angelababy对林俪的诠释渐入佳境，她这次的气质、心态、言谈都很有感染力，我是很期待的。”





目前，都市时尚情感剧《欲望之城》正在热拍中。







