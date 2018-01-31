2018年1月25日，电视剧《和平饭店》登陆浙江卫视，并且在爱奇艺、优酷、腾讯视频三大网络平台同步播出。这部剧以轻松幽默的悬疑基调讲述了上世纪30年代东北沦陷时期，一群神秘的客人被封锁在一家名为“和平饭店”的酒店中，生死博弈长达10天，改变了时局的故事。

《和平饭店》集结了雷佳音、陈数、李光洁在内的众多实力派演员，导演李骏擅长悬疑、推理类型，影像呈现也十足风格化。编剧张莱擅长开脑洞，追求意料之外，情理之中。这样两个幕后主导者，与一帮优质演员相结合，产生了一部豆瓣评分8.4的佳作。

挖空心思讲好故事

狭小的密闭空间，被逼到一起的各色人等，《和平饭店》在这方寸间着手演绎故事，当真是“螺蛳壳里做道场”。

人被逼到极致会发生什么样的变化？这是一个有趣的问题，可能大多数人很少会有这样的体验，但是在《和平饭店》里，所有的剧中人都处在一种极致的紧张状态。

王大顶（雷佳音 饰）很紧张，因为他是个土匪，还绑架过窦仕骁（李光洁 饰）的妻子，一旦被认出来，立刻会有性命之忧，而且还会连累陈佳影（陈数 饰）。

陈佳影也很紧张，身负重要任务，却被困在这个饭店里，自己暴露牺牲不要紧，可是没法完成组织交代的任务可就糟了，这让她焦虑不安。

各国的情报贩子也紧张。手里的机密该如何传递到饭店之外？在被封锁的饭店里会不会有对自己一方不利的情况发生？如何做才能浑水摸鱼获取最大的利益？他们的大脑保持着高度的紧张。

窦仕骁和日本人同样紧张，围绕和平饭店发生的一切是不是有什么阴谋？到底幕后主使想从中获取什么好处？因为对这些一无所知，所以内心感到不安，他们更紧张。

这么一个密闭的空间，各方势力暗藏其中，各怀鬼胎，牵动一场关乎世界格局的交锋，是国产谍战剧鲜有的设定。

谍战题材的作品一直很火，从早年的《潜伏》、《悬崖》，再到近来大热的《风筝》，都是谍战剧的精品。《和平饭店》不落窠臼，另辟蹊径，整个故事就在一间饭店里展开，别的地方不去，张莱编剧就这样把自己限定死了。

张莱在创作中不断推翻原有方案。一段剧情写出来之后，他还要再进行一次重构，从看似不可能的地方写出让人信服的东西。为了让观众感觉烧脑，张莱先“烧”了自己的脑。

对观众而言，这是新的观剧体验。因为《和平饭店》每集都会留一个扣，剧情的推进就是剧中人不断解扣又遇到新扣子的过程。

土匪王大顶是一个很有喜感的人物。作为一个高学历的土匪，每当剧情紧张的时刻，他总能见缝插针地调侃几句，用自己的机智和诙谐让观众乐出来，避免了观众因精神紧绷而疲劳。

对编剧而言，这是一个挑战自我的过程。整部戏都处于一种极致化的写作中，因为上来就把故事写死了，不逼自己一把，根本找不到解扣的钥匙。张莱表示，难点肯定有，但整个过程还算比较顺，没有大的停顿，一共写了两稿就成型了。

由于故事选取的讲述角度比较特殊，所以在创作过程中倒逼着编剧进行极致化的设计，结构越精巧，最后的剧情呈现就越吸引观众。同时，独特的结构也容易催生出独特的人物。

创作最怕雷同，而编剧张莱向来是力避雷同的。当年的《异镇》，谈身份暴露后的命运；如今的《和平饭店》，说绝地制胜逆境求生，都是这个道理。创作这条路，只有走前人未曾走过的道路，才能收获不一样的风景，毕竟类型剧都是“学我者生，似我者死”，没有独特的闪光点，谈不上“优秀”二字。

好的故事一定是诚意满满的，在细节上见分晓，在毫末处做文章。在拍摄过程中，剧组为了高度还原上世纪超豪华饭店的奢华与独特，不惜花费巨资搭建了两万多平米的和平饭店场景，耗时五个月，其中大堂、前台、房间、厨房、电梯等场景一应俱全，包括客房钥匙都是量身定制，可见这份精益求精的心态。

编剧张莱查阅了大量的资料，对历史细节做了还原。普通观众可能不会太注意，但对于熟悉伪满洲国历史的观众来说，从语言到器物到场景，可以看出创作者的用心和努力。

陈数饰演的陈佳影是潜伏在伪满洲国的地下工作者，她有着坚定的信念。而雷佳音饰演的王大顶，土匪出身加上受过高等教育的独特经历，让他有了足够智慧去分辨利害，内心的利己主义是根深蒂固的。李光洁饰演的窦仕骁信奉的是绝不出差错，对自己的本职工作有着极为苛刻的要求，所以面对疑问他有着追查到底的决心和勇气。如此三个人物，彼此碰撞出的火花，有着别样精彩。

不同风骨诠释人物魅力

如果说《和平饭店》跟以往谍战类型剧带给观众的感受有什么不同的话，恐怕就是剧中人的风骨。

在过往的谍战剧中，观众见惯了智商低下的日军军官，见惯了膝盖打弯对日本人逢迎谄媚的伪军，甚至也见惯了各类土匪草寇投奔抗日队伍。

可是我们好像从未见过这样的人物：敢于和日军宪兵队硬顶的伪满洲国警佐，自负高学历的土匪二当家，即使在危难中面对审讯自己的日本人还会出言调侃的地下工作者。

这部戏里的中国人，无论正反派，观众都可以从中找到智慧、狡猾、善良、信念……可唯独看不到半点猥琐和卑贱。那些过去惯有的印象不适合套用在这部电视剧上。

编剧张莱说：“我们写那段历史背景的故事，习惯于表达苦难、屈辱，这没有错，因为我们承受过，但十四年抗战我们胜利了，我们是战胜国，这是事实，可以为之骄傲，没必要遮遮掩掩。所以我更愿意骄傲地讲那个时代，讲我们的英雄。就像《和平饭店》，孤独的中国，如何在虎狼的环伺中突出重围。我不想弱化侵略者，那是自娱自乐，相反敌人很强悍，我们战胜敌人，单凭智商做不到、单凭勇气也做不到，必须两者合一，这需要信仰，利他、利众、利国的信仰，我们以弱敌强，最终取得胜利，靠的就是这种信仰。《和平饭店》全剧都在阐述这样的信仰，让我很骄傲，我希望人是有风骨的，这点我们的演员诠释得非常完美。”

在被问及当下这个时代我们是否还拥有这种风骨时，张莱表示：“我们这时代人往往把自己弄复杂了，把自己提纯了之后，就会发现这种风骨依旧留存在我们体内，我们基因里的东西是不会变的。”

这样乐观的观念观众也可以在观剧时体会到，无论是陈佳影对自身信仰的坚守，还是窦仕骁对自己工作负责到底的精神，其实都对这个时代有着某种借鉴意义。

当然，其中最能触动观众的，莫过于王大顶。王大顶是个机敏的人物，作为土匪有着狡猾的一面，而接受过高等教育的他，还带着几分机智。他谋求自保的时候像极了市井小民精明的市侩和算计，可是当他真正触及梦想时又开始变得义无反顾。他曾试图把问题推卸给社会和他人，但是最终有了直面自我的勇气。

这太像受困于生活的普通人了——被琐碎的小事磨平了棱角，自私的心态阻碍了成功的步伐——我们都是王大顶，可我们又都不是王大顶。当这个角色开始引发观众进行自我反思时，土匪也就不再是剧中模糊的土匪形象，而是生活中实实在在的人，因为在他身上，观众找寻到了某种真实的自我。

人物设定奇诡带劲，剧情走向神秘莫测，谍战故事中融入风骨，一部《和平饭店》显现出诸多鲜明特色。故事还在发展纵深，我们继续追剧。

【文/赵春晖】







