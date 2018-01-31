1月28日，阅文超级IP风云盛典在湖南卫视播出，这还是第一个在电视荧屏上进行展示的网文界盛典。

此次盛典可以用“尽一切可能连接大众与网文的联系”来形容，除了在气质最为契合的湖南卫视播出外，还邀请了包括杨洋、王源、马思纯、陈妍希、潘粤明、张柏芝、李宇春等在内的当红明星，为网文强势站台。

其实，此前，阿里文学也举办了一次行业生态峰会，对旗下的优秀作家和作品进行了表彰和推介。不过，相对阅文的大众向，它明显更偏网文专业领域一点，且向大文娱体系进行了纵向伸展，阿里大文娱旗下UC、优酷、阿里影业、阿里游戏、阿里音乐、大麦网都阐述了与阿里文学的协同策略。

2018年开年，两个网文公司先后秀肌肉，目的却不同。

作为在网文界有绝对优势的阅文集团，它的目光和关注点很明显是网文IP在整个影视环节中的地位和作用；而阿里文学虽然2015年就诞生了，且一直努力追赶，但与有着绝大多数IP版权作品的阅文相比，还不是一个级别，因此会上一直着重强调“大文娱”概念，希望在有更广阔市场的泛娱乐领域超过阅文，行业峰会上就差直接给阅文发挑战书了。

不过，囿于网络作家的签约公司不同，两家的总结基本上都是围绕自己旗下的网络作家和作品进行，并不能作为网文行业代表。但从这两次行业活动中，其实还是能看出诸多问题，以下一一分析。

网文一直以来的重字数轻质量的毛病并未改善。

在阅文超级IP风云盛典上，出现了这么一个数字，“过去一年半的时间里，阅文集团旗下作者写了600多亿字”，一时间惊呆现场观众，纷纷表示要多少年才可读完。这一方面，表示阅文旗下的签约作者数量多；另一方面，则回到网文一直被诟病的地方——篇幅兀长，信息量缺乏。

什么时候起，文字类作品要靠字数多少来决定好坏了呢？

实际上，能尽可能精炼地讲完一个故事，才是好作品。

从另一个角度来说，这个毛病也是IP小说被影视化时最需要解决的问题。

所以，一味地摆出数据，表示网文的产量有多大，并不代表着这个行业走向了成熟，相反，这表示它还处在比较粗放的初始阶段。

如果网文只向爱好、习惯网络小说的那群人辐射，那随意弯绕、YY都OK，但很明显，如今的网文创作，最高目标都是尽可能卖出更多版权，毕竟版权费和阅读付费不是一个量级。

这样来看，要求网文作家在创作时考虑后续改编，应该不是过分的要求，毕竟，这可是“网文创作下半场”的主要竞争点啊。而要达到会讲故事的标准，可不是讲述网络作家们创作有多辛苦就可以的。

阅文IP盛典将超级IP男、女演员分别颁给了杨洋和马思纯。这样的表彰也很有意思，杨洋出演过为数众多的IP小说改编剧，均获得不错的流量，但口碑评价却一言难尽，表演能力被质疑的声音从未断过；而马思纯虽然也出演过数部IP改编剧，但收获的流量其实相对一般，演技却一直颇受肯定，尤其是与周冬雨一起获得双黄蛋金马奖最佳女主角奖。在近期播出的《声临其境》里，她也凭借实力收获一众好评。

这样两个画风都不太一样的演员一起获奖，让人有些摸不着评选标准是什么。或许，是给看官们一种IP改编剧重视流量也看重演员表演能力的感觉？更深入地想，这样的设置，是不是为了挽回大众对“大IP 小鲜肉”模式的失望感呢？

前两年，这样的模式屡试不爽，造就了数个流量爆款，影视公司纷纷跟风，疯狂抢购囤积IP，作为拥有数量最多IP小说版权的阅文自然乐见其成。

2016年下半年以来，尤其是2017这一年，无论是电影市场还是电视剧市场，“大IP 小鲜肉”的模式都在渐渐失灵，再加上现实题材和实力演员回归主流视野，IP改编剧和偶像明星在影视剧市场貌似越来越不被“待见”，对于以数据为基础的IP改编剧来说，这是无法承受的后果。因此，阅文这次的盛典也有一定的安抚军心的作用。

但是，这样的表彰并不能解决IP剧重皮相轻叙事的惯有毛病。

实际上，IP改编需要解决的问题太多了。此次盛典上，表彰了数部男性向作品，按照之前的经验，男性向小说的改编比女性向风险大得多，且很少有成功案例，因此，如何把女性观众拉入剧情是男性向改编作品必须要解决的问题，不能仅靠男主演的颜值。

而女性向作品则要打破套路，摆脱低幼审美，否则极容易陷入撞梗的尴尬中。

整个盛典都围绕着对知名网络作家的360度赞扬进行，但其实，很多网文作者都是“做1天国王，拉364天磨”。

不论是收益、作品版权，还是写作自由，网文作者都面临着较为弱势的处境，一般都没有太大话语权。他们在整个网文IP运营的过程中，存在感是极为薄弱的，地位急需提高。

而方式，并不包括在一年一度的盛典上向大众宣扬他们如何辛苦，因为这并不是真正的尊重，只是商业噱头而已。

【文/jin】