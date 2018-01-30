来源：中国电影报

作者：猫 叔

本周的新片数量很多，但值得关注的也就是“狼叔”主演的《马戏之王》和日版的《解忧杂货店》了。

下面让我们一一了解下本周新片。

1月30日-2月4日新片

（仅供参考）

赵又廷和杨子姗主演的爱情片《南极之恋》终于要上映了。该片自2015年开机以来，导演吴有音带领赵又廷及拍摄团队，跨越两万四千余公里的行程踏上南极大陆拍摄，而又历经了两年后期和CG特效制作。 此后，《南极之恋》曾多次定档，但均没有上映。

本片改编自导演吴有音创作的长篇小说，讲述了婚庆公司老板吴富春和高空物理学家荆如意在南极上空遭遇坠机后发生的爱情故事。

本周还有一部“十年磨一剑”的影片——《盲·道》。作为李杨“盲三部曲”的收官之作，本片用了整整10年时间才能与观众见面，李杨甚至一人身兼编、导、演、美术、剪辑五项职责。李杨曾执导的《盲井》《盲山》均是将镜头对准社会底层人群和弱势群体。此次李杨再次将焦点聚焦到底层人群，《盲·道》讲述了一个落魄摇滚歌手与流浪女童之间的故事。

2月2日，还会公映一部由徐娇主演的青春喜剧片《毕业旅行笑翻天》。除徐娇外，影片还有“棒棒糖王子”邱胜翊、“台湾最美三姐妹”之一的欧阳妮妮、九把刀御用男主布鲁斯等人参演。影片将展现90后独特的青春与成长。

此外,惊悚片《忌日快乐》同样值得关注。影片没有多少传统恐怖电影的血腥暴力镜头，亮点在于围观女主千奇百怪的死法，故事将“生死循环”的设定玩出了新花样。

——重 点 影 片 ——

《马戏之王》

导演：迈克尔·格雷西

主演：休·杰克曼/扎克·埃夫隆/米歇尔·威廉姆斯

期待指数：★★★

一句话来概括，这是一部讲述美国马戏界传奇人物巴纳姆的人生故事的影片。影片中“狼叔”休·杰克曼饰演这位传奇人物，“狼叔”把巴纳姆从一个无名小卒到一名玩梦大师的过程演绎得淋漓尽致。影片中巴纳姆一句“唯有与众不同才能改变世界”更是点出了全片的主题。

本片的幕后团队同样强大，《马戏之王》不但汇集了奥斯卡获奖音乐人班杰·帕赛克和贾斯汀·保罗，更有视效总监出身的迈克尔·格雷西做导演全程保驾护航。

与其说《马戏之王》是一部传记片，不如说它是一部歌舞片。影片不但百分百还原了十九世纪的美术风格，从服装、道具、音乐都做到原汁原味，同时还特别添加了更符合现代观众审美的元素，比如在歌舞编排上就很有摩登时尚感。

《浪矢解忧杂货店》

导演：广木隆一

主演：山田凉介/村上虹郎/西田敏行

期待指数：★★★

去年12月底，中国版的《解忧杂货店》刚刚上映，日本版的也将在国内上映。影片由日本人气男星山田凉介、老戏骨西田敏行主演，尾野真千子、林遣都、成海璃子、小林薰等明星助阵。在日本上映后，本片不仅获得了超过10亿日元的票房，还入围了素有“日本奥斯卡”之称的日本电影学院优秀作品奖。不知道刚刚看过中国版的观众是否还愿意去影院观看日本版。

——定档影片大全（持续更新中） ——

上周定档的影片有：《战神纪》《黑豹》和《落绕》。

陈伟霆主演《战神纪》定档4月28日

由让-雅克·阿诺监制，陈伟霆、林允主演的电影《战神纪》宣布定档4月28日公映。影片讲述了青年铁木真经历一系列艰难困苦之后成长为一代战神的故事。

漫威《黑豹》中国内地定档3月9日

迪士尼出品、漫威制作的电影《黑豹》定于3月9日中国内地公映，届时会以3D等格式引进。影片讲述了瓦坎达国王特查拉回到了自己的王国，这是一个与世隔绝但经济和科技极为发达的神秘非洲国家。多年前因为一块巨大的陨石坠落到瓦坎达，从而为这个国家带来了稀有的吸音金属，这种有军事作用的金属矿藏吸引了众多外国匪徒前来掠夺，国王特查拉在危急时刻就会化身超级英雄黑豹保护自己的国家。

以下信息由中国电影发行放映协会提供。

由于影片定档信息变动较大，表内信息仅供参考。