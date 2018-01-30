“这女孩儿特别好！身上的爆发力特别强！特别有个性！而且这女孩儿特真挚！我特喜欢她！”在去年台湾金马奖期间，提名金马奖最佳男配角的雷佳音用极具东北特色的五个“特”，形容了东北女孩儿辛芷蕾。

辛芷蕾

这个被雷佳音用“五特”形容的白羊座女孩儿，把“我想火”挂在嘴边的女艺人，因为综艺节目《演员的诞生》和最近热映的电视剧《恋爱先生》，被越来越多人提及。

辛芷蕾毕业于中央戏剧学院，自2011年出演古装剧《画皮》，正式出道。 在出道的前几年里，她的角色，都是在作品演员表第一页的名单都找不到的小配角。

在2014、2015年两年里，她饰演了很多“大女人”的角色。谍战剧《王大花的革命生涯》里的江桂芬，都市情感剧《拥抱星星的月亮》里的励志女主夏明月，青春励志剧里《女孩子进化论之幸福巧克力》中的女汉子钟款款，科幻喜剧电影《不可思异》中泼辣的淘宝店老板娘田静……

辛芷蕾的长相，自带一种“大女人”的气场。厚嘴唇、大眼睛、宽额头、自称“国际脸”的方块脸。当然这些不是最主要的，“大女人”和“小女人”最明显的区别就是受岁月冲刷的程度。

大女人的独立与果敢来自闯荡江湖的历练，大女人的豁达与坚韧来自不曾被善待的时光。最能体现辛芷蕾气质的是她那充满故事的眼神。同时，她的脸自带沧桑感，这种沧桑感不是接地气的饱经风霜，而是一种更高级的不可捉摸，是带着神经气质的文青脸。

终于，在2016年，她的文艺气质得到了肯定。辛芷蕾与秦昊共同主演了魔幻现实主义爱情电影《长江图》，她在其中饰演了一位女修行者，“无问西东”，以爱情为信仰。

辛芷蕾饰演的安陆，年龄跨度达十几年，身份多变，其实也可以说是身份不明。因为身份不明，这个角色有一种神秘感。辛芷蕾面部表情不多，靠着眼神完成了不同“身份”角色的塑造。该片获得了第66届柏林国际电影节金熊奖提名，走了红毯的辛芷蕾以为自己“要火了”。但事实上，知道“辛芷蕾”这个名字的观众并不多。

直到综艺节目《演员的诞生》，辛芷蕾和舒畅两人强强对抗、宋丹丹在微博公开向辛芷蕾道歉、辛芷蕾接受采访时的不谦虚言论“我没感觉舒畅演得有多好”……因为这些，“辛芷蕾”这个名字才开始被观众讨论。

“大女人”是辛芷蕾的气质，也是《恋爱先生》里顾遥的形象。就如《大女人》歌中所唱，“不是我不懂温柔，是我的天分不够，呢喃软语我说不出口，决堤的泪在你转身后。”这是我看《恋爱先生》时对顾遥这个角色最深刻的印象。

丈夫出轨，顾遥心里满是委屈、伤心，却要用冰冷锋利的言语来武装自己，然后自己背地里哭到抽搐。明明想挽救婚姻，却对宋宁宇（李宗翰 饰）恶语相向，“我凭什么要云淡风轻？！”说到底，她只是咽不下那口气，她只是想要宋宁宇一个诚意的道歉和明确的表态。自己在半夜醉酒、白天里也要伪装出云淡风轻，以及决绝到底抢家产的恶前妻形象，其实都只是在佯装镇定，拼劲全力保持自己的胜利姿态。

辛芷蕾在微博里为顾遥这个角色发过这样的状态，字里行间也透露出她大女人酷酷的一面，也表露出其大女人的外壳下柔弱的一面。

辛芷蕾的脸，能够把清冷孤傲的厌世感和拼搏争取的欲望感完美融合。没有表情时，你能感受到她对周遭的失望。她一笑，你又能感受到无限的希望。

就像《恋爱先生》中，顾遥前一秒还在为争家产和小三斗智斗勇，后一秒就变成了少女感十足的“别人的女神”。

辛芷蕾是有故事的人吗？她是。从小承担起照顾家庭的重担，进入演艺圈后多年不得志。但是她依然对演员事业充满着孩童般的乐趣。“我是不是要红了？”的疑问时刻伴随着她的成长。

“我就是这样”，“我就是虎”，辛芷蕾是典型的白羊座女孩儿。喜怒形于色，对未来永远充满着希望。

逆境中，她会自我开解，“我的脸是走向国际化的，胖点没关系”。

希望来临时，她也毫不扭捏，公布于众——“我可能要火了”！跟梁朝伟拍广告的时候，她认为自己要火了。参演的影片入围金马奖的时候，她认为自己要火了。因《恋爱先生》中的顾遥一角色被网友们骂时，她又认为自己要火了！并在自己微博称呼自己为“国际巨星辛芷蕾”。

放几句辛芷蕾在以往的访谈中说过的话，感受下辛芷蕾的气场。

不红的时候：“我当然打抱不平过啊，有一段时间我看谁都不顺眼，就觉得凭什么啊！早两年的时候，我觉得自己哪都不差，可是为什么啊，我就是觉得自己是走向国际的那种。”

“我的规划就是‘火’，在没火的时候，谈什么规划都没用。”

“只想事业越来越好，被家人需要让我感到幸福，谈婚论嫁没在我的人生规划里。”

看完辛芷蕾的微博，感觉她是一个有点暴躁又给人蹦蹦跳跳即视感的小姑娘。

日常就是怼黑粉，时不时又蹦出来问一句，“恩？我是不是火了？”小编预计，2018年，有《恋爱先生》《如懿传》《庆余年》三部大戏加持，辛芷蕾可能真的要火了。

辛芷蕾一笑，我就感觉她转过身去就会哭。辛芷蕾一哭，我就感觉她转过身来会一甩头发，笑出来。辛芷蕾没有表情时，我就感觉她在回味自己的故事。她的“厌世脸”和虚妄的眼神，投射出她对过往岁月的唏嘘和无奈。她耿直的言论和难得的笑容，又让人看到她对未来生活的希望。失望感，是对求胜欲望没有得到满足的慨叹；希望感，是追求欲望时流露出的直白。

【文/三步之遥】



