台词是演员的第二张脸。



《声临其境》告诉我们，真正好的演员根本不怕搬到台面上“杠”演技、“拼“台词。靠“声音”的吸引力，可以升华一个角色。这档节目也向观众展示着，如今并不只是个看颜值和被流量绑架的时代，依然有很多观众倾慕才华。









此前三期，来的多是或磁性、或宽厚的男声。赵立新的优雅、翟天临的自如、朱亚文的魅惑…许多深藏功与名的手艺人，从前真是被严重低估了，幸好现在他们都在用扎实的专业技能火速圈粉。



新一期节目，迎来“迷人女声”专场。





韩雪、贾静雯、徐帆、马思纯：反转有余，惊喜不足



笼罩着“红三代”的神秘光环，身为“冰雪薇甜”京城四美之一，韩雪在小编眼里属于白月光类的气质女星。









良好的出身让她并不屑于争抢娱乐圈里的热门版面，知性的微笑中少了许多迎合，眼底也没有过多急吼吼的欲望。通常我们把这类女人形容成“高冷”，但这次在《声临其境》上，她却展现了自己古灵精怪、活泼调皮的一面。



上场前韩雪突然脱掉高跟鞋打起赤脚，在配“海绵宝宝”一段里，用全英文台词强烈且鲜明地表达着人物性格，大段大段情绪夸张的哭戏，并没有打乱她的气息和节奏。一人分饰两角的转换，处理得也十分流畅。









第二段在配张柏芝的《星语星愿》时，贴合台词和剧情，她能动情地入戏甚至流泪，总体评价，韩雪是一个尽职的、有态度的演员。本场的声咖票选第一名，还算公允。









第二位贾静雯。虽然她已从上一段家暴与争女风波中走了出来，遇到了现在心疼她的丈夫修杰楷。但小编却觉得千帆过尽，她再没有《倚天屠龙记》中饰演赵敏时的灵动。当年那种眼底波光粼粼，透明得几乎纯粹的灵气，已被时光抽走，磨成了温婉。







所以在重现《撒娇女人最好命》“吃兔兔”桥段时，有台湾腔的她虽然声音温柔酥软，却并不甜腻。虽有哭声忽高忽低，委屈抽泣和吸鼻子等细节，却没有抓住女主娇气又可爱的精髓，稍显笨拙。



但在配《甄嬛传》皇后的“臣妾做不到”选段时，因为声线较粗，音频较低，贾静雯就游刃有余了很多，感情代入也更为丰沛。全身心的释放和声音的控制，都找到了很好的契合。









徐帆在《声临其境》上选择以“姐”为代号，还原了《康熙王朝》中孝庄太后一角。“天大的事情由我孝庄来顶着…”一字一句都有丹田气撑着，把一种霸气又凌厉的气势表达了出来。与平日里优雅端庄的她有很大反差，但由于音色相对辨识度较高，此次配音不算出彩。









小编在这里想说，每每欣赏像徐帆这类业内资深演员们的表演时，总能感受到他们对角色的一种笃定。这群人对于如何找到情感出口、点缀人物精神世界，早已变得游刃有余，甚至有种饱经沧桑后的波澜不惊。



他们极度坚定，并习惯用自己的所知去刻画角色。这些演员已不仅仅停留在“演”的层面，而更多是“展现存在”，力求做到一种由内而外的诠释。



第四位马思纯。对观众来说这是一张比较新鲜的面孔，自带流量但兼具实力，是一位态度端正的年轻演员。







低沉、感性、温柔是她声音的标签，中国传媒大学播音系毕业，台词基本功也相对扎实。



第一段，她以二次元卡通嗓模仿了小黄人的语言。第二段，配音《你好，疯子》中的万茜，一人“分裂”三重人格，语气也随着人物性格的转变而变化。爱女如命的悲愤男声、阴冷变态的哀怨老人、妖娆迷人的魅惑女声，截然不同的情绪状态展现了她声音的可塑性。







不撕逼、不戏精，这场“声音”的较量更像华山论剑



谁是真厉害，谁是半吊子，观众“听”得出来，也看得明白。







与一些靠互撕博眼球的节目相比，《声临其境》要心平气和许多。没有撕逼，没有戏精，更没有喧宾夺主。节目少了冲突性，却多了几分观赏的意味，更像华山论剑，输赢并不重要。



虽然，新一期的“迷人女声”与前面几期男声相比，无论从专业性还是精彩程度都差了点劲儿。







但是，《声临其境》每周设立的新主题，让节目的嘉宾选择更有方向。邀请上避开了流量小生、小花，盯上了影视圈中业务过硬的专业人士，诚意可嘉。









虽然，究竟是由“演员来配音”还是让“配音演员表演”，节目组至今没能抉择出选谁来代表配音界。



但是，用“声音飙戏”，拒绝技术手段造假，还是对整个影视行业有一定的矫正影响，重新带动了圈内人对台词和声音的重视。







虽然，从整体呈现上，电视、网络前的观众拥有“上帝视角”，与现场观众不在一个观看维度，常会觉得猜猜猜“新生班”聒噪又无用。



但是随着播出反馈，新增的专家点评环节，还是能够让人感受到节目组的多方权衡与不断完善的初心。









终于等到你，还好我没放弃



一边无法自拔，一边自戳双眼，这一年的国产综艺实在让小编看得分裂！



屈从于流量的淫威，许多资深的节目制作人不体面、不营养地产出了诸多“虚情假意”的内容，综艺越来越被人当成“下作”的调剂品。





作为一批有才能、有资源、甚至有平台的综艺制作人，你要对你的受众有所交待。当多年以后回首自己的职业生涯，“发现干的全是挑逗情绪、抚捏麻筋的事”，难道不会崩溃吗？









在综艺的垂直精分领域，有许多各司其职的内容。如果像《明日之子》、《快乐男声》等打出的就是娱乐偶像、流量明星，没有人会问你要情怀和匠心。但如果你在策划案上“声泪俱下”地说节目有操守，有敬畏，有自省，那就别干一些“挂羊头卖狗肉”的事。









客观来说，《声临其境》确实还有很多要改进的地方。但至少，这档节目以声音为“卖点”，让普通观众重新审视了一个演员的综合素养。





感知声音的魅力，对声控们来说堪称享受，对观众们来说形式新奇，对演员本人来说玩得过瘾。









具备这种作用的节目，已经迟到太久了，不过幸好，还不算太晚。





【文/吴碧晗】









