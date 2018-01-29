《芳华》的热映让严歌苓再次回归观众视野，在此之前，张艺谋导演的《金陵十三钗》、《归来》，电视剧《铁梨花》《小姨多鹤》《幸福来敲门》《剧场》等口碑佳作，皆由严歌苓担纲编剧。

在严歌苓的笔下，女性内心世界的纤细与敏感，柔软与刚毅，毫发毕现，她擅长编织复杂的关系网络，将很多个性鲜明的人物放置其中，从而生发出一个个奇妙的故事。

严歌苓

从20岁就开始写作的严歌苓，从中国走到海外，她丰富的人生经历就是一座故事的富矿。

与编剧的惯常写作习惯不同，严歌苓习惯在动笔之前，先在脑海中酝酿好整个故事的框架，之后一气呵成。她不写人物小传、分集大纲，直接动手写剧本，不到半年的时间，《好儿好女》剧本全稿就放在了华海影业董事长王海斌的案头。

讲述知青与其子女两代人故事的《好儿好女》，是严歌苓全新的原创电视剧剧本。

严歌苓与华海影业的第一次合作是2012年拍摄的《娘要嫁人》，由乔梁执导，蒋雯丽、于荣光、李立群、张鲁一主演，全实力派的演员阵容凸显了这部戏的质感，2013年3月在北京、东方、天津、深圳四星联播，收视与口碑皆属上乘。

严歌苓看了《娘要嫁人》的前五集之后，非常欣慰，对剧本高还原度的影像呈现，让严歌苓认可了华海影业的实力。“在现如今影视行业浮躁的大环境下，王海斌是能够耐住性子认真做剧的人，把《好儿好女》这个剧本交给他来拍，我很放心。”

《娘要嫁人》

《好儿好女》写了知青与其子女两代人的情感与成长。北京女知青佟亚非到云南西双版纳插队，与知青苏岳相爱，为了争取回城的机会，她生下了别人的孩子并在火车站抛弃了女儿晓书。之后佟亚非与香港富商再婚，生下二女儿吴川。

26年后，晓书与吴川两姐妹相遇，并同时爱上了苏岳的儿子苏杰夫。两代人的命运就此交织在一起。

并没有当过知青的严歌苓，为何要写一个关于知青的故事？

“因为我一直对知青这个群体非常感兴趣，身边也有一些曾经当过知青的朋友。其实这个故事在我脑海里已经酝酿很久了，我一直没有开始写，就是要等一个合适的时机，等调查研究都做足之后，我才敢开始写。”

在写作之前实地采访和体验生活，是严歌苓一直以来的习惯，她写《小姨多鹤》之前专门到日本采访，写《第九个寡妇》时又跑到了河南，为了写《陆犯焉识》，她颇费周折地到青海的监狱里看了看。

“如果不去做，我肯定是不会写的，因为没有特别直接的感觉。我需要闻到这个味道，触到这种触觉，艺术创作是一定要具备这些的。”

“我并不认可过往的知青经历对知青而言是一种伤痕，就我认识的知青和做过的采访来看，那段特殊经历对他们是一种锻造，让他们有了更丰富的体验和更坚毅的品格。因为这段特殊的岁月，他们与子女之间的关系也跟普通家庭的亲子关系有所不同，因此我觉得写知青返城后的生活以及他们子女的故事，会很有意思。”

据严歌苓透露，《好儿好女》中将会重点展现母女关系、姐妹关系与知青创业的故事。“青春无悔，蹉跎岁月，劫后辉煌”是知青文学书写的重点，但真实的知青生活却远不止这三个词可以概括。

佟亚非抛弃大女儿晓书，是迫于无奈，嫁到香港之后，她看似拥有了幸福美满的婚姻，但内心却始终被不安和痛苦缠绕，她千方百计想寻回大女儿。她把亏欠大女儿的爱，都给了小女儿吴川。

佟亚非该如何平衡两个女儿之间的关系？错过了26年的亲情该如何修复裂痕？生长环境、教育背景和性格完全不同的两姐妹，该如何相处？两姐妹同时爱上了母亲初恋情人的儿子，错综复杂的情感关系，该如何处理？

这些情感谜题都会在《好儿好女》中娓娓道来，慢慢解开。

王海斌

拿到剧本之后的王海斌如获至宝，“这是一部扎扎实实的剧本，分量很足。《好儿好女》中的3个年轻人各自代表了不同的类型，是一部群像戏：大女儿晓书自小被人收养，生活在西双版纳，追求独立自由；小女儿吴川生活富裕，备受宠爱，有些叛逆；苏杰夫自幼在国外长大，他们三个人的价值观和爱情观都有很大的差别，这样不同的三个人碰到了一起，一定会有很戏剧性的故事发生。”

虽然《好儿好女》的情感关系非常复杂，但并不会做成一个狗血悬浮的家斗剧，不会出现下跪、打耳光、争家产这种又俗又老的桥段。

王海斌认为，“与《娘要嫁人》相比，《好儿好女》的情感更加复杂、细腻，也更加极致和动人。佟亚非和苏岳经历了知青和创业这两个阶段，是中国近30年发展变化的见证者和参与者，这一代人为国家的发展和建设做出了很大的贡献。讲述知青经历的年代戏份只占五分之一的篇幅，主要戏份还是在当下。”

现阶段，《好儿好女》的剧本已完成，拿到成熟剧本之后的王海斌，底气十足地开始了《好儿好女》的筹备工作，在挑选演员时也会和严歌苓沟通，听她的意见。

因为佟亚非这个角色年龄横跨30年，因此选角更加慎重，能够扛得起大年龄跨度的演技派会是首选。据王海斌透露，《好儿好女》的主演阵容会是一个令人耳目一新的组合，值得期待。

除了选角有难度之外，王海斌需要解决的另一个难题是多场景。《好儿好女》需要跨越云南、北京、香港、广州四地取景，尤其是上世纪六七十年代西双版纳的生活场景，需要在当地重新搭建，老北京的场景如今也很难复原，要拍出年代的质感和真实感，这些都是需要面对的挑战。

接下来，王海斌的工作是选演员、到西双版纳实地考察选景等。

在细节处用心，追求高品质，是华海影业制作电视剧的工作准则，此前出品的电视剧《锋刃》《娘要嫁人》《遍地狼烟》等都得到了广泛关注和认可。

去年，现实题材剧硕果累累，《人民的名义》《鸡毛飞上天》《我的前半生》等作品用实力证明现实主义的旺盛生命力，今年《好儿好女》继续走现实主义创作之路，已蓄势待发。

【文/胡摩】

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