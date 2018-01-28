其实，一直以来我对律政剧都提不起兴趣，两年前看《99.9刑事专业律师》第一季（下简称《刑事1》）也完全是冲着松本润去的，结果对这部剧的好感度居然从零期待一路飙升到五星。

《刑事1》在日本的收视也完全如我的心理值一样，低开高走，成为2016年春季档黑马，并获当年民放日剧收视榜第二名。这与剧集轻松有趣的风格密不可分，因为当搞笑的元素被融入后，题材的严肃枯燥便一扫而光了。尤其男主深山大翔（松本润饰）可爱的人设，摸耳朵、吃糖、冷笑话等各种好玩的梗令很多人迅速入坑。

最近，《99.9刑事专业律师》第二季（下简称《刑事2》）开播，在日本的收视率分别为：第一集15.1%，第二集18.0%。豆瓣评分8.6分。

我也再次被圈粉，不过这次已与松本润无关。

接下来，我们具体谈谈这部剧的圈粉力何在。

聚焦剩下的0.1%：律师不求胜败只求真相

严格来说，这部剧不能算是一部很纯粹的律政剧。

深山作为一名专业刑事律师，工作重点却不在维护委托人的合法权益上，他甚至对案件能否胜诉并不感兴趣，而是对案件真相的调查和推理无比热衷。在他看来，在剩下的0.1%中极有可能隐藏着真相，并凭借这种执着屡次逆转案件。他的行事作风更像推理小说中的侦探而非律师。而在他的带动下，剧情整体走向更专注于对真相的探究，淡化了法庭诉讼的部分。

此强彼弱，不求诉讼胜败，只求真相大白，胜诉不是终点，终点是让真相大白于天下。另辟蹊径的工作方式，让深山在律政界独树一帜，为人物赋予了执着、正义的性格。

这样的处理对不太喜欢律政剧的我很有吸引力，因为律政剧的严肃枯燥一般都让人很难进入剧情，而加重推理的过程则会让整部剧变得妙趣横生。当年《LEGAL HIGH》也对律政题材进行了创新，最终凭借无厘头的风格红遍大江南北。而对于日本民众，深山探寻案件真相的过程有极强的现实意义。

本剧的主题为探寻0.1%的真相，这源于日本的司法现状。

在本剧的相关资料中提到：在日本，检察机关只会起诉确实有罪的案件，所以一旦嫌疑人被起诉，有99.9%的可能性会被判有罪。

这背后却隐藏着一个巨大的漏洞，那就是，检察官容易忽视对事件真相的追究，使得严谨地进行检证变得极度困难。

可想而知，这样的司法制度存在冤假错案的几率极高。

警察和检察机构出现纰漏后，律师就成为被告人的最后一根救命稻草。然而，由于极高的判刑率，和针对刑事犯罪的辩护本就毫无油水，导致日本专门负责刑事案件的律师非常少，这些律师更不会费力去追求真相，而是将重点放在如何为委托人争取利益上。

而刑事律师深山却是个特例，因为他致力于探寻隐藏在剩下0.1%中的事实。为了探寻事实真相，他会一遍遍到案发现场走访调查，也会事无巨细地模拟案件重演：比如亲自爬山去求证案发现场掉落的饰品来源；或自己开车做实验，计算到达作案现场所需要的时间等等。

这种精神正符合了大众的迫切期待。因为在普通观众眼中，即便是看似微不足道的0.1%，却足以影响很多无辜的人一生。

许多日剧中倡导的价值观都是如此：《HERO》中的久利生公平，永远都用自己的双眼来确认真相，绝不冤枉一个好人；《Doctor-X：外科医生大门未知子》中的未知子，拥有自由医生身份的她既可以凭借精湛的手艺救死扶伤，也可以游走在体制之外，坚持自己的信念，不向世俗规矩低头。她的那句“我不会失败的”也成为经典台词。

法官视角的加入令剧情冲突更加激烈

《刑事2》开播前我其实有点担心，因为系列剧往往会延续之前的主题和模式，尤其单元剧模式，不仅故事走向雷同，就连故事发展的阶段性时间点都大同小异。这种结构的高度模式化，极容易令人感到厌倦，所以长寿系列剧在保证稳定的品质之外，都拥有鲜明的特点，能够牢牢吸引固定的受众群体。

比如《相棒》系列，这个系列面世将近18年，已经推出16季，它的一大长寿秘诀是“时代性”。作为推理剧，它从不以惊悚离奇的情节来吸引观众，而是扎扎实实走社会派推理的路子，选取契合时代特色、反映社会当下热点问题的素材。

许多观众在观看时，都能发现不久前出现在新闻里的热点事件。 因此，每年收看新一季的《相棒》，已经是很多剧迷的一种固定习惯。

《刑事2》会展现出什么特点和新意，我既期待又担心。

剧集开播后，当新女主尾崎舞子（木村文乃饰）一脸严肃地走进斑目事务所时，我顿时眼前一亮。

尾崎来这间律所前的职业是法官，在刑事和民事案件方面都有丰富的经验，她的出现，引入了一个全新的视角：法官视角。这使得全剧在揭露真相与趋利避害的对抗之外，又多了一重矛盾，这个矛盾无关正邪的立场，而是由两种截然不同的思维方式和做事风格形成。

尾崎是个理性思维者，在做法官的职业生涯中，每天要处理大量案件，使得她效率至上，因而深山一次次现场走访调查，和案件场景还原的做法在她看来毫无意义。在她看来，检察官递交的证据和案卷就摆在眼前，大量线索指向被告，那么就应该结案，而不需要浪费时间去求证一个微小的可能。这是她当法官养成的“职业病”，深山称之为“麻木”。

法官的麻木，导致最后一道保证法律公平正义的屏障失效，以致无辜之人蒙冤。其实不止尾崎，这种“麻木”遍布社会各行各业， 细思极恐。深山正是看到了这种可怕的后果，因此一开始就对做过法官的尾崎十分不屑。第二季一开场两人就正式交锋、火花四射。

相比第一季中的女主立花彩乃，尾崎与深山带来的碰撞更加尖锐，再加上另一位做过检察官的佐田律师，观众可以在一个案件中看到公检法、律师的多方视角，实在过瘾。从创作角度来讲，《刑事》系列在剧情、矛盾冲突和故事立意方面的创新，值得很多系列剧学习。

【文/小熊星】







