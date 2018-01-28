《为了你我愿意热爱整个世界》（以下简称《为了你》）自2017年8月全剧杀青后，便在粉丝的日常催更中“艰难度日”，几乎每天都有成群结队的粉丝排队催播，这部新剧的期待度也就一浪高过一浪。

为答谢粉丝们的厚爱，2018新年伊始，《为了你》剧组还将特意在微博上给表现热情的粉丝们颁发大奖。为什么要特意感谢粉丝呢？因为《为了你》有个不同寻常的剧组，不仅高人气主演罗晋、郑爽被日常表白无数次，连幕后主创也粉丝量很大，这让《为了你》无论发布什么物料，都会引起一波小高潮。

随便翻阅这部剧的官方微博，转发过10万，评论上万的内容比比皆是，尤其值得一提的是，其2017年3月的官宣视频截至目前的转发量已破317万，评论超3.8万条，对于一部待播电视剧来说，数据蔚为壮观。

官微截图

《为了你》改编自唐家三少同名小说，由华策克顿传媒新天地工作室（以下简称克顿新天地）出品发行，余翠华执导，滕华涛监制，墨宝非宝编剧，罗晋、郑爽主演。讲述了1998年伊始，一群怀揣梦想、意气风发的年轻人，在互联网浪潮的起起伏伏中，依靠自身坚韧和才华，一次次挑战现实挫折，实现梦想的故事。

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主创团队齐被告白，难得一见的“奇景”

演员是一部影视作品的终端，也是整个制作环节中与观众离得最近的一环，因此，往往会被更多人知道，拥有更高的知名度。而制片、导演、编剧、美术、造型等幕后主创团队之所以被冠以“幕后”，便因其无法直接与观众接触。因此，通常都不会被大众熟知。

但是，《为了你》剧组却是个例外。

罗晋、郑爽这样的高人气演员自不用提，神奇的是，从原著作者、编剧到导演、制片、美术、造型等，你都能看到有粉丝在评论中“表白”。这就不得不介绍他们的“传奇”了。

原著作者唐家三少是网络文学界的传奇人物，百度搜索风云榜小说榜长期排名第一、吉尼斯世界纪录作品字数最高纪录保持者，整整十四年笔耕不辍，从不间断，五千多个日日夜夜累计创作了二十部作品，四千多万字，出版了二百多套图书，总计销量过亿册……

他以玄幻题材见长，《琴帝》、《光之子》、《斗罗大陆》、《龙王传说》等在网络玄幻作品中，都有着不可动摇的地位。出道14年收获拥趸无数，有不少热血青年曾以成为“唐门弟子”为傲。近期，动漫《斗罗大陆》一经上线，就创造了单集5天破3亿播放量的国漫纪录，可见唐家三少的粉丝号召力。

而《为了你》是唐家三少的第一部现实题材作品，以他与妻子的真实爱情故事为原型。通过这部作品，观众将会首次看到他们所熟悉的网络文学作家背后的真实一面。

编剧墨宝非宝是难得颇具编剧能力的作者，曾担任《步步惊心》、《何以笙箫默》、《青丘狐传说·恒娘篇》等剧的编剧。墨宝非宝有一个霸气的外号——“少爷”，因为爽快耿直的个性，曾一度被粉丝误会为男生，这一外号便由此而来。

翻一翻她的微博就会发现，自称“少奶奶”的读者粉丝数不胜数，由于其改编剧目一贯颇受年轻人喜欢，因此粉丝忠诚度极高，这样自带流量的编剧也是少见，因此，看到评论里表白“编剧大大”的粉丝时，不要怀疑他们是水军，那是真爱（比心）。

除此之外，监制滕华涛（《蜗居》《裸婚时代》《王贵与安娜》）、导演余翠华（《微微一笑很倾城》《三生三世十里桃花》）、制片人熊晓玲（《何以笙笙箫默》《微微一笑很倾城》）、美术邸琨（《好先生》《微微一笑很倾城》《远大前程》）等也都因制作了多部或社会影响深远、或引发观众热议、或引起粉丝狂欢的作品，而收获了忠实的观众群。

当这些人聚在一起“搞事情”时，《为了你》成为一个引发集体告白的神奇剧组也就不奇怪了。

数据更能直观反映《为了你》的高人气。除了官宣视频的惊人转发量，微博相关话题累积阅读超过20亿，讨论1500万 ，官博短视频播放量2000万 ，位列待播剧前列，话题#为了你我愿意热爱整个世界#阅读量已超5.1亿，仅2017年11月23日发布的先导预告片转发量就高达近30万。这些数据在一部电视剧的官方微博中，是极为少见的，尤其是剧还未开播的情况下。

#为了你我愿意热爱整个世界#话题页面截图

什么？你们说小编忽略了男女主角？罗晋和郑爽听见要打人（狗头）。

自出道以来，罗晋凭借谦逊的为人，扎实的演技，人气可谓稳步上升，尤其是《克拉恋人》和《锦绣未央》的播出，让他备受瞩目，曾获得2017年“中国电视剧品质盛典”年度全媒体关注度剧星奖，“第二届微博电影之夜”微博最受期待演员奖。同时，悄悄透露一下，小编曾探班罗晋演戏，拍摄间隙接受采访时双商都极高，还时时挂着招牌笑容，圈粉妥妥地。

爽妹子的人气，一直毋庸赘言，属于活在热搜榜的奇女子，一举一动都会引发热议。而且，从她近来接戏的风格来看，她希望突破自我、塑造有辨识度角色的愿望很强烈，就连她的粉丝在评论中也多是希望导演对她严厉一些，而不是大家想象中的以“心疼”为主。

在《为了你》中，郑爽饰演的女主人公木子年龄跨度达20年，同时也是她首次挑战职场及“妈妈”角色，这对于一向在青春剧中以可爱小清新形象示人的郑爽来说，挑战其实很大。一个表演更生活化的爽妹纸你萌期待不？

不过，虽然拥有一个高人气的主创班底，《为了你》的画风却与我们想象中浮夸、梦幻、狗血的青春剧不太一样，从已发布的预告片和剧照来看，既生动鲜活又真实贴地气。

传递时代精神 真情实感引发共鸣

《为了你》的故事从1998年讲起，通过讲述一代年轻人近20年的奋斗历程，用草根角色的成长经历折射出无数在生活中自我磨砺、渴望突破的个人传奇，也恰好暗合中国互联网近二十年的发展史。而2018年是改革开放40周年，这40年里，互联网的发展是不可忽略的浓重一笔。可以说，人们当下生活的方方面面都与互联网息息相关。从这里也可看出，《为了你》蕴含的现实意义和时代属性。

这可能也是这部剧被纳入上海市委宣传部委托上海文化发展基金会重大文艺创作资助项目的原因。

唐家三少也曾在演讲中分享了自己对现实主义创作的感悟，“随着自身创作能力的日趋成熟，我也开始尝试创作一些现实主义作品，譬如《为了你，我愿意热爱整个世界》，就写了我自己从开始写作到现在的励志故事。同时，我也开始尝试着将一些人文关怀贯穿在我的作品之中。因为我一直认为，一部作品，只有拥有人文关怀，才能真正拥有脊梁和灵魂，成为能够永恒传承下去的作品。”

《为了你》以小见大地讲述了一代人坚持信念，从年少轻狂到创业奋斗、成家立业的拼搏壮歌。也彰显了社会变革下坚守的爱情、不散的友情、不变的亲情和互帮互助的邻里关系 ，令《为了你》在一众青春剧中显示出与众不同的气质。这也与2018年现实主义创作回归主流的大势相合，更与十九大倡导的“加强现实题材创作”精神相符。

经受过太多甜言蜜语的观众，也越来越青睐贴近现实的创作。毕竟，生活是最大的共鸣，能真切反映现实情感的剧，能获得的代入感，不是虚幻飘渺的幻想所能比拟的。

曾相继创造过市场表现力惊人的剧目的主创团队，让《为了你》更具前瞻性，更能准确抓住观众的共鸣点，而坚持现实主义创作，则让这部剧有了能反映现实、描摹时代精神的可能。

【文/jin】





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